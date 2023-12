Tras la ceremonia llevada a cabo en noviembre en la sala Zitarrosa, donde se entregaron las estatuillas para el teatro dirigido a las infancias, este lunes a las 20.30 en el teatro Solís se premiará a los rubros de adultos. Canal 5 volverá a transmitir la ceremonia en directo.

José Luis Añón, Jorge Mario Bologna, Carbajal, Gustavo Habiaga, Javier Lumini, Yamandú Marichal y Ernesto Olesker son los jurados de las categorías nominadas, en tanto Añón, Carbajal y Habiaga fueron jurados en la XIX Bienal de Teatros del Interior.

Nominados

» Espectáculo y dirección: Ante la jubilación (de Thomas Bernhard, dirección Margarita Musto y Levón), La ópera de dos centavos (de Bertolt Brecht, dirección David Gaitán), La Pineda (versión y dirección de José María Novo, sobre Mariana Pineda de Federico García Lorca), Los días de la fragilidad (de Andrés Gallina, dirección de Gianinna Urrutia), Los raros (de Dino Armas, dirección de Aldo Moreira), Macondo (sobre Cien años de soledad de Gabriel García Márquez, dirección de Marianella Morena y Paula Villalba), Telarañas (de Eduardo Pavlosky, dirección de Sebastián Silvera Perdomo).

» Actriz: Leonor Chavarría (Telarañas), Natalia Chiarelli (La ópera de dos centavos), Emilia Díaz (La Sapo), Lily Dos Santos (Los Raros), María Filippi (La monja judía), Myriam Gleijer (Ante la Jubilación), Carina Méndez (La Pineda), Carla Moscatelli (Zombi manifiesto).

» Actor: Marcelo Badano (El curioso incidente del perro a medianoche), Tomás Fleitas (Los raros), Levón (Ante la jubilación), Daniel Plada (Telarañas), Juan Antonio Saraví (La zapatera prodigiosa), Fernando Vannet (Edipo rey).

» Actriz de reparto: Silvia García (Ante la jubilación), Sofía Lara (La zapatera prodigiosa), Gabriela Pazos (Sor Juana), Guadalupe Pimienta (Consentimiento), Sofía Rivero (La sapo).

» Actor de reparto: Anthony Alan (Telarañas), Diego Artucio (El curioso incidente del perro a medianoche), Rogelio Gracia (Zombi manifiesto), Gabriel Hermano (Edipo rey), Walter Rey (Alba).

» Elenco: Ante la jubilación, El lugar, La ópera de dos centavos, Los días de la fragilidad, Macondo, Sueño de la procesión de sus muertos, Telarañas, Zombi Manifiesto.

» Texto de autor nacional: Ainara de Gernika de Sandra Massera, Armen de Mariella Chiossoni, Cretinos de Federico Guerra, El último molino de Walter Acosta, Evita, amor y temor de Gabriel Guerrero, Los raros de Dino Armas, Niño tonto de Emmanuel Santos Acevedo, Pan rallado de Cecilia Caballero Jeske.

» Escenografía/Ambientación: Dante Alfonso (Ainara de Gernika), Dante Alfonso (La ópera de dos centavos), Johana Fonseca y Lorena Rosano (Telarañas), Agustina Pérez (Sueño de la procesión de sus muertos), Claudia Schiaffino, Eduardo Cardozo, Alejandro Roquero y Gustavo Petkoff (Macondo).

» Iluminación: Nicolás Amorín (Bodas de sangre), Nicolás Amorín (Telarañas), Martín Blanchet e Ivanna Domínguez (Macondo), Álvaro Domínguez (Ainara de Gernika), Eduardo Guerrero y Florencia Guerra (Recuerde esto), Rodrigo Novoa (Sueño de la procesión de sus muertos), Juan Pablo Viera (El hombre en suspenso).

» Vestuario: Pablo Auliso (La ópera de dos centavos), Claudia Copetti (Macondo), Marcos Ibarra (Toffana), Mateo Martínez (Macbeth), Julia Santomauro (Sueño de la procesión de sus muertos), Taller 13 (El último molino), Paula Villalba (La zapatera prodigiosa).

» Ambientación sonora: Luciano Gallardo (La Pineda), Franco Paolo Grosso y Gonzalo Varela (Sueño de la procesión de sus muertos), Martín Jorge y Martín García (Macondo), Martín Jorge y Franco Polimeni (La ópera de dos centavos), Alfredo Leirós (Recuerde esto), Nico Soto Díaz (El Hombre en suspenso), Fernando Ulivi (Los días de la fragilidad).

» Revelación: Agustina Beiro (actriz de Niño tonto), Cecilia Caballero Jeske (dramaturga de Pan rallado), Mariella Chiossoni (directora y dramaturga de Armen), Leonardo de Armas (dramaturgo de Amar o no), Emmanuel Santos Acevedo (director y dramaturgo de Niño tonto), Anahí Urdanzón (actriz de Alba).

» Espectáculo extranjero: Altsasu (María Goiricelaya, España), Concerniente al albedrío (Daniela Palao, Ximena Espinosa de los Monteros e Ignacio Ferreyra, México), La vis cómica (Mauricio Kartún, Argentina), Lo que queda de nosotros (Sara Pinet y Alejandro Ricaño, Argentina), Moria (Luis O’Malley, España).

» Espectáculo musical: La bella Helena (de Jacques Offenbach), La Perla Negra (de Raúl Ciruja Montero y Beatriz Lockhart)_.

» Actriz en unipersonal: Anael Bazterrica (Ainara de Gernika), Diana Bresque (Rota), Lucía García (Eucalipto Blanco), Nadia Porley (Evita, amor y temor), Susana Souto (Armen).

» Actor en unipersonal: Walter Acosta (El último Molino), Álvaro Armand Ugon (Recuerde esto), Pablo Isasmendi (El hombre en suspenso), Enrique Vidal (Éramos tan bolches).

» Espectáculo y dirección de comedia: Amar o no (de Leonardo de Armas, dirección de Juan Ferreira), 100 m2, el inconveniente (de Juan Carlos Rubio, dirección de Félix Correa), Cretinos (de, y dirección de Federico Guerra), El regalo (de José María Novo, dirección de Ignacio Novo), Laponia (de Cristina Clemente y Marc Angelet, dirección de Virginia Marchetti). No entrar, no molestar (de Sebastián Mederos y José María Novo, dirección de Ignacio Novo), Sala de profesores (de Lucia García y Carla Larrobla, dirección de Lucía García).

» Actriz de comedia: Ana Laura Barreto (No entrar, no molestar), Patricia Curochquin (Amar o no), Carina Méndez (No entrar, no molestar), Carla Moscatelli (Sala de Profesores), Graciela Rodríguez (100 m2, el inconveniente), Claudia Rossi (La Bella Helena), Cecilia Sánchez (Cretinos).

» Actor de comedia Rafael Beltrán (No entrar, no molestar), Álvaro Correa (Laponia), Leonardo De Armas (Amar o no), Federico Guerra (Cretinos), Alejandro Martínez (No entrar, no molestar), Juan Antonio Saraví (La bella Helena_).

» Elenco de comedia: Amar o no, 100 m2, el inconveniente, Cretinos, Laponia, No entrar, no molestar, Sala de profesores.

» Escena alternativa: Este mundo frágil e idiota tiene ganas de llorar (de Analía Torres), Macbeth (versión de Federico Lynch, sobre W. Shakespeare), Romeo y Julieta (versión y dirección de Julio Persa, sobre W. Shakespeare), Sueño de la procesión de sus muertos (de Animalismo Teatro), Y así sucesivamente (dirección de Jonathan Parada).

» Teatro del interior en Montevideo: Fea (de Alejandra Artigalás, dirección de Leonardo Martínez, Teatro Sin Fogón de Fray Bentos), Las divas de la radio (de Carlos Manuel Varela, dirección de Martín Cabrera, Grupo Biblioteca Varela, Rosario Colonia).

» Ópera: Don Giovanni (de W. A. Mozart, dirección musical de Martín García), Madama Butterfly (de Giacomo Puccini, dirección musical de Martín García), Orfeo y Euridice (de Christoph W. Gluck, dirección musical de Bruno Genta).

» Escena iberoamericana: El hombre en suspenso (de Carlos Diviesti, dirección de Horacio Camandulle), La monja judía (de Lázaro Droznes, adaptación y dirección de Lucía Sommer), La sapo (de, y dirección de Ignacio Tamagno), Los días de la fragilidad (de Andrés Gallina, dirección de Gianinna Urrutia), Telarañas (de Eduardo Pavlosky, dirección de Sebastián Silvera Perdomo).

XIX Bienal de teatros del interior Paysandú 2023

» Espectáculo y director: Cuadrilátero (versión y dirección de Nelson Castillo, sobre Daniel Veronese) , Globo (de Alberto Rojas Apel, dirección de Andrés Leal Bentancur), Homenaje (de Leonardo Martínez y Carlos Sorriba, dirección de Carlos Sorriba), Los padres terribles (de Jean Cocteau, dirección de Sebastián Barrios)

» Elenco: Cuadrilátero, Globo, Homenaje, Los padre terribles.

» Actor: Martín Cabrera (Globo), Carlos Daniel Lapaz (Los hombres de papel), Andrés Leal Bentancur (Globo)

» Actriz: Pilar Dorta (Los padres terribles), Juana (Kintsug), Lucía Montenegro (Homenaje), Carolina Pereira Sorriba (Homenaje)

Reconocimientos

Grupo Experimental De Teatro, Teatro El Umbral, Grupo Teatral Aventura, La Escena, Los Winnis, Implosivo Artes Escénicas (10 años), La Rueda Teatro, Decarton Teatro, Grupo Pilares, Baco Producciones, Teatro Victoria, La Cretina (cinco años), La Mandrágora, Rescatate, Noelia Disi, Fabiana Fine, Leonor Svarcas, Bruno Gea (60 años), Sala Carlos Brussa (Paysandú), Amílcar Persichett, José Miguel Onaindia, Teatro El Galpón, Teatro Circular, Teatro De la Resistencia.