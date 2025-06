El año pasado, en la categoría Literario, el ganador fue Francesco Cartagena, de la Escuela del Plata de Ciudad del Plata, en el departamento de San José, cerquita del río Santa Lucía. Mereció el premio por Raturro y el tour mundial, un cuento ilustrado en el que combinaba humor, información y el juego con las palabras. Francesco, que ahora tiene 11 años y está en 5°, visitó la redacción de la diaria junto con su mamá, su papá y su hermana, y llevó un ejemplar impreso de su libro para mostrar.

Sobre la experiencia de presentarse a Gigantes de la Lengua cuenta: “Me enteré del concurso gracias a que a mi escuela iba una señora de Ceibal y como a toda mi escuela y a mi clase les gustaba [el cuento], decidí mostrárselo a ella. Yo estaba muy preocupado ese día porque tenía un estudio y pensé que no iba a llegar, pero llegué y se lo pude leer. Le gustó muchísimo y me contó que había un concurso de Gigantes y me decidí a anotarme”.

Dice que el protagonista de su cuento es “una mezcla entre Gerónimo Stilton, de Elisabetta Dami, y Gaturro”, y que eligió un ratón por una mascota que tuvo: un hámster que se llamaba Copito. “Me acuerdo que parecía que bailaba, y una vez mi madre lo encontró debajo de la mesa porque se había escapado”, contó.

Francesco escribía desde los cinco años: “Dibujaba dinosaurios y después le mostraba a mi papá, le daba tipo una clase. Los dibujaba en una hoja, con los nombres, y los engrampaba. Después, en segundo empecé a hacer libros de frutas y verduras jugando, dialogando entre ellas. Y en tercero empecé a escribir Raturro”. Adelanta que ya está escribiendo una segunda parte, Raturro tiene suerte, y asegura que le encantaría seguir y ser escritor. “Y tener una editorial”, agrega.

El año pasado, cuando ganó el premio, fue una alegría para él y una revolución en la escuela. “A mis compañeros les gusta, y hay bastantes que quieren escribir y participar”, asegura. “Me recibieron muy bien. Me acuerdo que una vez que me había llevado la revista Gigantes querían saber qué era y se las mostré al final de la clase”. De los libros que ganó, cuenta: “Misteriosa Banda Oriental [de Sebastián Pedrozo] fue el primero que leí porque estábamos dando eso mismo en la clase, la Banda Oriental. Me gustó el texto y de qué trataba, de Uruguay. Estaba bueno”. Le gusta mucho leer, cuenta: “Tengo bastantes libros. Hace poco me compraron Pancho el pitbull 5, que me encanta”.