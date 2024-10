El cantante británico Paul Andrews, más conocido como Paul Di’Anno, conservaba su voz intacta, tal como se puede apreciar en los registros subidos a Youtube por los fans uruguayos que concurrieron a su concierto del pasado 1º de febrero en Live Era, en el marco de su gira “Despedida”.

Esta tarde, su sello discográfico Conquest Music informó del fallecimiento del artista, que supo ser la primera voz líder del influyente grupo de heavy metal Iron Maiden.

Desde hace una década, el cantante venía soportando múltiples problemas de salud que habían afectado primero sus rodillas y luego, a partir de una infección causada por una compilación en una de sus intervenciones quirúrgicas, sus pulmones.

Sus dificultades, mezcladas con otras financieras, no impidieron que continuara con su carrera musical y que brindara la friolera de 300 conciertos alrededor del mundo durante 2023.

La muerte lo encontró a sus 66 años en su casa de Salisbury, en Londres. Hasta el momento se desconocen las causas del deceso.

En setiembre de este año había lanzado el álbum recopilatorio The Book of the Beast. Su vida artística dejó una extensa y variada obra, más o menos lejos de la doncella de hierro.

Bajo el nombre Di’Anno, grabó como solista –y con diferentes formaciones– una decena de discos, entre registros en vivo y de estudio. También participó en otros proyectos, como los de las bandas Battlezone, Gogmagog y Killers.

Su gloria la encontró en noviembre de 1978, cuando se unió a las filas de la banda británica Iron Maiden. El 25 de diciembre de aquel año grabó el demo “The Soundhouse Tapes”. El 15 de febrero de 1979 participó en la actuación inaugural de esta formación, en el escenario del pub Bridgehouse, en el este de Londres.

Luego se ocupó de las voces de los dos emblemáticos primeros discos del grupo, su debut homónimo de 1980, y Killers, de 1981.

Mucho antes de su muerte, el virtuoso cantante dejó escrita una página trascendente en la historia del género musical conocido como heavy metal. Hasta el día de hoy, los fans de Maiden se dividen entre los típicos adoradores de cada disco que incluya a Eddie the Head en su portada y los muy fundamentalistas, los que entienden que, a pesar de lo mucho que aportó Bruce Dickinson en los subsiguientes discos, no hubo otro igual que Di’Anno en canciones imprescindibles como “Wrathchild” y “Running Free”.

Su estilo vocal se destacaba por una mezcla de cruda fiereza –una raspadura que le iba perfecta al repertorio aceleradísimo de esos discos– que acompañaba con sentimiento y destreza musical.

“Es muy triste que se haya ido”, comentó el bajista y fundador de Maiden, Steve Harris. “Seguíamos en contacto y nos escribíamos sobre el West Ham. Todos lo vamos a extrañar mucho. Que descanses en paz, amigo”, escribió su colega.