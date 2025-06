Teatro

El teatro es la oferta mayoritaria de la cartelera de las vacaciones de invierno 2025. Hay numerosas propuestas entre las que se destacan los musicales y las adaptaciones de textos emblemáticos de la literatura infantil, además de algunos estrenos. Junto con las opciones de espectáculos musicales y de actividades variadas, abren un amplio abanico para elegir.

Alicia en el País de las Maravillas

El libro de Lewis Carroll no pierde vigencia y se podrá ver en una adaptación de Sebastián Silvera Perdomo (quien estuvo al frente de Peter Pan, que el año pasado ganó siete premios Florencio) en el teatro Stella (Mercedes 1805) en su 130° aniversario. Estará en cartel desde el sábado 28 de junio al domingo 13 de julio a las 15.00 y las entradas están a la venta por Redtickets de $ 550 a $ 800.

Sobre el trabajo de adaptación, el director cuenta a la diaria: “Llevar a escena Peter Pan fue un gran desafío por lo complejo de ciertos requerimientos técnicos, por ejemplo, los vuelos de varios personajes y los diferentes cambios de lugares (escenografías) dentro de la historia. En Alicia en el País de las Maravillas sucede algo similar: pasamos de la ciudad a ese mundo fantástico lleno de colores y personajes increíbles. En esta oportunidad lo primero fue la adaptación, nuestra versión, qué queremos transmitir con este cuento, porque, por un lado, tenemos la historia original de Lewis Carroll, que se publicó en 1865, y, por otro lado, la película de Tim Burton, estrenada en 2010, que es la referencia más cercana. Es la versión de una Alicia adolescente que es conducida al País de las Maravillas para liberarlos de la Reina Roja. Tomando esa idea y otras del cuento original, se creó está versión en la que vemos a una Alicia que se debate interiormente y trata de encontrarse a sí misma y de romper ciertas normas y reglas sin sentido que le impone la sociedad. Que rescata la igualdad, la tolerancia y el creer en los sueños y busca, de alguna manera, el significado de la vida”.

Por otra parte, comenta sobre el espectáculo: “Una de las tantas maravillas de esta superproducción es la locura... pero no cualquier locura, sino esa que cuestiona los límites de la realidad. ¿Es locura o simplemente otra forma de ver el mundo? Esta puesta fusiona múltiples lenguajes –teatro, música, danza, canto– con un despliegue técnico impresionante. Un equipo creativo de primer nivel diseña efectos especiales, mapping, iluminación, sonidos envolventes, vestuario, utilería y elementos mágicos que no sólo adornan, sino que cuentan y potencian la historia. Todo esto nos sumerge en un universo psicodélico y surrealista, logrando un espectáculo inmersivo donde no se trata sólo de mirar, sino de estar, sentir y ser parte del País de las Maravillas. Detrás de este sueño hecho realidad hay un equipo de más de 60 personas, entre elenco, diseñadores, realizadores y productores, que trabajan con pasión para dar vida a esta experiencia única, que invita a cruzar el espejo y despertar la imaginación”. Y agrega: “Esa traducción creo que es el desafío que presenta esta historia. Para lograrlo recurrimos a varios elementos creativos, como por ejemplo los diálogos y situaciones absurdas, juegos de palabras que desafían la lógica, personajes excéntricos con vestuarios extravagantes y coloridos, escenografías envolventes generando una sensación de 3D, acompañada de sonidos con músicas acordes a los climas que la obra atraviesa. El universo sonoro refuerza la sensación de ir más allá de la realidad, estos mundos acompañados con olores, humo, nieve, cierran este universo. Alicia evocando lo absurdo, mágico y maravilloso que tiene esta historia”.

Agua

A la sala principal del teatro Solís (Buenos Aires esq. Bacacay) volverá la Kompañía Romanelli, que estrenará Agua desde el sábado 28 de junio hasta el 13 de julio (excepto los lunes) a las 15.00 y en doble función los últimos dos fines de semana. Se trata de una travesía poética y sensorial que invita a sumergirse en el universo del agua, guiada por la figura de un antiguo buzo. Las entradas salen $ 600 y se compran por Tickantel y hay 2x1 con la diaria Beneficios.

La compañía dirigida por el ex Bosquimanos Koryak Martín López Romanelli presenta un espectáculo de teatro de muñecos, música y una puesta inmersiva que propone reflexionar sobre la relación con la naturaleza y el agua como bien común. La sala se convertirá en océano durante el tiempo que dura la obra. “Nunca es fácil intentar estas cosas y siempre dependemos de los recursos con los que contemos”, dice el director, y agrega: “Si bien el Solís es un gran teatro, tratar de conseguir un clima de inmersión o de sugerir un espacio líquido es difícil; lo intentamos con algunos recursos tecnológicos, proyecciones de gran tamaño, pulseras con luz radiocontroladas y algunos elementos que hacemos flotar sobre la platea”.

La obra continúa una propuesta que pone el foco en la naturaleza: “Es el segundo capítulo de una trilogía qué empezó con Bosque, que la hicimos en el Sodre, y tiene varios recursos que utilizamos en ese espectáculo. Si bien no son funciones didácticas, tratamos de generar sensibilidad sobre al cuidado del ambiente: no le decimos al público qué hacer, pero sí la importancia de desarrollar en nuestro interior cierta responsabilidad y el concepto de que no cuidamos de la naturaleza, somos naturaleza”.

En ese sentido, destaca la importancia del agua como elemento vital del planeta, “que debería llamarse planeta Agua porque es desde del agua que surge la vida”, y agrega: “Le presentaremos al público la oportunidad de conocer a varios guardianes del agua en todos sus estados y los invitaremos a convertirse en uno de ellos”.

Matilda: el musical

La historia de Matilda casi que no necesita presentación. El libro de Roald Dahl fue adaptado al cine en 1996, dirigida por Danny DeVito, y la pequeña protagonista conquistó al gran público. Luego tuvo su versión musical en Broadway, con texto de Dennis Kelly y música de Tim Minchin, que se presentó en Londres, Madrid y Buenos Aires, entre otras ciudades. Es precisamente ese espectáculo, llevado a escena por las compañías Mad y Box Theater Experience, con la participación de la Orquesta Juvenil del Sodre, la que se podrá disfrutar desde el 3 al 6 de julio en la sala Fabini del Auditorio Nacional Adela Reta (Mercedes esq. Andes) (jueves y viernes a las 16.00, sábado en doble función a las 16.00 y a las 20.00, domingo a las 14.30), con entradas desde $ 500 a $ 1.600 por Tickantel.

“Matilda cautivó a varias generaciones, ya sea desde el libro, la película de los 90 con Danny DeVito o su última versión en Netflix. Y eso convierte al producto ‘Matilda’ en un enorme desafío. Primero porque ya la conocen, y darle cuerpo y vida no es simple. Lo mismo con su entorno, con sus antagonistas. Recrear la historia, darle los ingredientes necesarios desde la producción es un desafío que venimos vivenciando desde diciembre. Tener espalda con espalda al Sodre no es menor, porque los recursos escénicos son otros. Un equipo como el de Mad al frente de la producción da el respaldo, y a esto se suma Box desde el artístico. Los desafíos se comparten y la mancomunión del equipo da rienda suelta a enfrentar esos desafíos, que al inicio, hay que admitirlo, asustaban”, comenta a la diaria el director, Nicolás Fernández, sobre los desafíos que implicó la puesta en escena.

La historia de Martina Wormwood, un clásico de la literatura infantil y juvenil, fue publicada en su primera edición en 1988 con las maravillosas ilustraciones de Quentin Blake. “Matilda envuelve al espectador en una problemática tan actual como cuando se editó por primera vez, hace casi 40 años: la situación de desamparo de las infancias. Todo esto enredado en una suerte de aventura musical, donde se interpela al adulto desde diversos puntos de vista”, comenta el director, y apunta: “Ya hablar de un eje argumental con estas características, el potencial es enorme. Llevar al espectador a recorrer dentro de una historia fantástica temas tan crudos, pero narrados desde la esperanza y la visión de una niña que busca no sólo cambiar su mundo, sino el de quienes la rodean”. “Ya lo escribió Roald Dahl: ‘En algún lugar dentro de todos nosotros está el poder de cambiar el mundo’”, sintetiza.

Sobre el espectáculo que se presentará en vacaciones, detalla: “Es una megaproducción por donde se lo mire. En primer lugar, hablamos de más de 70 personas en escena. Horacio Di Yorio lidera la Orquesta Nacional Juvenil, que hace del musical un verdadero poema sinfónico. Por otro lado, 26 artistas dan vida a los personajes, con Martín Angiolini en la dirección musical, Carla Latorre en la coreografía y quien habla en la dirección escénica y general. A este equipo se suman la estética de Sofía Páez en el vestuario y el diseño escenográfico de Alejandra Fleurquin, además de un minucioso trabajo de los talleres del Sodre. Son dos horas de una historia que va a cautivar desde todos los sentidos”.

Glu glu glu

“Glu glu” es una canción de Cuatro Pesos de Propina que, de la mano de “la historia de aquel hombre mitad rana, mitad pez” propone un viaje de poesía y fantasía. En Glu glu glu es el disparador de la adaptación que su compositor, Diego Rossberg, hace para proponer “un espectáculo poético y sensorial para todas las edades”, que combina teatro, títeres, proyecciones y música, con la participación de la Orquesta Juvenil del Sodre, que podrá verse desde el 28 de junio al 2 de julio en la sala Campodónico de El Galpón (18 de Julio 1618) (sábado y domingo a las 14.30, lunes a miércoles a las 16.30). Las entradas se consiguen por Redtickets y hay 2x1 con la diaria Beneficios.

Tras un naufragio, un niño llamado Felipe llega a un pueblo de pescadores donde hay un enorme reloj de arena que los pobladores deben girar cuando cae el día para que llegue la noche, y al final de la noche para que se haga de día. Una tarde, impulsado por el deseo de conocer el origen de las estrellas, da vuelta el reloj sin consultar a nadie, este se rompe y la noche se extiende. De este modo comienza la aventura, una suerte de fábula sobre el tiempo y el deseo de conocer. “La curiosidad y la capacidad de asombro son inherentes a la infancia, y muchas veces se van debilitando con el paso del tiempo si no se cultivan, como un músculo que pierde fuerza si no se ejercita. En esta obra, con las infancias, trabajamos con esos elementos a favor: son el motor de la historia, el impulso que desafía lo dado y abre nuevas preguntas. Para los adultos, en cambio, es una invitación a reconectar con esa mirada sorprendente. Así, estos elementos filosóficos son el punto de partida para desarrollar la trama contando esta historia para todas las edades”, dice a la diaria el director Julio Persa, quien destaca como posible síntesis de la obra: “Aceptar que cuando el tiempo se detiene, maravillosas aventuras pueden suceder”.

La puesta combina elementos de diversas disciplinas: teatro, narración oral a cargo de Niré Collazo, mapping, música, los títeres de La Loca Compañía. “El teatro es una forma de contar cuentos. Teniendo en cuenta eso, cada disciplina presente en esta puesta –la música, la imagen, los títeres junto con el teatro– se entrelazan para potenciar esa narración desde lo poético y lo sensorial. La canción de Diego aporta sencillez y ternura, que se expande en diálogo con la potencia expresiva de cada disciplina, incluida la orquesta, que también narra”.

Cosa curiosa

La compañía de teatro L’Arcaza, que está cumpliendo 30 años, estará presente estas vacaciones con varias propuestas. Estrenará en la sala Zavala Muniz del teatro Solís la obra Cosa curiosa, de Manuela Montalto y Richard Riveiro, inspirada en Las cosmicómicas, de Italo Calvino. “En un campamento galáctico, dos cosmonautas, Ala y Mot, comparten la historia de QCT, una chispa de luz que quiere conocerlo todo. A través del juego, el teatro de sombras, el movimiento y la música, Cosa curiosa invita a crear nuevas preguntas, a disfrutar la alegría de explorar y a imaginar mundos posibles”, resumen. Recomendada para niñas y niños de 4 a 11 años, estará desde el sábado 28 de junio al 13 de julio a las 15.30, con doble función (suma la de las 17.30) del 1º al 6, 10 y 11 de julio.

Por otra parte, en la Asociación Cristiana de Jóvenes (Colonia 1870) estará el ya clásico Festivalondo en el que adaptan los cuentos Una pindó y Julieta, ¿qué plantaste?, de Susana Olaondo. Dos puestas ideales para los más chicos, de gran dinamismo, en las que música, humor y ternura se dan la mano. El primero estará desde el sábado 28 al lunes 30 de junio y el viernes 11 y sábado 12 de julio a las 15.00, y el martes 1º, sábado 5 y domingo 6 a las 15.00 y las 16.30. El segundo estará del miércoles 2 al viernes 4 de julio a las 15.00 y las 16.30 y desde el lunes 7 al jueves 10 a las 15.00.

Por último, en coproducción con Bestia Peluda, regresan con Cuentos de la selva, basado en la obra de Horacio Quiroga, que presentarán en Life Alfabeta (Miguel Barreiro 3231), del 28 de junio hasta el 12 de julio a las 15.00, con doble función (agrega la de las 17.00) desde el jueves 3 al domingo 6.

En los tres casos, las entradas cuestan $ 600 y hay 2x1 con la diaria Beneficios y se compran por Tickantel las de Cosa curiosa y el resto por Redtickets.

Shrek: el musical

En el Auditorio Nelly Goitiño del Sodre (18 de Julio 930) se presentará Shrek: el musical, basado, por supuesto, en las películas de Dreamworks. Estará desde el sábado 28 de junio al domingo 13 de julio en doble función a las 15.00 y a las 18.00. También es una producción de Box Theater Experience, que viene de presentaciones exitosas en Broadway y grandes ciudades, con textos de David Lindsay-Abaire y música original de Jeanine Tesori. Las entradas cuestan entre $ 600 y $ 700 y están en venta por Tickantel y hay 2x1 con la diaria Beneficios.

“Es hora de actualizar los cuentos de hadas. Es hora de aceptar las diferencias y de ser uno mismo. Es hora de disfrutar una historia ogrosamente divertida”, proclaman los responsables de este espectáculo que promete diversión y emoción. “El humor, es sin duda alguna, el idioma de esta historia. Es una gran sátira a los cuentos de hadas, a las historias hegemónicas. Sin duda, es uno de sus puntos fuertes. La musicalidad es otro gran valor, porque pasa por un montón de lugares, de géneros musicales. A eso hay que sumar la ejecución en vivo de 25 canciones que conforman el show. Todo esto, sostenido por un elenco de primera línea. Y el broche lo da la estética: un trabajo minucioso que nos permite ver a todos esos personajes salir de la pantalla y darle vida a la historia”, dice el director, Nicolás Fernández, a la diaria.

Sobre la adaptación de este musical a la sala montevideana, comenta: “El trabajo de adaptar un musical como Shrek al escenario local fue un proceso de muchos meses. Desde setiembre del año pasado el equipo viene trabajando sobre el libreto, los arreglos musicales, efectos visuales y multimedia y la caracterización de los personajes. Ese proceso luego se traslada a la concreción, ya que los intérpretes deben ser reflejo del personaje que todos ya conocemos. Va más allá de la imitación: es necesario captar su esencia”. Y agrega: “La historia es la inicial de la saga: Shrek debe rescatar a la princesa Fiona de la torre del dragón. Pero dentro de la historia ya conocida el musical se toma atributos que no se desarrollan en la película, por ejemplo, de dónde proviene el perverso Lord Farquaad. Se instala mucho más el enamoramiento de Shrek e incluso nos lleva en el tiempo al momento en que el ogro debe irse a vivir, de niño, a un pantano”.

Ida: la madre de internet

Una propuesta novedosa es el estreno, en el teatro Alianza (Paraguay 1217), de Ida, la madre de internet, una obra de teatro con música en vivo para toda la familia con dramaturgia y dirección de Melanie Catan. Estrena el sábado 28 y se podrá ver hasta el sábado 12 de julio, a las 15.00, y las entradas están a la venta por Redtickets o en la boletería del teatro.

La obra se inspira en la vida de Ida Holz, ingeniera uruguaya pionera en la tecnología que permitió el desarrollo de internet. “Hace años decidí contar esta historia porque estoy en una búsqueda de visibilizar historias de mujeres que me hubiese gustado escuchar de niña. Reparé en que en muchos momentos de mi vida, a la hora de enfrentarme a relatos históricos, tanto en la escuela como en el liceo, siempre se repetían los mismos nombres y hace un tiempo que me propuse hacer una narrativa para las infancias que implique hablar de mujeres que lograron cosas increíbles. Cuando conocí la historia de Ida Holtz me pareció muy interesante; en este proyecto se materializa ese deseo de hablar sobre su legado”, contó Catan a la diaria.

La obra está concebida como un homenaje a las mujeres que abrieron caminos en la tecnología, y una invitación a niñas y niños a reconocerse como protagonistas del cambio. Catan cuenta que la investigación para escribir partió de una entrevista con Holz en 2023: “Esa es la base del texto y de la dramaturgia. Claro que se atravesó con otros textos y otras cosas que encontré, pero sobre todo intenté ser lo más fiel posible a la fuente. Es una persona súper inspiradora, a pesar de que no quiere tener el foco sobre ella”. Cuenta que fue un desafío “porque quería hacer una suerte de biopic pero, al mismo tiempo, que se entremezclaran diversas narrativas que pudieran integrar a las infancias. La música siempre ayuda mucho en el trabajo para el público infantil, aunque no es un musical, porque el género musical implica que las canciones hagan avanzar la trama, mientras que en este caso la música comenta sobre la trama”.

“Lo primero que me planteé fue cómo hacer para que la historia de Ida fuera fácil de acceder para las niñas y niños. La protagonista es una niña, Amanda, que busca contar su historia en una presentación que tiene que hacer en la escuela. A partir de eso ella va entrando en la historia de Ida y va apareciendo la figura de Ida contando su historia. Creo que quedó una obra que me hace sentir muy orgullosa”, sostiene. Destaca, por último, la relevancia de hacer teatro para las infancias: “En este proyecto hay un equipo de muchísimas personas trabajando para que sea algo hermoso y, sobre todo, para que las infancias sean tomadas en cuenta, ya que son el público del futuro del teatro, son muy importantes. A veces se las desestima un poco y, al revés, son un público que tiene acceso a muchos contenidos de manera constante, son nativos digitales y no es fácil contarles la historia de internet porque crecieron con eso”.