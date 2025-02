Rod Stewart es un artista muy recordado para varias generaciones de uruguayos, ya que su llegada en 1989 demostró que nuestro país podía albergar un megashow. Regresó en 2014, y este año llegará en el marco de su gira mundial One Last Time, es decir, “una última vez”. El músico británico, de 80 años, lleva tiempo diciendo que planea abandonar las giras de gran escala, aunque insiste en que no piensa retirarse.

“Soy consciente de que mis días están contados, pero no tengo miedo”, dijo el año pasado a The Sun. “Todos vamos a morir en algún momento, así que todos estamos en la misma canasta. Voy a estar disfrutando este último puñado de años tanto como pueda. Digo un puñado... probablemente otros 15. Eso puedo hacerlo fácilmente”.

La gira One Last Time comenzó el año pasado en Europa y Asia, quedando entre las 20 más taquilleras del mundo, y en 2025 lo llevará por Estados Unidos y América Latina. Desde la producción afirmaron que “cada espectáculo promete una velada sin precedentes de éxitos icónicos y una producción de concierto digna de uno de los mejores espectáculos en vivo de la época”.

El show, en el que Stewart estará acompañado por los Cheap Trick, fue anunciado para el viernes 17 de octubre en el estadio Centenario, sobre la tribuna Olímpica.

Rod Stewart. foto: FreeMalaysia Today.com

La preventa de entradas comenzará el lunes 10 de febrero a las 10.00 para poseedores de tarjetas de crédito Itaú y de débito Personal Bank, Infinite y Black. El martes 11 se sumarán el resto de las tarjetas de crédito Itaú, mientras que el miércoles 12 a las 10.00 comenzará la venta general. Todo será a través de Red UTS, que anunció su regreso después de haber dejado de operar en 2020.

Los precios van desde $ 2.700 en el tercer anillo sin numerar hasta $ 18.000 en la VIP. A esto hay que sumar el costo por el servicio de la tiquetera.

The Pretenders

Otra visita internacional para este año es la de la banda británica The Pretenders, que en diciembre había confirmado una fecha para el martes 13 de mayo, a las 21.00 en el Teatro de Verano, como parte de su Latin America Tour 2025.

La preventa de entradas comenzó con un escalonamiento idéntico al de Stewart: desde el jueves para algunas tarjetas de Itaú, a partir de este viernes se suman el resto de las tarjetas del banco, y este sábado 8 de febrero, a partir de las 11.00, comienza la venta general, en este caso a través de Tickantel. Los precios van de $ 1.900 a $ 4.300.