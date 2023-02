Se puede hablar de licenciaturas y que sea una buena noticia. Alcanza con mirar hacia Mercedes, donde la Universidad Tecnológica del Uruguay (UTEC) tiene la Licenciatura en Jazz y Música Creativa. Su coordinador, Federico Lazzarini, pasó por Montevideo y conversó con la diaria acerca de esta carrera, que tiene mucho de ejemplar, y que debe su origen al festival Jazz a la calle y al movimiento homónimo que lo organiza.

“Fueron varios años y mucho trabajo de un movimiento cultural, de una asociación muy potente que desde 2006 viene desarrollando esta ardua tarea de promover la música como herramienta de transformación. Once años después, se abre la oferta de estudios superiores, primero con un tecnólogo y ahora con una licenciatura”, contó. La otra pata fue la UTEC, “que nació con esa impronta de llevar ofertas específicas al interior, y en ese relevamiento de campo ven un potencial artístico y musical en Mercedes”.

Lazzarini conoció Mercedes en 2013. “Fui a tocar a un encuentro internacional de músicos y me enamoré de muchas cosas. Entre ellas, de la propuesta del Movimiento. En ese momento me proponen ser profesor y coordinar la Escuela de Música”. Dos años después se mudó “definitivamente” a la ciudad, y luego el actual presidente de Jazz a la calle, Horacio Macoco Acosta, le planteó la posibilidad de comandar la potencial carrera musical. “Comenzó una labor, desde 2015 hasta mediados de 2016, que derivó en la primera propuesta de carrera de formación con la UTEC. Al consolidarse y aprobarse la propuesta, me aboqué a la universidad y me aparté un poco de la Escuela de Jazz a la calle, por una cuestión de mis energías personales”.

“Fue un salto al vacío”, recuerda de aquella bajada al papel de una idea. “Fue planificar algo en el aire, pero sobre líneas claras, perfiles claros que teníamos; desde el diseño de una escuela de música, un ambiente que contemple la parte acústica para trabajar con música, hasta un equipo docente con ciertas características y un programa ambicioso, nutrido por un relevamiento que yo había hecho de diferentes escuelas en Uruguay y el exterior. Eso se terminó de aterrizar en 2017 y más propiamente en 2018, con nuestra primera sede, que ahora está en proceso de ampliación”.

Jazz a la calle tiene un discurso que marca la importancia de la inteligencia musical en el desarrollo humano, así que la charla se refirió a lo integral de la carrera. “Jazz a la calle está abocado a una formación integral y hasta te diría a una sensibilización de la música. Desde la generación de público hasta el aprendizaje de un instrumento para el desarrollo de otras habilidades, y de hecho, tiene un curso preuniversitario para quienes empiezan a perfilarse hacia la formación universitaria. Como nosotros tenemos más este perfil profesional de la música, tenemos que articular la parte dura y programática con la parte creativa, y esa libertad creativa que queremos fomentar. Y al mismo tiempo, tener en claro la parte de vinculación con un entorno profesional, desde la inserción como intérprete en un instrumento, hasta la composición y arreglos para tener ese recurso y poder arreglar para diferentes organismos”. De hecho, en el cuarto año el estudiante tiene tres opciones disponibles para profundizar: Performance Musical, Composición y Arreglos, y Sonido y Producción Musical. “Tratamos de brindar una formación musical integral en la cual cada estudiante vaya generando su propio recorrido”.

La preinscripción

De cara al cierre de las preinscripciones para este año, Lazzarini habló del perfil de la persona que podría dar la prueba de admisión. “Tiene que tener una base de formación musical. No hay una limitación por su orientación en algún género particular, o en un instrumento particular. Una base de teoría, de entrenamiento auditivo, es decir, reconocer ciertos patrones armónicos, melódicos y rítmicos. Lectura de partituras, y un dominio técnico mínimo sobre un instrumento”. Destacó que existe una “pluralidad instrumental” cada vez mayor, pero en la prueba el instrumento no es condicionante. “Pueden rendir con un instrumento que actualmente no sea de nuestra oferta, y después vemos cómo generar acciones con profesores para que tenga un acompañamiento instrumental”.

“El viernes 17 de febrero, a última hora, cierra el período de preinscripción. Eso implica que cada interesado o interesada debe aplicar mediante la web de la UTEC, adjuntando cédula de identidad, carnet de salud actualizado, una carta de motivación de por qué quiere ingresar a esta carrera, y la Fórmula 69 que se obtiene en el liceo”, explicó. “Al cumplir ese proceso, tenemos las pruebas de admisión el 22 y 23 de febrero, que se pueden hacer en modalidad presencial, en Mercedes, o virtual”.

Por más información, pueden entrar a la página web de la carrera o enviar un correo electrónico a [email protected]