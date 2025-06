El legendario artista Nick Cave mantiene una relación cercana con sus seguidores a través del blog The Red Hand Files, continuación cibernética del espectáculo In Conversation en el que la audiencia era libre de hacerle preguntas. Desde 2018 se suceden los intercambios y el más reciente sirvió para conocer más sobre su relación (o la falta de ella) con otro colega que tiene décadas sobre los escenarios.

Así de directa fue la pregunta: “¿Cómo es tu relación con Morrissey?”, escribió Hadiyah desde Nueva Jersey, Estados Unidos. “Nunca conocí personalmente a Morrissey; debe ser por eso que me cae bien”, comenzó respondiendo el australiano de 67 años. “Él es, indudablemente, una figura compleja y divisiva, alguien que disfruta demasiado el hecho de hacer enojar a la gente”.

“Por muy disfrutable que esto pueda resultarles a algunas personas, a mí me interesa muy poco, salvo por el hecho de que Morrissey es, probablemente, el mejor letrista de su generación; ciertamente el más extraño, el más divertido, el más sofisticado y el más sutil”, afirmó. Cave aprovechó para contar su experiencia de 2024, cuando el exlíder de The Smiths lo invitó a colaborar en un tema.

“Tuvimos un puñado de intercambios amables por correo electrónico en los que Morrissey me preguntaba si cantaría en una nueva canción que había escrito. Me hubiera encantado hacerlo, sin embargo, mientras que la canción que mandó era bastante linda, comenzaba con una larga e irrelevante introducción de buzuki griego”, agregó Cave en referencia al instrumento de cuerdas de aspecto similar al de una mandolina.

Había más. “Él no quería que yo cantara en la canción, sino que encima del buzuki dijera una diatriba innecesariamente provocativa y un poco tonta contra lo woke. Y pese a que calculo que estoy de acuerdo con ese sentimiento en algún punto, no era algo para mí. Trato de dejar la política, cultural u otra, fuera de la música con la que me involucro. Creo que tiene un efecto decreciente, y que es antitético con lo que sea que esté tratando de conseguir”.

Anteriormente, Cave se había mostrado en contra de lo woke, entendido por muchos como la acción de oponerse a injusticias sistémicas de la sociedad, en especial aquellas que afectan a grupos marginalizados. “Más allá de las intenciones virtuosas, es la falta de humildad y la seguridad paternalista y doctrinal de sus afirmaciones lo que me repele”, dijo. Más tarde aclararía su apoyo a la justicia social, más allá de estar en desacuerdo con los métodos utilizados, como la práctica de la cancelación.

Separar a Morrissey de la obra

En 2019, en ese mismo espacio en internet, Cave también había hablado de Morrissey y sus opiniones, luego de que un seguidor de Reino Unido consultara acerca del eterno tema de la separación del artista y su obra, especialmente de un creador actual como Morrissey (de quien mencionó su “desagradable apoyo a la extrema derecha”) y su obra pasada.

“Entiendo que es muy difícil cuando un artista a quien admirás revela algo acerca de sí mismo que sentís que proyecta una sombra poco feliz sobre su trabajo; y esto no es algo exclusivo de Morrissey. Ocurre todo el tiempo”, había respondido. “Creo que tal vez te ayude si vieras la propiedad de una canción de una manera diferente. Personalmente, cuando escribo una canción y la lanzo al público, siento que deja de ser mi canción. Ha sido ofrecida a mi audiencia, y si a alguien le interesa puede tomar posesión de ella y volverse su custodio. La integridad de la canción ya no depende del artista, sino del oyente”.

Seguidamente, se refirió al tema “On the Beach”, de Neil Young, que siente como si le hablara solamente a él, y dijo que tomó posesión de esa canción en forma exclusiva, fuera de toda racionalidad. “Esa es la belleza única de la música. Tal vez no importe la conducta personal de Neil Young, o la de Morrissey, en tanto entregaron la propiedad de las canciones a su audiencia. Sus opiniones y comportamientos son hechos independientes; la opinión política de Morrissey se vuelve irrelevante”.

“Por muchas estupideces que afirme, no podemos dejar pasar el hecho de que escribió un vasto y extraordinario catálogo musical que ha mejorado las vidas de muchos de sus fanáticos. No es poca cosa. Ha creado obras originales y distintas, de una belleza sin parangón, que van a sobrevivir mucho más que sus alianzas políticas ofensivas”.