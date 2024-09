Parafraseando a Aníbal Troilo -a quien se le atribuye la frase “el tango te espera”-, podría decirse que en la música uruguaya el cuarteto de guitarras te espera. Esta tradición, cuyos primeros contrapuntos hay que ir a buscarlos a principios del siglo XX, adquirió significativa popularidad a partir de acompañar a artistas relevantes de nuestro cancionero. Son parte del imaginario popular las guitarras de Gardel, de Amalia de la Vega o de Zitarrosa. Hay un sonido, una forma de tocar y también un repertorio rítmico, que es único y que se va transmitiendo de generación en generación por los propios guitarreros.

A esta larga conversación sonora se suma Maia Castro, quien el 14 de septiembre en la Sala Zitarrosa y con localidades casi agotadas, presenta la “avant premiere” de su nuevo espectáculo junto al “nobel cuarteto de guitarras” integrado por Jacinta Bervejillo, Diego Oyhantcabal, Mauro Hernández y Santiago Peraza, músicos jóvenes, pero ya con años en la escena y que comparten la particularidad de haber sido todos -“en distintos momentos de su desarrollo artístico”- discípulos de Eduardo Toto Méndez, una institución en estos asuntos.

El origen de esta propuesta hay que irlo a buscar -una vez más- a los meses pandémicos. “Armé un dúo de guitarras con Santiago Peraza y Diego Oyhantcabal por la necesidad que tuvimos todos los músicos de achicar los formatos para poder seguir trabajando y tocando. Con el dúo toqué bastante y después de la pandemia seguí porque me encantó la sonoridad y la compañía del dúo de guitarras. En un momento se nos ocurrió que podía estar bueno armar un cuarteto que tuviera más potencia y más presencia las guitarras”, relata la cantante. Desde entonces, hace algo más de un año, preparan este formato que incluye nuevas canciones y adaptaciones de su repertorio histórico.

El corazón del espectáculo son las músicas de Amalia de la Vega y Alfredo Zitarrosa. Si bien el cantor atraviesa toda su carrera desde aquella versión de “Zamba por vos” de su primer disco, Castro asegura que hacía tiempo que tenía ganas de armar un show donde su presencia fuera notoria y qué mejor excusa que esta nueva escudería.

No faltará tampoco Carlos Gardel o las milongas de Alberto Mastra, “que en este formato es como ideal”, además de las composiciones de su autoría, “de hecho voy a presentar una canción nueva, en la cual me va a acompañar Tabaré Cardozo y parte del coro de la murga Agarrate Catalina”, y no será la única sorpresa de la noche.

El ensamble de cuerdas también es una oportunidad para que salte a la cancha un viejo hit, tal vez la canción con la que la ex Antimurga BCG abrió la brecha solista: “La bestia pop” de Patricio Rey y sus Redonditos de Ricota, incluida en su álbum debut con un arreglo milonguero de Fredy Pérez, uno de los guitarristas que acompañó a Zitarrosa en su última época. “Fredy hizo este arreglo y grabó todas las guitarras, son varias guitarras, entonces nunca lo pudimos tocar en vivo, porque en mi formación generalmente tiene una guitarra o dos si yo toco, así que la adaptamos a la banda. Ahora en la Sala Zitarrosa va a ser la primera vez que toquemos ese arreglo original”, cuenta con entusiasmo.

Maia Castro asegura que para el tipo de repertorio que tiene entre manos la sonoridad de las tres guitarras y el guitarrón es única. A nivel vocal e interpretativo, el desafío es tratar de no repetir y correrse un poco de las obras originales. Algo de eso se puede palpar en la versión de “Milonga de ojos dorados” disponible desde hace unas semanas en plataformas, donde el grupo expande la composición como azahares nuevos de un viejo naranjo.

“Eso pasa mucho con las canciones de Alfredo Zitarrosa: la gente las tiene muy presentes en el oído interpretadas por él. Al cantarlas una mujer obviamente las canciones cambian de tonalidad, pero más allá de eso, hay que tratar de darle una impronta distinta, hacerlas propias”, reflexiona y agrega: “Con las de Amalia ocurre que son canciones que en su mayoría no cambian de tonalidad porque manejo un registro bastante similar, pero tienen una complejidad vocal que es bastante importante y por ahí va el desafío más grande con sus canciones. Pero, a nivel interpretativo, pasa con todas las canciones que no son composiciones propias es importante abstraerse un poco de las versiones originales y tratar de darles una nueva mirada, sino es como que carece de sentido cantarlas”.

El sábado es el comienzo de este periplo, pero el anhelo es extenderlo en el tiempo y el territorio. El 21 de setiembre, por ejemplo, estarán en el recientemente reinaugurado Teatro Escayola de Tacuarembó. Las guitarras de Maia ya se están templando.