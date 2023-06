Este jueves se inaugura la muestra Afiches con memoria. A 50 años del golpe de Estado en Uruguay (1973-2023), de Carlos Palleiro, con la curaduría de Gustavo Maca Wojciechowski. La cita es a las 19.00 en la sala Nicolás Loureiro del teatro El Galpón y luego estará abierta al público los siete días de la semana, hasta el 4 de agosto.

En el catálogo, Maca afirma que “posiblemente no exista espacio más apropiado” para la muestra que El Galpón, ya que “la relación entre la institución teatral y Palleiro viene desde los años 60, cuando diseñó varios afiches para las obras teatrales”, relación que se amplió en el exilio compartido en México. Y Loureiro, quien da nombre a la sala, fue amigo personal del diseñador, dibujante e ilustrador”.

“La muestra se da en el marco de los 50 años del golpe de Estado en Uruguay. Y si hay un diseñador uruguayo donde lo político se hace claramente presente en su obra es Carlos Palleiro”, agrega el poeta, gestor cultural y tipógrafo. “Incluso lo político fue la puerta de entrada a la profesión, ya que él llega al diseño como militante político”.

A partir de ese momento, alternaría afiches de corte social y político con otros culturales, “y que, en definitiva, también son sociales y políticos, en el sentido más amplio”. Para el curador, Palleiro sigue con la tradición de grandes afichistas, “donde el dibujo casi siempre es el protagonista principal. Pero dibujando con ideas”.

“En el afiche se tiene que resolver el diseño con mucha síntesis, ir directo al asunto, sin dispersiones o distracciones. Una idea, ni dos ni tres; una idea. Es necesario que el mensaje se decodifique rápidamente”. Y es muy importante que quede en la memoria, porque allí es cuando la comunicación se realiza.

El color era un elemento característico incluso antes de desembarcar en México, y con las carencias de la época en cuanto a papeles y sistemas de impresión. Y en un país con una riquísima tradición en materia de afiches, el uruguayo se volvió referencia ineludible.

En sus propias palabras

En conversación con la diaria, Palleiro habló acerca del diseño gráfico. “Es mucho trabajo. Mucha cosa creativa, mucho dibujo. Mucho sentarse, mucho pensar, ordenar. El diseño gráfico es mucho de ordenar. A veces lo digo en broma, pero es como un rompecabezas complicado, que vos le vas armando tus cositas. Y lo otro es el humor. El humor me parece fundamental. Divertirte, hacer divertir al otro. Eso es muy importante, porque si no te divertís, dedicate a otra cosa. Yo tuve la suerte de hacer lo que me gusta, pero que además me pagaran, entonces, como se decía antes, voy en coche”.