La primera ópera de la temporada 2023 del Sodre será un estreno nacional. Este viernes a las 20.00 en el Auditorio Adela Reta llegará La Perla Negra, un espectáculo que homenajeará a Lágrima Ríos, voz fundamental del tango y el candombe de nuestro país, con una sucesión de cuadros acerca de su vida.

La obra cuenta con música de Beatriz Lockhart y textos de Raúl Ciruja Montero, y tiene a Ángela Alves en el papel principal. La dirección escénica está a cargo de Hugo Blandamuro, la dirección musical es de Esteban Louise y el vestuario y elementos escénicos son de Agó Páez.

Louise conversó con la diaria acerca de su rol, que comenzó con la designación a principios de este año. "Para mí fue una gran alegría, porque fui alumno de Beatriz Lockhart, estudié con ella muchos años en la Escuela Universitaria de Música. Cuando me informaron de esto me puse a estudiar el material, y como pasa con la música bastante reciente había varias ediciones. Hubo que comparar, tomar algunas decisiones mínimas y empezar a investigar por dónde venía esta música hasta poder hacerla sonar".

"El director musical es el responsable de todas las decisiones musicales. Estudia la obra y agrega su punto de vista interpretativo respetando lo que el compositor quiso hacer", explicó. "Para esto es necesario estudiar el marco histórico en el que se compuso la obra, el género, el estilo, realizar un estudio al detalle de la partitura, la armonía, el contrapunto, todos esos aspectos técnicos, la instrumentación. Para después, cuando uno va a trasladarlo a los cantantes o el conjunto instrumental, tener una versión lo más fiel posible a lo que se escribió, y también con el sello que uno le pueda dar".

Agregó que, al tratarse de un estreno, "no hay de dónde agarrarse", a diferencia de lo que ocurre con óperas que tienen "cientos de miles de versiones y de discos". "Eso fue desafiante por un lado y espectacular por otro: sentarse al piano con la partitura, leer las indicaciones que ponía la compositora, empezar a hacerlo sonar, entender por dónde venía, decidir uno los tempos, si más rápido, si más lento, y darle la forma que cree más conveniente".

En cuanto a la instrumentación, la partitura general de Lockhart tenía piano, bandoneón, contrabajo, violín y cuerda de tambores. "El cuerpo estable del Sodre que más se acerca a eso es el Conjunto de Cámara, porque tiene piano, contrabajo y violín. Entonces tenemos un bandoneón invitado y una cuerda de tambores invitada, que es la de Valores de Ansina".

Por último, Louise habló de la conjunción de las diversas partes que componen el espectáculo. "En cuanto al vestuario y la escenografía no hay que negociar mucho, simplemente estar al tanto de por dónde viene la estética, que no influye significativamente, a no ser que sea un vestuario que no deje moverse o respirar al cantante, que no es el caso. En cuanto a la dirección escénica, hay un trabajo de mucha cercanía con Hugo Blandamuro".

Foto: Pancho Pastori

"Desde principios de junio se están dando los ensayos escénicos y yo he estado en todos ellos, entonces conversamos continuamente. Que la introducción dure tanto tiempo para que el texto entre enseguida, que espere que alguien se mueva para allá... Él pregunta también si puede separar tales voces o si es perjudicial para la música. Es un ida y vuelta bien fluido, construyendo juntos y en muy buenos términos, porque tanto una cosa como la otra se potencian".

Una referente

"Lágrima es una mujer referente de la música", dijo a la diaria Alves, encargada de interpretarla sobre el escenario. "Es tremendo referente, lo que pasa es que hay personas que han sido grandes a nivel cultural, que han hecho grandes aportes, y quedan un poco ocultas bajo los ladrillos del tiempo. La cuestión es poder sacarlas a relucir, sacar a relucir su valor, su aporte, y homenajearlas como cosa nuestra, porque hacen a nuestra cultura y a nuestra identidad. Es importante, y también es una mujer afro, lo cual obviamente para nuestro colectivo y para mí muy especialmente nos da mucho orgullo".

Alves está feliz por el hecho de "ponerle carne y piel a ese personaje" y se sintió "elegida" por ella. "Se buscó mucho y se pensó mucho quién la podía interpretar. Se manejaron nombres hasta que llegué yo, y realmente me siento orgullosa y sobre todo muy emocionada, porque cuando escucho las músicas, cómo están ejecutadas a nivel orquesta, se me pone la piel de gallina. Así que las personas que vayan van a poder apreciar el candombe en sus otras formas".

"Apuesto a esta cuestión de la ópera nacional, de algo tan pero tan nuestro, que lo escuchás y lo ves, y decís ¿por qué no hacemos más estas cosas? Capaz que es el comienzo de algo. Esta ópera nuestra, que tiene facetas entre ópera y musical, es súper rescatable. Porque es nacional, porque vamos a ver algo nuestro, algo basado en hechos reales que sucedió aquí en nuestro país".