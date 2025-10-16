El miércoles, el Complejo Cultural Politeama de la ciudad de Canelones recibió la ceremonia de lanzamiento de los Premios Graffiti en su edición 2025, que ya incluyó la entrega de los primeros galardones en varias categorías.

Ganadores:

Mejor diseño de arte: Brüma Cabra Club, de Tüssi Dematteis (Little Butterfly Records). Diseñador gráfico: Gabriel Ameijenda.

Mejor libro sobre música uruguaya: Uruguayan locos. Los comienzos del rap en UY, de Diego Rocha (Estuario editora).

Mejor video de larga duración: 360 Show en Vivo Antel Arena, de Buitres (MMG).

Mejor videoclip en vivo: “Asesinos son”, de Chole junto a Martín Quiroga, Alejandro Balbis, Christian Cary y Martes 13 (MMG).

Mejor videoclip: “La vida empieza”, de Jorge Nasser junto a Fabián Krut, Agarrate Catalina y Raúl Castro (MMG). Director: Gabriel Bossio.

Mejor edición especial: 80 Años. Saldos y Retazos, Vol. 1, de Hugo Fattoruso (MMG).

Mejor álbum de inspiración religiosa: Un nuevo comienzo, de Álvaro Trinidad (Big Sound)

Mejor álbum en vivo: La historia de mis canciones, de José Carbajal el Sabalero (MMG).

Mejor álbum de música electrónica: Relámpagos, de Goro Gocher (Sondor).

Mejor álbum pop: Fe, de Florencia Núñez (Little Butterfly Records).

Mejor álbum de música instrumental: Montevideano, de Luciano Supervielle junto a la Orquesta Filarmónica de Montevideo (Little Butterfly Records).

Mejor álbum de tango: Che Papusa dúo... y el tango se hizo mujer, de Che Papusa dúo (Uruguay Musical).

Mejor álbum de folclore: Clásicos del folklore Uruguayo, de Catherine Vergnes (independiente).

Mejor álbum de candombe fusión: Candombe, de Julieta Rada (independiente).

Mejor álbum de música popular y canción urbana: La canción pide, la canción tiene, de Diego González (Bizarro).

Premio Graffiti institucional: Al gobierno de Canelones por la inauguración del Espacio Colón, “un centro cultural multidisciplinario que fortalece la cultura local y la innovación tecnológica”.

Mención especial del jurado: Al Municipio de Pando y el Colectivo La Cuna por la realización de Patrimonio Rock.

Lo que sigue

El resto de los premios será entregado en dos ceremonias a realizarse en la sala Zitarrosa el miércoles 5 y el jueves 6 de noviembre. El 5 se presentarán en vivo La Nueva Escuela, Catherine Vergnes, Diego Drexler, Filo y Proyecto Caníbal Troilo. Al otro día estarán Florencia Núñez, Matías Valdez, Supervielle, Gonzalo Brancciari y desde España Alba LaMerced.