Las novelas visuales son un género de videojuegos que se caracterizan por enfocarse tanto en la narrativa como en la toma de decisiones. A diferencia de los juegos convencionales, las visual novels tienden a manejar una jugabilidad más centrada en la historia: múltiples rutas, finales basados en las decisiones. Con personajes dibujados, fondos detallados y una presencia estética atractiva, son furor en Japón. Ahora bien, ¿qué pasa con estos juegos en este lado del mundo? ¿Interesan? ¿Hay un mercado? ¿Existe algún proyecto doméstico?

La respuesta veloz es “sí” y, ahora mismo, estamos ante un videojuego rarísimo, curioso y hasta indómito. Uno de esos proyectos que no se encuadran dentro de las movidas hot del universo gamer actual (y occidental): no es un multijugador de arena de batalla en línea a lo League of Legends, ni es un first person shooter como Valorant, ni es –tampoco– un deportivo tipo FC 2024 (así se llama el nuevo FIFA). De hecho, sus coordenadas se digitan a contrapelo: Jake’s Paralysis: tiene el extraño mérito de formar parte de la primera camada de visual novels con estética anime/manga asiática del Río de la Plata.

El videojuego creado por el desarrollador uruguayo Bruno Ferrari (conocido profesionalmente como Brunomir) se presenta como una mezcla entre un simulador de citas y un slice of life que, poco a poco, va tornándose más y más oscuro. Las referencias más evidentes apuntan a Vampire Hunter D: Bloodlust, un clásico de la animación japonesa, y las cabezas de millennials y centennials estallan de emoción.

Por caso, Jake’s Paralysis junto a Attack Helicopter Dating Simulator y My Dream Sport Dating Simulator configuran el tridente inaugural de un género que explota en tierras niponas (un 70% del mercado del gaming para PC) pero que, en Uruguay, está dando sus primeros pasos.

“Sigue la búsqueda de Jake para conquistar el corazón de su chica ideal, pero ten cuidado: cada intento por besarlas lo catapultará entre estos dos fascinantes mundos, ofreciendo múltiples finales impactantes por descubrir”, avisa la sinopsis de este thriller. Como un Elige tu propia aventura pero para la compu y bastante más chicloso y retorcido.

Con un lanzamiento previsto para finales de 2024, Jake’s Paralysis, cuyo avance fue presentado en sociedad delante de 25.000 personas en la Exposición de Videojuegos Argentinos (EVA) en Buenos Aires, estará disponible para PC y Nintendo Switch. “A lo largo de mi vida, las novelas visuales han dejado una marca profunda en mi creatividad”, confiesa Ferrari.

Entre sus inspiraciones, reconoce a Fahrenheit (The Indigo Prophecy) y Doki Doki Literature Club!, dos proyectos que comprimen una narrativa interactiva convencional con múltiples opciones y eventos rápidos. “El mercado occidental está receptivo a novelas visuales con esta estética”, aventura. Sin embargo, son pocos los proyectos locales que se paran sobre ese umbral narrativo.

Además de su trabajo en Jake’s Paralysis, Brunomir tiene experiencia en el cosmos de la gamificación y en la creación de juegos desde cero. Un ejemplo reciente es el Water 2050, un juego educativo de gestión urbana que se consigue vía Steam y plataformas móviles. Asimismo, este desarrollador independiente lleva tiempo trabajando en la industria del videojuego y se ha desempeñado en la creación de simuladores en realidad virtual para el manejo de maquinaria pesada. En la actualidad, trabaja desarrollando softwares de realidad aumentada enfocados en el ámbito de la salud.

“Team Brunomir es un estudio extremadamente pequeño que se autofinancia. Dado que aún no hemos lanzado nuestro juego, no estamos generando ingresos. Y por eso intentamos ofrecer servicios. Creemos firmemente en la calidad de nuestro producto y estamos seguros de que, si llegamos al público adecuado, les encantará”, explica Ferrari sobre este proyecto que cuenta en sus filas con profesionales de Indonesia, Pakistán y Cuba, entre otras latitudes.

“El desarrollo de juegos no es sólo un trabajo, es una oportunidad para expresarte en diversos aspectos artísticos, narrativos, de jugabilidad y muchos más. Especialmente cuando estás construyendo tus propios juegos. La libertad creativa es incomparable”, cuenta el profesional de 39 años nacido y criado en Juan Lacaze.

No obstante, es muy probable que por la singularidad del tópico y por tratarse de un mercado naciente, el Jake’s Paralysis vaya encontrando su público a partir de su viralidad en Internet. “Estamos emocionados por lo que viene y por llevar nuestro juego a nuevos horizontes”, dice el developer. A la sazón, ya cuenta con un primer capítulo disponible para jugar de forma gratuita y quienes lo han probado destacan su enorme calidad gráfica y lo definido de sus animaciones y fondos.

“Consideramos que vamos por buen camino y con seguridad, afirmamos que este primer capítulo representa aproximadamente un 85% de la visión que tenemos para Jake's Paralysis. El restante 15% se centra principalmente en la expansión del contenido gráfico y la incorporación de múltiples senderos por descubrir”, cierra Brunomir mientras abre la puerta de sus ficciones semi interactivas.