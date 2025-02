Cambian las formas en que se escucha música y en que se retribuye a los artistas por su trabajo, pero los Grammy continúan siendo los galardones más importantes del mundo musical y uno de los “cuatro grandes” del entretenimiento en Estados Unidos, junto a los Oscar del cine, los Emmy de la televisión y los Tony del teatro.

Este domingo se realizó una nueva edición, la número 67, en una ceremonia llevada a cabo en el famoso Staples Center de Los Ángeles (hoy rebautizado por una empresa de criptomonedas) con la conducción del comediante sudafricano Trevor Noah, en su quinta presencia consecutiva.

Beyoncé volvió a ser la gran protagonista de la noche, a la que llegaba con 11 nominaciones en un total de 99. Además de ser la artista más nominada de la historia, ya era la artista más ganadora de la historia con 32 estatuillas, y al terminar la entrega se habían convertido en 35. Lo más destacado, sin embargo, es que finalmente ganó el Grammy a Álbum del año, que le había sido esquivo en cuatro nominaciones anteriores. Lo hizo gracias a Cowboy Carter, que también ganó Mejor álbum country, y se convirtió en la primera afroestadounidense en llevarse esa estatuilla. También fue la primera en ganar álbum del año desde que Lauryn Hill lo hiciera en 1999.

El otro gran ganador de la noche fue el rapero Kendrick Lamar, quien llegaba con cinco nominaciones a la ceremonia en vivo y se llevó esos cinco gramófonos. Con la canción “Not Like Us” recibió el premio a Grabación del año (que reconoce a los artistas y productores que participaron de una canción) y el de Canción del año (que reconoce a sus compositores).

Fue el segundo artista de rap en conseguir ese doblete, junto a Childish Gambino (Donald Glover), quien lo logró en 2019. Los otros tres premios que recibió esa noche fueron el de Mejor interpretación de rap, Mejor canción de rap y Mejor video musical, también por “Not Like Us”.

En la categoría de Mejor artista nuevo, la ganadora fue Chappell Roan, quien aprovechó cada segundo sobre el escenario. “Me dije que si algún día ganaba un Grammy, y me tocaba estar parada frente a las personas más poderosas de la música, iba a exigir que los sellos y la industria que gana millones de dólares a costa de los artistas les ofrezcan una paga digna y atención médica, especialmente a aquellos artistas en desarrollo”, dijo ante una multitud que la aclamaba.

“Firmé contrato siendo menor de edad, y cuando me echaron no tenía experiencia laboral y, como mucha gente, tuve dificultades para encontrar trabajo en la pandemia y no pude pagar un seguro médico”, agregó. “Fue devastador sentirme tan comprometida con mi arte y tan traicionada por el sistema y tan deshumanizada por no tener cobertura médica. Y si mi sello hubiera priorizado la salud de los artistas, podría haber recibido el apoyo de una compañía a la que le estaba dando todo”.

La cantautora de 26 años, nacida en Misuri, terminó reclamando: “Los sellos discográficos necesitan tratar a sus artistas como empleados valiosos, con un salario digno, seguro médico y protección. Sellos, nosotros los tenemos, pero ¿nos tienen ustedes a nosotros?”.

Como de costumbre, la gran mayoría de los ganadores (¡94 en total!) se conocieron antes de la ceremonia principal. Estas fueron las categorías reservadas para el momento televisado.

Mejor álbum de rap

Alligator Bites Never Heal, de Doechii

Mejor álbum de pop vocal

Short n' Sweet, de Sabrina Carpenter

Mejor álbum de country

Cowboy Carter, de Beyoncé

Mejor artista nuevo

Chappell Roan

Mejor álbum de pop latino

Las mujeres ya no lloran, de Shakira

Mejor interpretación de pop a dúo o grupal

“Die with a smile”, por Lady Gaga y Bruno Mars

Grabación del año

“Not Like Us”, por Kendrick Lamar

Canción del año

“Not Like Us”, por Kendrick Lamar

Álbum del año