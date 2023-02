En 2012 Diego Recoba pasó una noche con la Borinquen y en su crónica decía de Carlos Goberna: "El Goberna grande es, no sólo por la edad, el viejo de la tribu. Al frente de la orquesta, es una presencia que avasalla: cuando canta hechiza sutilmente, cuando no canta y se corre a un costado es inevitable no mirarlo. Quiere estar en todos los detalles, en medio del show conversa con los utileros para mejorar el sonido, le tira la cuenta a la banda, ajusta el tempo de cada tema, corrige o arenga con miradas a un instrumentista, anuncia sobre la marcha y a puros gestos el próximo tema de un enganchado. Cosa extraña: la Borinquen no tiene enganchados totalmente cerrados y prefijados. A una señal de Goberna se inserta como por arte de magia un tema inesperado". A partir de esta crónica, en 2015 Recoba y el fotógrafo Agustín Fernández publicarían ¡Hasta Borinquen! Medio siglo de la decana (Estuario).