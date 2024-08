En el videoclip de “Oh, ¡pará!”, subido a Youtube en marzo de 2022, Joaquín Da Rosa (25) se filma con su teléfono celular, en paisajes de Piedras Blancas, su barrio natal, mientras dispara versos de autoafirmación, agradecimiento y vida frugal.

“La motivación vale oro/ y no se comprará/ con joyas ni con carros/ de alta gama/ Talla 46/ mi alpargata, no te quedará”, rapea Joaco, como lo llaman amigos y seguidores.

Dos años después, el tema se vuelve un hit de alcance internacional, igual que otras canciones suyas, replicadas infinitamente en la red social Tik-Tok, con remixes, bailes alusivos, en escenografías de todo el mundo.

Además de músico, Da Rosa es jugador federado y docente de tenis de mesa, y también se supo ganar la vida con la venta de hamburguesas veganas.

De visita por el programa de tevé Desayunos informales, el cantante destacó la importancia de su paso por el coro de su centro liceal, y confesó que sus primeras canciones las hizo con la computadora de su madre.

El estilo sonoro de Da Rosa se ubica en los márgenes de la música urbana, y su impronta poética mezcla la picardía y el lunfardo de los personajes de este género, con una aceptación new age que enaltece lo dado por las raíces familiares y lugareñas. Su marca distintiva es la formulación de estribillos ideales: concisos, muy musicales y de imágenes claras y memorables.

La pilcha pintada

En las últimas semanas, la notoriedad del artista aumentó exponencialmente con una serie de reconocimientos de otras figuras de los medios digitales. El videoclip de su canción “El traje del PSG”, subido a Youtube el 11 de agosto, ya alcanzó el millón de reproducciones, y su popularidad sigue creciendo a diario.

¿Su encanto? Quizás resida en la combinación de duda inicial (“Seguramente luzca bien si me pongo traje negro con corbata / Seguramente luzca bien si me pongo bombacha de gaucho, alpargata”), con el entusiasmo de su convicción posterior (“Pero yo tengo un conjunto que me lo pongo y siempre me queda pintado”). Con su mejor vestimenta, el personaje no teme “al guardia de seguridad” de “La clande”, y se convence que su atuendo contiene el poder de un afrodisíaco.

Uno de los primeros en reaccionar con júbilo, tras la primera escucha del tema, fue el influencer y streamer argentino Coscu, quien felicitó a Da Rosa por su música y estoicismo, y alentó a sus propios seguidores a conocer la obra del uruguayo. Se sumó entonces el ex jugador de la selección argentina y streamer Sergio Kun Agüero, y le siguieron muchos otros anónimos, registrados en la fiesta de origen porteño Bresh, mientras bailaban al son de la melodía viral, nacida en Piedras Blancas.

El furor llegó hasta la cuenta oficial de X del club de fútbol PSG. “Mi debi, mi debi… Mi debilidad es el conjunto del Paris Saint Germain, ey”, escribió el responsable de comunidad de internet de la institución deportiva francesa”, en complicidad con el artista uruguayo y su hallazgo musical.

Despegado el Joaco de piedras blancas — Paris Saint-Germain (@PSG_espanol) August 19, 2024

Pero Da Rosa ya la había pegado este año con “Los Pibes de Miami”. Se ganó un lugar de privilegio en el ambiente festivo de la última Copa América de fútbol, llevada a cabo en Estados Unidos, y contó, entre otras, con la promoción de seleccionado masculino de la Asociación Uruguaya de Fútbol.

En el comienzo de ese videoclip, el compositor lee con atención el libro El alquimista, del novelista brasileño Paulo Coelho, como prolegómeno de un relato de conquista amorosa y nocturna, al que no le falta -como en todas sus canciones- una pizca de misticismo. “Criado en el barro, entre el humo del faso/ Agradecido de estar coronando/ Mezclando fernet y Coca Cola en un vaso”, canta el artista, sobre una interesante variante del ritmo Cumbia 420.

Lo próximo para Da Rosa es el estreno de un tema hecho en colaboración con la cantante uruguaya Nati Ferrero, y una presentación en vivo en Argentina, prevista para octubre.

“Agradezco la cantidad de mensajes que me están llegando, y pido disculpas porque seguramente no vaya a cumplir con muchas de las cosas con las que me comprometí. Siento que es parte de este proceso. Mucha info junta, es una locura todo lo que me está pasando”, expresó el cantante en su último reel.