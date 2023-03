En marzo, mes de la mujer, la Banda Sinfónica de Montevideo presenta una serie de actividades, a realizarse los martes 14, 21 y 28 de marzo, que reivindican el lugar de la mujer en la sociedad. "Desde hace varios años decidimos que el concierto vinculado al mes de marzo íbamos a hacerlo al final, como una última reflexión cuando ya se había diluido el impulso", contó a la diaria el director de la Sinfónica, Martín Jorge. "Este año hicimos un cambio, y es la primera vez que toda la programación, con tres miradas distintas, va a estar relacionada con la temática de la mujer.

14 de marzo - Ellas, mujeres en ópera

"El martes que viene tenemos un concierto sinfónico que toma como eje la ópera, fundamentalmente del siglo XIX, y aquellas óperas que tienen nombre de mujer", explicó Jorge. "Vamos a reflexionar por qué en el siglo XIX empezó un proceso de visibilizar a la mujer, no como objeto sino como sujeto. La ópera, al igual que el teatro, era un ámbito totalmente masculino, donde los roles femeninos también eran asumidos por hombres".

21 de marzo - Gurisa

Este espectáculo partió de una investigación sobre la primera mujer de la Banda, que luego se amplió para incluir a todas las mujeres que fueron integrantes durante su historia. Las preguntas “¿Qué tienen para decir las compañeras que están hoy?” y “¿Cómo lo decimos?” llevaron a convocar a la dramaturga y directora Marianella Morena. "Sin imposiciones, lo charlamos con las compañeras, ellas lo evaluaron y dijeron que querían ir por ese camino", recordó el director. "Lo desarrollaron las compañeras con absoluta libertad junto a una profesional, y quisimos que la investigación fuera libre. Ningún varón del elenco participó más que para dar el apoyo técnico que se necesita".

En conversación con la diaria, Morena repasó el proceso de la obra. "Martín me planteó que quería que ellas tuvieran un lugar relevante no solamente a nivel de contenidos, y me pareció importante hacer esa diferenciación. No tengo nada contra que trabajemos hombres y mujeres, al contrario, pero puntualmente acá quería hacer un foco, prenderle la luz a eso, y es superimportante pensar todo el contexto. Cómo se estructura, desde dónde, quién lo estructura, cuál es la mirada. Es una luz única, un farol. Desde ahí empecé a tirar ideas".

"De entrada propuse la idea de hacer una mezcla entre periodístico, testimonio y ficción. Cuando digo testimonio, son testimonios de las músicas e intérpretes que están en escena. Y periodístico, son casos de diferentes partes del mundo que resonaron en mí, que me atravesaron o me generaron una determinada emocionalidad". Los casos que más resonaban tenían que ver con mujeres jóvenes y con el abuso de poder. "Cuando digo poder, es el padre, la persona que te quiere, que te cuida. No necesariamente el de cargos jerárquicos políticos, que también es el poder. Eso me duele, me molesta, me indigna".

Morena dijo que este trabajo fue distinto a lo que había hecho hasta ahora. "Por lo general, cuando trabajo con algo periodístico, llega un momento en el que amaso todo y queda una obra de ficción, como cuando hice Muñecas de piel. Acá está bien separado: es periodístico, es ficción, es testimonial, en bloques. Y es como un musical; la música está todo el tiempo".

"Es un periodístico musical. No hay personajes, no hay un concepto tan teatral en el sentido de lo dialogado. Hay dos actrices y están las músicas, que son 19. Y ellas están diciendo el texto y compartiendo el texto desde un lugar, digamos, más posdramático. Si bien está la ficción, está compartida desde un lugar que tiene más que ver con el texto. Como que la palabra ocupa un lugar más importante en este caso que lo corporal, que tiene más que ver con las teatralidades".

28 de marzo - Homenaje a Raffaella Carrá

"Cerramos con la otra cara que tiene la banda, que es la aproximación a la parte popular", retomó Jorge. "Este espectáculo lo habíamos hecho hace dos años y había tenido cierto éxito. Nos parecía que después de haber hecho música sinfónica al principio y después de haber pasado por lo del medio, estaba bueno terminar con una convocatoria a un público distinto, y seguir mostrando la versatilidad que tiene el elenco". Alejandra Díaz será la encargada de interpretar los éxitos de la recordada diva italiana.

Reposiciones

Tango Caribe, el espectáculo que se presentó en el Teatro Solís y en el Parque de la Amistad, reprogramó las funciones suspendidas por mal tiempo para el 17 de marzo a las 20.00 en Plaza Líber Seregni y el 24 de marzo a las 20.00 en el Jardín Botánico. Además, sumó una función el 22 de marzo a las 20.00 en la Plaza del Intercambiador Belloni. Todas con entrada libre y gratuita.