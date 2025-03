El domingo 16 de marzo, en el marco del Mes de la Mujer, la Banda Sinfónica de Montevideo presentará un nuevo espectáculo de los que ha denominado Arriesgadas y aventureras, en los que celebra la lucha por los derechos de las mujeres con obras de compositoras contemporáneas, que se harán presente en forma virtual para presentar cada una de sus creaciones.

El director de la Sinfónica, Martín Jorge, explica alguna de las características del ciclo: "No se trata sólo de que sean compositoras, sino que estén vivas, que estén en actividad, y que las podamos contactar, que estén en diálogo con la Banda Sinfónica", explica.

"El año pasado lo logramos en la mayoría, pero este año lo logramos completamente. Estamos haciendo tres obras de tres compositoras contemporáneas, dos norteamericanas y una australiana, que compusieron obras originales para banda sinfónica, que cuando pensaron el sonido de su composición pensaron en un ensamble como el nuestro. Y a su vez la mayoría de estas obras hacen una reflexión desde su lugar de compositoras y con el mundo de la mujer", agrega.

El centro será Malala: símbolo de coraje y paz, de Christin Hablewitz, que retrata la historia de la activista pakistaní Malala Yousafzai, que incluirá la narración de Natalia Chiarelli, actriz de la Comedia Nacional. El concierto incluye Me Disagrees de Catherine Likhuta y la pieza Suspended de Alex Shapiro.

"Lo importante era que las compositoras describieran en sus propias palabras las obras al público. Este año decidimos pedirles que ellas, a través de la voz que se va a escuchar en la sala y se va a sobretitular porque todas hablan inglés, le digan al público lo que tengan para decir. Es un fenómeno que ni siquiera con los compositores contemporáneos se suele dar", enfatiza Jorge.

El nivel que alcanzó el elenco permitió que desde el año pasado llegaran a Uruguay directores invitados de prestigio, como el neerlandés Johan De Meij y la griega Zoe Zeniodi. Este concierto no será la excepción, adelanta el director. "Simone Menezes es una directora italobrasilera radicada en París, una figura de prestigio internacional, y al igual que Zoe, con una carrera que está en ascenso. Proponerle venir a trabajar con la banda con este repertorio y su 'sí' automático fue como decir 'Estamos por el buen camino'”.

"Transitamos el mes de la mujer desde lo sinfónico sobre el escenario del Teatro Solís de distintas maneras: con música popular, con música clásica, con compositoras que habían fallecido... Ahora llegamos a esto. Y como estamos trabajando sobre esta marca de Arriesgadas y aventureras, aparte de estar en el Teatro Solís, un repertorio complementario que tiene que ver con el año pasado va a salir a recorrer Montevideo, seguramente a finales de mes. Un programa distinto al del Solís se va a poder ver en los barrios, con el mismo concepto de celebrar a las mujeres compositoras contemporáneas en marzo".

Aire fresco

Para comprender la importancia del arribo de directores invitados conviene recordar cuál es la tarea del director: "Le da una retórica propia. Hay una parte que es mecánica, que uno la puede ver en el gesto, aunque es más difícil de percibir en la escucha, que es la coordinación", explica Jorge.

"Cuando eso está, es cuando empieza la verdadera tarea del director, y lo que hace que cada uno tenga una voz distinta. Creo que va en el sonido, en cómo uno busca los colores. Si me gusta más que el sonido esté apoyado en el grave, entonces le voy a pedir a los contrabajos, a las tubas, a los chelos, que suban el volumen en comparación con lo otro. Capaz que alguien prefiere destacar otros colores, entonces va a tener una tonalidad distintas y eso lo empieza a volver único. Después, hay una parte que es bien de discurso, de decir: 'Voy a ir un poquito más rápido acá, un poquito más lento acá’. Y eso cambia completamente".

"Si ese trabajo es permanente, hay un momento donde se pierde la riqueza, donde se corta. Entonces las direcciones invitadas son fundamentales para obtener una mirada distinta, un gusto distinto, que no es ni mejor ni peor, sobre todo en un trabajo como el que hacemos nosotros, un elenco público que es anual y colectivo. No se me ocurre otro trabajo donde haya 70 personas que tienen que estar atentas a una única cosa en el mismo instante, y donde a veces tu individualidad se va en la búsqueda de ese total. Ahí es donde las voces de lo que proponen los directores se vuelven diferentes", concluye.