La 20ª edición de Museos en la Noche, dedicada al bicentenario de la independencia uruguaya, se lleva a cabo este viernes desde las 19.00 con una programación diversa desplegada a lo largo de todo el país en museos y espacios socioculturales.

En esta ocasión, la actividad organizada por la Dirección Nacional de Cultura (DNC) del Ministerio de Educación y Cultura (MEC) vuelve a incluir espectáculos artísticos en la grilla –a partir de una convocatoria de la DNC–, y de esa forma recupera “una de las características más representativas de esta fiesta”.

La propuesta de este año incluye visitas guiadas, talleres, circuitos temáticos, experiencias interactivas, intervenciones urbanas, música, danza y espectáculos multidisciplinarios “que dialogarán con las colecciones y los edificios que las albergan”.

El MEC invita a recorrer, descubrir y resignificar los espacios culturales de su agenda con el fin de atraer y sumar nuevas miradas, y para estos fines brindará un servicio de transporte especial, visitas guiadas con intérpretes de lengua de señas y pausas en espacios de gastronomía especialmente seleccionados para renovar energías.

Además, propone –con especial énfasis– sumarse a la propuesta que sigue la Ruta del Bicentenario. Tanto en Montevideo como en Maldonado los visitantes podrán recurrir a dos recorridos de ómnibus que incluirán pasajes por los principales museos y facilitarán la concurrencia a múltiples espacios durante la misma noche.

El ingreso a las actividades en todo el territorio nacional será libre y gratuito para todas las edades.

Actividades destacadas y algunas recomendaciones

En el Museo Nacional de Artigas, la Orquesta Sinfónica Juvenil y el Coro Departamental acompañarán, con intervenciones musicales, una exposición de fotografías y acuarelas históricas y una muestra colectiva de artistas plásticos a lo largo de toda la noche.

Desde las 20.00, en el parque Artigas de Las Piedras (Canelones), los organizadores locales anuncian “una noche especial donde la historia toma vida”. El parque se convertirá en un museo a cielo abierto de la batalla de Las Piedras, con la presentación del espectáculo teatral y musical Historias que despiertan: “Una experiencia única en la que los personajes del pasado vuelven a recorrer las bases del parque para contar, en primera persona, los momentos que dieron origen a nuestra independencia”.

En la misma ciudad, pero a las 18.00, el museo Julio Sosa (ubicado en el hipódromo de Las Piedras) suma a su recorrido la posibilidad de participar en un taller de tango-danza abierto a todos los visitantes.

Mientras tanto, en Santa Lucía, el Museo en Miniatura El Garage ofrecerá una muestra de máquinas y herramientas agrícolas, automóviles, motos, barcos, aviones y tractores en miniatura; y el Museo de Farmacia y Afines, en la ciudad de Canelones, abrirá sus puertas con una visita guiada a su exposición sobre “boticarios que hicieron historia gracias a sus descubrimientos e invenciones”.

Quienes residan cerca o sean apasionados de las manualidades, y estén dispuestos a llegar hasta el Museo del Origami de Colonia del Sacramento, resolverán el paseo de los más pequeños con talleres infantiles de origami: una actividad para todas las edades con la que el centro cultural, desde las 19.30, invita a “descubrir detalles del arte y la ciencia del plegado a través de una recorrida guiada por facilitadores”.

En el jardín de la casona del museo Mazzoni (Maldonado), los visitantes serán recibidos con canciones interpretadas en vivo por el Limoncello Trío. A las 21.00 el grupo Chimuelos brindará un concierto de funk y jazz “con composiciones propias y standards arruinados muy bien por nosotros mismos”, según anuncian los músicos de origen fernandino.

Recuerdos de la capital

Una visita guiada por la casaquinta y el jardín de Luis Alberto de Herrera estará disponible desde las 19.30 a las 21.00 (Luis A. de Herrera 3760). Quienes lleguen a última hora o se queden hasta el final de la noche podrán disfrutar de la música del grupo de fusión-rock Bolsa de Nylon en la Rama de un Árbol, cuyo recital está previsto para las 21.30.

El museo Paso de las Duranas (Camino Castro 832/1, entre Millán y Sipe Sipe) ofrecerá una exposición de álbumes de figuritas (chocolatines, el Chavo y el Chapulín Colorado, entre otros), revistas de historietas de los años 50 y una visita guiada sobre la historia del Prado y de Paso de las Duranas.

El taller Sala 12 del hospital Vilardebó (Millán 2515) dispondrá de una muestra de obras realizadas por usuarios y una exposición de objetos antiguos utilizados por la institución. A pocos minutos de allí, el paseo podrá continuar en el Museo Nacional de Historia Natural (Miguelete 1825, en Villa Muñoz) con visitas guiadas por las colecciones científicas del museo (peces, moluscos y otros invertebrados) a cargo de investigadores del museo, música del grupo La Foca y una performance de tap a cargo del colectivo Pies Mundo.

La programación completa de Museos en la Noche 2025 está disponible en la web del MEC.