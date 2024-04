El 10 de mayo de 2004 salía a la venta Hopes and Fears, el álbum debut de la banda británica de rock alternativo Keane. Se convertiría en fenómeno de ventas, logrando la marca de nueve discos de platino y más de diez millones de copias vendidas alrededor del mundo. Sus singles “Somewhere Only We Know” y “Everybody's Changing” llegaron a lo más alto de los charts y la banda ha decidido recordar aquel momento con una gira.

Veinte años después, la gira llamada Keane20 celebrará el aniversario del disco que los hizo conocidos en todo el mundo, con una primera fecha el 19 de abril en Ámsterdam para luego recorrer Europa, América del Norte y América Latina. Esto último fue anunciado por la banda en sus redes sociales.

“¡Hola a nuestros increíbles fanáticos de América Latina! Estamos encantados de contarles que estaremos yendo a verlos en noviembre. El vigésimo aniversario de Hopes and Fears no estaría completo si no lo celebráramos con ustedes. No tenemos dudas de que su pasión y emoción serán la manera perfecta de coronar este año increíble. Hasta entonces. Con amor: Tom, Tim, Richard y Jesse”, escribieron.

Junto al texto compartieron un video en el que el vocalista Tom Chaplin anuncia los nueve destinos en forma de canción, cambiando la letra de “Sovereign Light Café”, tema de su álbum Strangeland de 2012. No habrá sido tan sencillo hacerlo con un tema del disco de marras.

“Volveremos a nuestra vieja multitud de Buenos Aires/ A San Pablo, Brasil, y también a Río/ A nuestros amigos y amantes de Lima, Perú/ Sólo para que sepas, encontraremos nuestro camino a Colombia/ Vamos a escucharlos cantar fuerte en Bogotá/ Y nuestro primer concierto en Curitiba/ Bajaremos hasta Asunción, Paraguay/ Montevideo en Uruguay/ Veremos caer la noche en Santiago, Chile/ Gritando todas nuestras esperanzas y nuestros miedos/ Y viendo caer la noche en el Sovereign Light Café”, canta.

En nuestro país, la cita será el martes 12 de noviembre en el Antel Arena. Piano Piano Producciones anunció el comienzo de la preventa con tarjetas del BBVA, a partir del lunes 8 de abril a las 13.00, y el inicio de la venta general el miércoles 10 de abril desde la misma hora. La venta es a través de Tickantel con precios que van desde $2.400 a $4.500.

La vecina de al lado

El nombre de la banda homenajea a Cherry Keane, una vecina de la familia Chaplin. “Era una amiga que solía cuidarnos y en ocasiones nos ayudaba en la escuela”, contó el líder de la banda a Word Magazine. Era una persona inspiradora. Cuando le conté que quería ser cantante me dijo 'Hacelo', mientras que papá y mamá me dijeron 'Eso es estúpido'. Cherry era divertida y tenía sentido del humor. No tuvo hijos propios así que tenía un montón de niños 'adoptados', por decirlo así”.

Cuando murió, le dejó su modesta vivienda a Tom y sus dos hermanos, y él utilizó parte del dinero durante los momentos más duros de su carrera musical. “Así que de manera indirecta ella estuvo ahí para ayudarme”. La banda originalmente se llamaba Cherry Keane, pero los angloparlantes creyeron que hablaban de quitar virginidades y quedó solamente Keane.

La historia de la banda, que tiene cinco discos editados, incluyó un período indefinido de separación, que comenzó en 2013 cuando sus miembros anunciaron que dejarían de tocar juntos mientras exploraban proyectos musicales individuales o independientes, aunque volvieron a juntarse para conciertos puntuales. Finalmente, a comienzos de 2019 anunciaron su regreso con una serie de presentaciones y la salida de Cause and Effect, su quinto y último álbum hasta el momento.

Sobre Hopes and Fears, que tuvo varias reediciones con el correr de los años incluyendo una versión deluxe en 2009, se espera para el 10 mayo (exactamente veinte años después) una edición remasterizada con lados B, demos inéditos y otras rarezas. Podrá adquirirse en vinilo, vinilo doble, CD triple y un CD doble incluyendo la grabación en vivo del concierto en México realizado este mes, que estará disponible a fines de agosto.