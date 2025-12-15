La mayoría de los artistas de Hollywood caídos en desgracia recorren el mismo camino: primero la opinión pública (cuando no la Justicia) los encuentra culpables de comentarios infames o conductas reprochables, y luego se vuelcan hacia el público conservador, muchas veces dentro de un redescubrimiento de la fe cristiana. Mel Gibson lo hizo al revés.

En 2004, dos años antes de un publicitado arresto por manejar ebrio en el que dijo “los judíos son responsables de todas las guerras del mundo”, había filmado La pasión de Cristo. La película, protagonizada por Jim Caviezel, seguía a Jesús durante sus últimas 12 horas de vida, desde su arresto, durante su juicio y hasta la crucifixión. Y estaba hablada en arameo, hebreo y latín.

Hubo acusaciones de antisemitismo y también se criticó la forma de presentar la violencia contra el líder religioso, pero eso no impidió que recaudara más de 612 millones de dólares en todo el mundo y se convirtiera en la película independiente más taquillera de la historia. Considerando que el presupuesto rondaba los 30 millones, fue un gran negocio para los mercaderes del templo audiovisual.

Gibson, famoso por interpretar en varias oportunidades a Max Rockatansky (de Mad Max) y a Martin Riggs (de Arma mortal), se tomó su tiempo antes de convertir a su Cristo en una franquicia. En 2018 ya había borradores del guion de La resurrección de Cristo dando vueltas, pero hasta este año no tuvimos una confirmación. Entrevistado por Joe Rogan, el director dijo que se tomó siete años para pulir la historia y que Caviezel repetiría el rol principal con la ayuda de algunas técnicas de rejuvenecimiento digital. Recordemos que, según la Biblia, Jesús regresó tres días después, pero para el actor serían más de 20 años.

En agosto, y siguiendo la tendencia de franquicias como Harry Potter o Los juegos del hambre, el estudio Lionsgate anunció que la historia se contaría en dos películas, a estrenarse con pocas semanas de diferencia. La resurrección de Cristo. Parte uno llegará a los cines estadounidenses el 26 de marzo de 2027 (jueves santo), mientras que La resurrección de Cristo. Parte dos lo hará el 6 de mayo (Día de la Ascensión). Pronto llegarían más noticias.

Como reveló Variety, Gibson decidió cambiar a sus protagonistas. En lugar de Monica Bellucci, quien interpretó a María Magdalena, estará la actriz cubana Mariela Garriga. Y en el rol de Jesús, en lugar de Caviezel, llamaron al finlandés Jaakko Ohtonen. Una fuente cercana a la producción reveló al citado medio que las modificaciones digitales para restarle décadas al actor “hubieran sido muy costosas”.

Mientras algunos fanáticos protestaban por el cambio, al entender que Caviezel era para ellos el único capaz de continuar la saga, el actor de 57 años está ocupado transformándose en otro notable personaje histórico.

La pasión de Jair

El expresidente de Brasil Jair Bolsonaro, condenado (en principio) a más de 27 años de cárcel por intentar dar un golpe de Estado al desconocer el resultado de las elecciones de 2022, tendrá su propia película biográfica. Su título es Dark Horse, expresión que literalmente significa “caballo oscuro”, pero que se utiliza para describir al “tapado” que tiene pocas chances de ganar una carrera. Y será protagonizada por Caviezel como Bolsonaro.

Según World of Reel, la filmación en inglés comenzó hace tres meses y sería una representación “heroica” del exmilitar. La dirección está a cargo de Cyrus Nowrasteh y el guion es de Mário Frias, actor y presentador televisivo que fue secretario de Cultura entre 2020 y 2022, durante el gobierno de Bolsonaro. La misma publicación señala que la filmación se realizó “en secreto”, confiscando teléfonos celulares y manteniendo controles estrictos de seguridad para evitar filtraciones. De todas maneras, se supo que la historia se enfocará en la campaña que lo llevó a la presidencia en 2018 y hará un énfasis en sus antecedentes militares.

Después de tres meses en Brasil, el equipo continuará filmando en Estados Unidos, luego México y finalmente en Hollywood, para completar la producción el año que viene. En cuanto a la comunión de Caviezel con la figura que encarna, fuentes señalaron que el actor motivaba a su equipo de filmación gritando consignas como “¡ayudemos a que lo liberen! ¡Todo el mundo nos verá!”.

Carlos Bolsonaro, uno de los hijos de Jair, publicó una fotografía junto a Caviezel caracterizado, y escribió (en inglés): “Gracias por todo. Sé que tu legado seguirá recibiendo la admiración de las personas buenas y la envidia de aquellos que buscan la destrucción, pero el mensaje que estampas con cada paso dejará su marca en el mundo. Uno de los regalos más grandes que he recibido fue la oportunidad de vivir momentos inimaginables a tu lado. Recibe mi abrazo sincero y agradecido. ¡Dios, Jesús y libertad!”.