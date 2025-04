El sábado, en el Gloria Molina Grand Park de Los Ángeles, tuvo lugar una de las paradas de la gira “Luchar contra la oligarquía” con la que el senador Bernie Sanders está recorriendo distintas ciudades de Estados Unidos. Se trata de actos en protesta contra las medidas del gobierno de Donald Trump que más claramente afectan a la población del país, como el desmantelamiento de la seguridad social, la destrucción de la salud pública y la agresión al medioambiente, y en los que a su vez denuncia la deriva autoritaria del mandatario.

En varios de los actos de la gira, Sanders, de 83 años, es acompañado por la diputada Alexandria Ocasio-Cortez (conocida por sus siglas AOC), de 35, a la que muchos apuntan como su relevo en el liderazgo de la izquierda parlamentaria estadounidense.

En esas instancias de “Fight Oligarchy” (tal el nombre de la gira en inglés) también suelen presentarse artistas locales, y así fue posible que el fin de semana se sumara Neil Young al encuentro en la ciudad californiana. Munido de una guitarra, un viejo amplificador y una armónica, interpretó su tema “Rainbow of Colors” (Arcoíris de colores), de su disco Colorado, de 2019 (“Nadie va a desteñir estos colores / Yo sé que la gente es fuerte / y que reconocemos a nuestros hermanos y hermanas / cuando cantamos juntos”, dice la letra).

El canadiense, que cumplió 79 años, también cantó su clásico “Rockin’ in the Free World” (Seguir rockeando en el mundo libre). Para ese tema fue acompañado por otra leyenda de los años 1960, la cantante folk Joan Baez, y por la treintañera Maggie Rogers, autora del hit “Alaska”. El trío acometió “Rockin’ in the Free World” con un agregado: cantaron repetidas veces la consigna “Take America Back” (A recuperar el país), que es común en los actos de Sanders y AOC.

Antes de la aparición de Neil Young, Baez había ofrecido un minirrecital que marcó su retorno a los escenarios después de su retiro en 2019 y su ingreso en el Salón de la Fama del Rock en 2023. En Los Ángeles, la cantautora eligió interpretar composiciones ajenas: el himno de los manifestantes por los derechos civiles “Ain’t Nobody Gonna Turn Me Round”, de los Freedom Singers, “There But for Fortune”, de Phil Ochs, “Imagine”, de John Lennon, la canción patriótica “America the Beautiful” y “Don’t Think Twice, It’s All Right”, de Bob Dylan.

Además de Young, Baez y Rogers, también tocaron el acto Jeff Rosenstock, Dirty Projectors, Indigo de Souza, Red Pears y el Raise Gospel Choir. “Somos 36.000, el acto más grande hasta el momento”, dijo Sanders a la multitud congregada en el parque, y remató: “Su presencia está poniendo muy nerviosos a Donald Trump y a Elon Musk”.

El mismo fin de semana Sanders tuvo otro evento musical: apareció en el festival de Coachella, también en California, que tenía por números principales a Green Day –que cambiaron la letra de su tema “Jesus of Suburbia” para referir a la invasión a Gaza–, Lady Gaga, Post Malone y Charlie XCX. Allí, ante aproximadamente 100.000 espectadores, dio un breve discurso durante el recital de Clairo (autora del hit “Pretty Girl”). Además de repasar brevemente los principales puntos de su plataforma, el senador dijo que había elegido subir con la cantautora y su grupo “porque han usado su posición para luchar por los derechos de la mujer y para intentar terminar la terrible guerra de Gaza, en la que miles de mujeres y niños han sido asesinados. Así que quiero darles las gracias por ser no sólo una gran banda, sino por el gran trabajo que hacen”.

Neil Young, por su parte, está preparando un concierto gratuito en Ucrania, que marcaría el inicio de su próxima gira por Europa. El músico se ha manifestado repetidamente contra la invasión rusa, y como firme opositor al advenimiento de Trump, se sumó a la campaña de su competidora en las elecciones de 2024, Kamala Harris. “Ya no somos el país líder del mundo libre. Los leales a Trump nunca serán más fuertes que los patriotas, y los patriotas son mayoría en Estados Unidos. Nuestros patriotas saldrán a las calles para manifestarse pacíficamente. Llegará un momento de la verdad y mostraremos al mundo quiénes somos realmente. Estados Unidos volverá a ser el líder del mundo libre”, escribió en sus redes en febrero.

El enfrentamiento de Young con el belicismo, el racismo y el fascismo en Estados Unidos se remonta a varias décadas. Su canción “Alabama” (1972), por ejemplo, condenaba la continuación de la desigualdad esclavista en ese estado norteamericano (y provocó una respuesta de los locales Lynyrd Skynyrd en la forma de la canción “Sweet Home Alabama”) y en 2006 hizo todo un disco en contra del gobierno de George W Bush, Living with War, que incluía un tema de inequívoco mensaje: “Let’s Impeach the President” (Destituyamos al presidente).