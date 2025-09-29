“Ya tengo que tengo el micrófono abierto, lo digo: Yo estaré en Peñarol”, anunció la titular interina del Ministerio de Educación y Cultura (MEC), Gabriela Verde, en alusión a su pertenencia barrial y la elección dentro de la nutrida grilla de actividades que se preparan para el Día del Patrimonio 2025, a lo largo de todo el país. La 31ª edición del tradicional evento transcurrirá durante el sábado 4 y domingo 5 de octubre, bajo la consigna: “1825-1830: Bicentenario en todos los pagos”.

“Desde hace varios años esta celebración genera mucha movilidad, mucho recorrido y apertura de espacios que las vecinas y vecinos no siempre tienen oportunidad de visitar”, destacó la jerarca en el acto de lanzamiento, y remarcó la necesidad de conocer, resguardar y valorar la memoria colectiva, como el mejor camino “para construir un mejor futuro”, dijo la jerarca el viernes, en el acto de lanzamiento del evento, que tuvo lugar en el Cabildo de Montevideo.

La agenda del Día del Patrimonio coincide con los festejos de los 200 años de la Declaratoria de Independencia. Su actividad inaugural del sábado tendrá a Fray Bentos, Río Negro, como punto de partida y llegará hasta Florida, con una marcha a caballo conmemorativa de las Batallas del Rincón y Sarandí que recorrerá los territorios en los que se disputó la independencia uruguaya durante setiembre y octubre de 1825.

En la oferta capitalina del domingo se destacan las Llamadas del Patrimonio —desde las 15.00, las comparsas de candombe desfilarán por la calle Carlos Cardel, del Barrio Sur, desde Julio Herrera y Obes hasta Aquiles Lanza— y las visitas guiadas por la casa del Partido Colorado, en Cordón, y el Museo del Hospital Vilardebó y el Palacio de la Luz, en Aguada.

Para participar del cierre del Día del Patrimonio, habrá que trasladarse hasta el Palacio Legislativo. “Será un momento muy importante, junto con un concierto de la Orquesta Sinfónica del Sodre”, avisó la ministra en ejercicio.

“Se cumplen 100 años de ese edificio tan monumental”, recordó y por último señaló: “Con este concierto, en ese lugar, también le estamos rindiendo homenaje a la democracia”.