Con más de 50 artistas nacionales e internacionales, el sábado 20 y el domingo 21 de abril se llevará a cabo una nueva edición del Cosquín Rock, el tradicional evento cordobés que, tras décadas como festival de folclore en la ciudad homónima de la provincia de Córdoba, se transformó en marca de un evento rockero y se instaló en más de una decena de países. Presentado como “el festival más grande de Latinoamérica”, en 2024 tendrá su cuarta edición en Uruguay, y nuevamente el escenario será la Rural del Prado.

El Cosquín Rock fue creado por José Palazzo, quién se define como “curador” de espectáculos. En 2019, preparándose para lo que sería la segunda edición en nuestro país, el empresario conversó con la diaria sobre ciertas características de su creación. “Nosotros proponemos grillas con muchos artistas nuevos, pero artistas nuevos que tienen alguna ventaja, un diferencial”, expresó por entonces. “Otra cosa que defiendo mucho es tratar de hacer cosas especiales”.

Palazzo trató de definir lo que era el Cosquín Rock para un público (el uruguayo) que recién lo estaba conociendo. “Es una experiencia que incluye música, pero también ir a pasear, a ver seguidores de distintas bandas, comer variedades de comida en las que este año vamos a hacer más hincapié, y pasar el día”, explicó.

“El tema familiar es muy importante, porque yo lo concibo como un proyecto familiar. Durante muchos años el rock en Argentina estaba prohibido para los menores, porque el mismo público lo había hecho peligroso, pero hoy es familiar y yo estoy convencido de que es un gran programa ir con tu hijo y decirle 'esta banda la veía cuando tenía 20 años' y que tu hijo te diga 'yo quiero ir a ver trap', que está en la otra punta del lugar”.

“Creo que Cosquín Rock se va a ir transformando en un festival de cada uno de los países”, terminó diciendo Palazzo en aquel momento. “Si bien va a ser un festival itinerante, por las características con las que se está armando se va a transformar en un festival de los uruguayos, de los colombianos, de los peruanos, de los paraguayos. Porque, además, el público lo fue tomando como propio, o por lo menos eso nos pasó en Argentina. De hecho, en muchos casos me insultan como si fueran los dueños del festival, porque no pongo a tal banda o no hago tal cosa”.

Para juzgarlo a la distancia hay que conocer la grilla de artistas, que fue revelada en las últimas horas. Hasta el momento sólo se sabe qué día actuará cada una de las bandas o solistas.

Sábado 20 de abril desde las 14.00:

La Mona Jiménez - Buitres- Ciro y los Persas - Ratones Paranoicos - Niña Lobo - Bresh - Ruben Rada - La Delio Valdez - Bandalos Chinos - Neo Pistea - Mota - Se Armó Kokoa - El Plan de la Mariposa - Cruzando el Charco - NAFTA - Peces Raros - Guasones - Silvestre y la Naranja - Cami - Rodra.

Domingo 21 de abril desde las 14.00:

Cuarteto de Nos - YSY A - Los Auténticos Decadentes - Zoe Gotusso - Catupecu Machu - Trotsky Vengarán - Natalie Pérez - Él Mató a un Policía Motorizado - Peyote Asesino - Traidores - Eruca Sativa - Knak - Jere Klein - Acru - Tabaré Cardozo - Koino Yokan - Facundo Balta - Gauchito Club - KIRA1312 - Sofía Álvez - Cata y los Rosebruti - Chancha Muda.

Entradas

Desde este miércoles están a la venta las entradas anticipadas para cada uno de los días, el abono para el fin de semana y las entradas VIP, que incluyen parking exclusivo, acceso y vista preferenciales, comida y bebida. Se adquieren a través de Redtickets con 10% de descuento para clientes BROU con tarjetas de crédito y débito Visa y MasterCard Recompensa.

Las entradas anticipadas limitadas, que se agotaron en pocas horas excepto las VIP, tenían los siguientes precios:

Por día: $ 1.500 + service charge (cargo de la red de venta, $ 120). Abono: $ 2.700 + service charge. VIP por día: $ 4.800 + service charge. Abono VIP: $ 8.400 + service charge.

Los niños de hasta 6 años no pagan entrada, mientras que los menores de 14 deben ingresar con un adulto acompañante. La producción informó que los abonos son intransferibles y se chequeará la identidad del titular en el ingreso.