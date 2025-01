La cantante estadounidense Patti Smith se desmayó durante un recital en San Pablo, después de aproximadamente 30 minutos de empezada la presentación, cuando leía un texto sobre el calentamiento global, según informó el medio brasileño Folha de São Paulo. Después de la caída, Smith tuvo que salir del escenario en silla de ruedas.

El Teatro Cultural Artística, lugar del concierto, emitió un comunicado en sus redes sociales en el que señala que en los últimos días la cantante sufrió “una fuerte migraña” y durante la presentación sintió mareos.

Cuando volvió al escenario, Smith se disculpó por haber tenido que interrumpir la presentación. “Desgraciadamente, me enfermé y el doctor dijo que no puedo terminar”, le dijo Smith al público, según consignó The Guardian. A su regreso, cantó “Because The Night”, del álbum de 1978 Easter.

Este concierto es parte de una gira que la cantante está realizando junto al colectivo artístico de Berlín Soundwalk Collective. El sábado estuvieron en Santiago de Chile y el lunes en Buenos Aires.

Según una crónica publicada por la diaria, Smith tuvo una tos persistente durante el recital en el teatro Ópera de la ciudad argentina y tuvo que acudir a las tazas de té para aliviarla. En un posteo en Instagram, la artista comunicó que está bien y que tuvo “mareos posmigraña”. “Tuve un pequeño accidente, dejé el escenario y volví diez minutos después, y le dije al público que estaba bien y les canté 'Wing' y 'Because the Night'”, señaló.

Además, apuntó que recibió asistencia médica y que le transmitieron que todo estaba “absolutamente bien”. “Por favor, no acepten otra historia. Con todas las luchas en el mundo, este incidente explicable no merece tanta atención”.

Asimismo, por medio de Instagram, el colectivo Soundwalk Collective, indicó que a pesar del mareo que sufrió Smith, aun así “ella quería estar ahí por todos nosotros y por ustedes y presentarse hoy”. “Patti dice que está tremendamente agradecida por su paciencia y perdón y les manda su amor a los que la asistieron”, comunicó.