Fueron la única banda en presentarse en todas las ediciones del Pilsen Rock. Diego Chirola Martino, Guzmán Mendaro, Rodrigo Trobo y Frank Lampariello integraron Hereford durante 18 años. Editaron cinco álbumes de estudio y tres discos en vivo, además de girar por Uruguay y la región como parte de la oleada de popularidad del rock uruguayo a principios de los 2000. Durante casi dos décadas de actividad conquistaron espacios: fueron tapa de revistas y cuadernolas, banda sonora de publicidades e impulsores de recitales solidarios con los que llegaron a cada rincón del país.

En 2013, tras el éxito de su lanzamiento Manual de otro (2010), decidieron partir por diferentes caminos. Diez años después, regresan a los escenarios con un único show que no cierra la posibilidad de un futuro común.

La noticia comenzó a palpitarse a mediados de abril con la aparición de una cuenta de Instagram oficial de la banda en la que difundieron un breve video con la leyenda “10 años después” sobre la melodía de su hit “Bienvenida al show”. Finalmente, banda e integrantes por igual compartieron el mensaje que confirmaba la noticia más esperada: “¡Queridos amigos, nos llena de emoción decirles que la espera terminó! ¡Estamos muy felices de anunciar que nos volveremos a ver las almas después de una década!”.

En la interna el regreso se venía cocinando desde hacía bastante. “Habíamos tenido unos contactos con Rodri y Guzmán, sobre todo cuando hablamos con el sello para meter los temas en Spotify”, recuerda Lampariello. Sin Spotify ni Instagram, la necesidad de ponerse a tiro sobre las nuevas reglas de difusión musical fue uno de los motivos de acercamiento.

“Yo creo que siempre tuvimos en la cabeza que algún día podíamos llegar a volver, porque nunca terminamos peleados mal”, reflexiona el bajista. “Nosotros nos separamos. Yo no estaba muy bien en esa época y creo que fui el que se apresuró a hacer el anuncio de separación de la banda, cuando en realidad capaz que era por otro camino, tomarnos un tiempo. Eso fue lo que nos alejó un poquito, pero al año ya estuvimos en casa, hicimos un asado, hablamos en el fondo. Siempre estuvo latente en los cuatro la posibilidad de volver”, admite.

Mucha agua corrió bajo el puente luego de aquella publicación en Facebook en la que Lampariello abandonaba la banda acusando el cierre de un ciclo y desencadenando así la separación. La concreción del show Separados pero cerca junto a Chirola en 2021 fue, según Frankie, un rompehielos para iniciar las conversaciones sobre un inminente regreso, esperando el momento en que los cuatro integrantes tuvieran las mismas ganas de emprender una nueva aventura en conjunto.

Entre preparativos y conversaciones con la prensa, Martino, Mendaro, Trobo y Lampariello debieron volver a acostumbrarse rápidamente a la rutina de ser Hereford. “Para mí es como volver a diez años atrás”, explica Lampariello. “Los ensayos van a ser un momento de mucha emotividad también”.

El regreso está pautado para el 25 de noviembre en el renovado Teatro de Verano y quedan pocas entradas disponibles en Tickantel. Frente a la perspectiva de una platea baja agotada faltando tantos meses para el show, se impone la consulta por la posibilidad de una nueva fecha: “Nosotros nos planteamos hacer este show como el show. Después veremos. Estamos los cuatro copados, como un niño con una pelota nueva”, asegura.

Sin embargo, no descarta la posibilidad de seguir adelante con el proyecto, dejando la puerta abierta a lo que pueda surgir luego de que los cuatro músicos vuelvan a tocar las canciones que los convirtieron en referentes a principios de siglo. El tiempo, la música y los recuerdos de lo vivido serán combustible para los nuevos capítulos que puedan escribirse en esta historia.

“Creo que no va a pasar nada para que se dé lo contrario. En ese primer asado que hicimos al año de separarnos, había una marca que nos quería juntar de vuelta para un evento específico y Guzmán dijo una frase divina: ‘Que sea por el marco y no por la marca’. Siempre nos quedó eso grabado, por lo menos me quedó a mí. Ahora es por el marco. Queremos juntarnos los cuatro a tocar porque estuvimos 18 años tocando y es la banda de nuestras vidas”.