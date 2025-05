El viernes 30 de mayo se abrirá una nueva etapa de inscripciones al Fondo Regional para la Cultura (FRC) que impulsa la Dirección Nacional de Cultura (DNC) del Ministerio de Educación y Cultura. Desde ese día y hasta el 22 de julio, aquellos artistas, gestores y personas interesadas que residan en el interior del país podrán postular sus proyectos artístico-culturales en dos modalidades de financiamiento: hasta 100.000 pesos como emergentes y hasta 200.000 pesos como profesionales. Se podrá postular en Artes visuales, Danza, Memoria y tradiciones, Música y teatro, y Arte circense y títeres.

Pablo Zouain, coordinador de los Fondos para la Cultura, recuerda que hasta 2017 el FRC “estaba dentro de su hermano, el Fondo Concursable para la Cultura (FCC); la línea nacional y la regional”. “Lo sacamos para dotarlos de una imagen propia y para trabajar mejor las bases. La idea es poder destinar dinero a los artistas y proyectos del interior del país, regionalizando y contemplando que el dinero que se asigna a la región quede en la región, en la medida de las posibilidades”, agrega.

En total, esta edición dispone de 10.500.000 pesos, un incremento del 50% con respecto a la edición anterior, cuyo monto total asignado fue de 7.000.000 pesos. “Esto es un redireccionamiento de fondos de la DNC en un esfuerzo presupuestal informante que la directora de Cultura, Maru Vidal, marcó desde el inicio. Habíamos estado mucho tiempo entre 100.000 y 120.000 pesos por proyecto, y con este movimiento, si sos un artista con perfil profesional en el interior, podés aspirar hasta 200.000 pesos, lo que lo arrima a los montos del FCC”, explica Zouain.

El impulso descentralizador incluye a los evaluadores: “Hace rato que tenemos como jurados en el FRC a artistas que residen en el interior, que hacen arte en el interior, que hablan el mismo lenguaje, que comprenden las lógicas del interior. Ahí hay una suerte de gobernanza del sector de la cultura en el interior del país, que es evaluado y es seleccionado por pares. No estamos desde Montevideo eligiendo a ver qué nos parece que está bueno”, agrega el coordinador.

Otro cambio que hubo para la edición 2025 fue el de las divisiones territoriales. El FRC está dividido en siete regiones que agrupan distintos departamentos, y para la edición 2025 Maldonado es considerado una región independiente, como ya ocurría con Canelones, mientras que otras dos regiones se vieron modificadas debido a este movimiento.

“Es todo un tema”, reflexiona Zouain. “Canelones era una región única y hoy Maldonado también pasa a serlo. Teníamos a las personas que residían en Rocha, en Treinta y Tres y en Lavalleja, compitiendo con Maldonado. Y Maldonado, producto del desarrollo, más allá de las inequidades estructurales históricas en nuestro país en términos de formación y de acceso a la cultura, es un motor, hoy por hoy, en términos formativos y de creación. Pero estaba compitiendo con departamentos que iban a la zaga o no estaban en las mismas condiciones. Al separar a Maldonado como región única creo que ganan los artistas de Maldonado y ganan los artistas de los demás departamentos. Me parece que es algo realmente muy acertado de implementar en este año”.

La falta de una categoría para publicaciones (que en el FCC se llama “propuestas editoriales”) tiene su explicación: “Lo que habilitamos es que dentro de cada categoría exista la posibilidad de proponer publicaciones. Es habitual tener publicaciones en Memoria y tradiciones o vinculadas a la música. El sector del cómic tiende a postular en artes visuales y no tiene un cupo. La estructura del FRC es bastante rígida, e ingresar una nueva categoría con montos propios, sin tocar las ya existentes, es otro esfuerzo presupuestal más, que en este momento no podíamos hacer”.

“Desde que comenzó la nueva administración estamos analizando y viendo cómo vamos a implementar instancias de evaluación participativa, con artistas referentes de los sectores, para pensar estas herramientas en colectivo, para mapear las necesidades actuales, porque hace ya casi diez años que no tenemos una instancia de estas características con los fondos, y va siendo hora de calibrar y, si hay que barajar y dar de nuevo, hacerlo. Ahí yo creo que van a aparecer estas demandas desde el territorio. Pero hoy por hoy las publicaciones compiten dentro de las categorías existentes”, profundiza Zouain.

Como en 2024, también habrá herramientas para aquellas personas sin conocimientos de gestión o experiencia en presentar proyectos. “Sabemos que hay mucha gente a la que se le hace cuesta arriba, que tiene muchas preguntas que pueden parecer menores, pero para quien no ha armado un proyecto es una gran barrera. Vamos a estar implementando una serie de talleres por Zoom, con instancias semanales en donde vamos a hacer un seguimiento a aquellas personas que deseen tener un acompañamiento mientras van armando el proyecto y van surgiendo dudas. No garantiza esto que vaya alguien a ganar por eso, ni mucho menos, pero sí es bajar la barrera de dificultades que mucha gente tiene, y uno de esos temores que hacen que la gente a veces no se anime a participar”.