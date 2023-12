En 2008 el uruguayo Gonzalo Arijón realizó el documental La sociedad de la nieve, basado en testimonios de los sobrevivientes de la tragedia de los Andes. En estos días, horas antes del estreno de la película homónima de JA Bayona, su nombre circuló en los medios uruguayos.

El jueves pasado, anticipando una entrevista con Arijón, el periodista Gabriel Pereyra se refirió en sus redes sociales al documental “aplaudido y elogiado en festivales internacionales” y denunció cierta invisibilización. “En base a ese documental, Pablo Vierci escribió un libro que lleva el mismo nombre. Y en base a ese libro, el español Juan Bayona dirigió la película que en estos días se estrena en Uruguay, que será exhibida por Netflix y que está nominada al Oscar por España”.

“En alrededor de 300 notas que se han hecho sobre la película, sólo en una se menciona que todo se originó en el documental de Arijón, que fue quien hace 15 años logró reunir el testimonio de todos los sobrevivientes. En los créditos de la película tampoco aparece mencionado. Hasta hace unos meses si se googleaba o se ponía en YouTube ‘La sociedad de la nieve’, lo que aparecía era el documental de Arijón y el libro de Vierci. Ahora, la referencia al documental prácticamente desapareció, y lo que figura es la película de Bayona”, agregó Pereyra.

Vierci citó a su colega y le respondió. “El título original del documental era Stranded y Vengo de un avión que cayó en las montañas. Como en Uruguay el libro salió en 2008 y el documental en 2009, y el libro fue un éxito, Gonzalo Arijón me sugirió usar el mismo título para el documental, y nos pareció una gran idea”. El intercambio de mensajes continuó y Vierci pidió a Pereyra que le dijera “dónde te puedo enviar las fotos de las 2 páginas del Agradecimiento de La sociedad de la nieve donde se explica claramente el acuerdo desde el 2008”.

Finalmente, Arijón fue entrevistado por Informativo Sarandí y allí explicó que cuando vio que tenía material que no entraría en su película pensó que “merecía” un libro, que él no tenía ganas de escribir. A través de César Charlone dio con Pablo Vierci y le propuso que tomara “más de 50 horas de testimonios extraordinarios” como base para el libro. “Pablo, si querés hacerlo, hacelo. Te lo regalo”, le dijo según contó en la radio.

“Al origen de todo está mi peli, luego el libro nutrido por mi peli, y luego ahora la gran producción de Netflix”, agregó Arijón. Sobre el título, explicó: “El concepto de ‘la sociedad de la nieve’ fue plasmado por primera vez en mi cámara y mis micrófonos durante el rodaje de mi documental en marzo de 2006. Ese concepto lo plasmó Roberto Canessa varias veces en su testimonio”.

Como había escrito Vierci, para Arijón el título era “Vengo de un avión que cayó en las montañas”, pero por temas de distribución el documental llegó después del libro y los distribuidores le aconsejaron que relacionara una cosa y la otra. “El título La sociedad de la nieve me encanta. Es una muy buena idea, de Roberto Canessa en principio y luego de Pablo Vierci. No es en primera persona, no da la misma sensación, pero todo bien. Entonces, para el mundo latino quedó el título de La sociedad de la nieve para mi película”.

“No hay ningún conflicto, salvo el título. Porque no puede haber dos obras sobre el mismo tema con el mismo título. Y el caso más agravante, si uno quiere ir por ahí, que no pienso ir, es cuando una inspira la otra que inspira la otra. Entonces, no sólo hay dos películas que tienen el mismo título sobre la misma historia, sino que hay una que inspira a la otra. Pero eso es el tema jurídico en el cual hoy no estoy”, dijo Arijón, para quien “hubiera sido simpático” que fuera mencionado en los créditos.