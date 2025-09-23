El lunes, en un evento en la sala Corchea, que contó con la actuación de la cantante Diana Ramundey, se conocieron los nominados de la vigesimotercera edición de los Premios Graffiti a la Música Uruguaya. Los 80 jurados designados decidieron entre las 3.100 postulaciones recibidas por la organización y deberán premiar a los mejores en 39 categorías.

“Y se vienen tres ceremonias más”, adelantó la anfitriona y comunicadora Nanda Peke Sander, antes de seguir con los seleccionados.

El primero de los encuentros de premiación tendrá lugar el 15 de octubre a las 21.00 en el Centro Cultural Politeama de Canelones e incluirá presentaciones en vivo de Rossana Taddei, Diego González, El Reja, Flor Sakeo, León Verde y Maite Gadea.

La ceremonia continuará los días 5 y 6 de noviembre en la sala Zitarrosa con otros diez shows musicales cuyos protagonistas se revelarán en las redes sociales de los Premios Graffiti.

A continuación, la lista completa de nominados:

Mejor diseño de arte

• Bruma Cabra Club, Tüssi Dematteis (Little Butterfly Records)

• La canción pide la canción tiene, Diego González (Bizarro)

• La historia de mis canciones, José Carbajal El Sabalero (MMG)

• Montevideano, Luciano Supervielle, Orquesta Filarmónica de Montevideo (Little Butterfly Records)

• Tuyo, Otro Tavella & Los Embajadores del Buen Gusto (MMG, Bohemio Records)

Mejor libro sobre música uruguaya

• Las criaturas del pantano, Nelson Barceló (Ediciones B)

• Teatro a cielo abierto, Milita Alfaro y Karina Acosta, Belén Pafundi

• Todos detrás de Momo, Gustavo Espinosa (Estuario)

• Totem | Todos tenemos música, Rodolfo Fuentes (Little Butterfly Records, La Nao)

• Uruguayan locos: los comienzos del rap en UY, Diego Rocha (Estuario)

Mejor video de larga duración

• 360 show en vivo Antel Arena, Buitres (MMG)

• Bajo la luz, Popo Romano (Fotosíntesis, Ayuí)

• Canciones Corchea 2024, artistas varios (Uruguay Musical)

• Candombe: visiones de ayer, hoy y mañana, Sebastián Natal (DSTOP, Fonam, FCC)

• El rock en el norte, Gabriel Pereira López (independiente)

Mejor videoclip en vivo

• “Asesino son”, Chole ft. Alejandro Balbis, Martín Quiroga (MMG)

• “En subida”, Filo (Bizarro)

• “Felipe Plef”, Fernando Cabrera (Ayuí)

• “La canción pide la canción tiene”, Diego González con Boni (Bizarro)

• “La niebla”, Agarrate Catalina y Luana (MMG)

Mejor videoclip

• “Airport Risotto”, Zeballos ft. Wesley Schultz (Asimetría)

• “Arde”, Inés Errandonea (independiente)

• “El tambor, Julieta Rada (independiente)

• “Ismael”, Eté & Los Problems (Little Butterfly Records)

• “La vida empieza”, Jorge Nasser, Fabián Krut, Raúl Castro y Agarrate Catalina (MMG)

Mejor edición especial

• 80 años: saldos y retazos, vol.1, Hugo Fattoruso (MMG)

• Casi farsante, Chillan las Bestias (Bizarro)

• Puntero, CELP (Little Butterfly Records)

• Solo quiero salir de aquí, Cross (Little Butterfly Records)

• Vol. II rRemasterizado), Los Kafkarudos (Bizarro)

Mejor álbum en vivo

• Bajo la luz, Popo Romano (Ayuí)

• Homenaje a Kos Tontos, Gavilán (Bizarro)

• La historia de mis canciones, José Carbajal El Sabalero (MMG)

• Sinfónica, Papina de Palma (independiente)

• Velódromo 2023, Cumbia Club (MMG)

Mejor álbum de inspiración religiosa

• Camino a Emaús, Daniel Vargas (PM Music)

• Directo al cielo, Pasaporte (independiente)

• Por tu llaga, Flavia Guasch (PM Music)

• Rap con propósito, Neyken Flow (W Music)

• Un nuevo comienzo, Álvaro Trinidad (Big Sound)

Mejor álbum de música infantil

• ¿Cómo se defienden los animales del Uruguay?, artistas varios (independiente)

• Baila con los peces, Jacqueline Listur (independiente)

• El día del dragón, Dragón Dorado (independiente)

• La fiesta más alta, Rodolfo Fito Lacava (La Zeta)

• Vamos de pícnic, Capitán Temor (independiente)

Mejor álbum de música instrumental

• Andamiento II, Martín Muguerza (independiente)

• Mateo Ottonello / Hernán Jacinto, Mateo Ottonello y Hernán Jacinto (Little Butterfly Records)

• Montevideano, Luciano Supervielle, Orquesta Filarmónica de Montevideo (Little Butterfly Records)

• Montevideo índigo, Horacio Di Yorio (independiente)

• Uruguayan jazz, Gustavo Casenave Trío (Tiger Turn)

Mejor álbum de música electrónica

• El sueño despierta, Cacciatore (independiente)

• Grela, Grela (Distender)

• La comedia recién empieza, Max Tejera (La Banda del VIP)

• La furia del resurgir, Rosal Prisma (Uruguay Musical, Quenya Music)

• Relámpagos, Goro Gocher (Sondor)

Mejor álbum de candombe fusión

• Candombe, Julieta Rada (independiente)

• Candombes al violín, Fernando Luzardo (independiente)

• Persona, Valores Ansina (independiente)

• Tiempo de andar, Claudio Martínez (CheBo)

• Tradición, Hugo Fattoruso y Quinteto Barrio Sur (MMG)

Mejor álbum de folclore

• Araicuay, Julio Brum y la Polkapagüer (Ayuí)

•Clásicos del folklore uruguayo, Catherine Vergnes (independiente)

•El gran encuentro, Carlos Alberto Rodríguez (Sondor)

• La Santa Rita, La Santa Rita (independiente)

• Valiente, Anita Valiente (Bizarro)

Mejor álbum de tango

• Che Papusa Dúo …y el tango se hizo mujer, Che Papusa Dúo (Uruguay Musical)

• Criollo, Proyecto Caníbal Troilo (Ayuí)

• Milonga arrabalera, Dúo Matina (independiente)

• No me da la menta, Juana y los Heladeros del Tango (independiente)

• Rubí, Morgare & Hernández (Club del Disco)

Mejor álbum de música popular y canción urbana

• Ahora después, Franny Glass (Bizarro)

• Éxito, Samantha Navarro (Bizarro)

• Flor abierta, Diego Presa (Bizarro)

• La canción pide la canción tiene, Diego González (Bizarro)

• Raíces aéreas, Rossana Taddei (Bizarro)

Mejor álbum de música tropical

• 16 aniversario, Javier Pacheco (MMG)

• Cierra los ojos y siente, Matías Valdez (MMG)

• El amor no existe, La Nueva Escuela (MMG)

• El club de la cumbia, Cumbia Club (MMG)

• No nos detendrán, Raúl Testa y su Banda (Sondor)

Mejor álbum de hip-hop

• Awaviva, Miel (Little Butterfly Records)

• Crecer, Avr x Chn & Dj RC (independiente)

• Ciudad desquicio, Pitu (independiente)

• Kapsula, Knak (independiente)

• Henko, Aler Blanco (independiente)

Mejor álbum de metal y hard rock

• De acero, Subnormal (independiente)

• La razón de ser, Dr. Rocka (Aural)

• No es solo un día, Herrumbre (Cimarrones)

• Quinta dimensión, Project 131 (independiente)

• Tensión superficial, CalaveraZen (MMG)

Mejor álbum de pop alternativo

• Alucinaciones en Familia III, Alucinaciones en Familia (Paulino Records, Little Butterfly Records)

• Como un pingüino empetrolado, Exilio Psíquico (Little Butterfly Records)

• El misterio de Paul Higgs, Paul Higgs (Indie Folks)

• El tiempo en una canción, Lucía Severino (Bizarro)

• Paisaje fósil, Hermanos Láser (independiente)

Mejor álbum pop

• Corazón de metal, Bárbara Jorcin (Bizarro)

• Cuando estabas cerca, Lucas Cary (MMG)

• Fe, Florencia Núñez (Little Butterfly Records)

• Generación de cristal, Agustina Giovio (Pirca)

• Tuyo, Otro Tavella & Los Embajadores del Buen Gusto (MMG, Bohemio Records)

Mejor álbum rock

• Bruma Cabra Club, Tüssi Dematteis (Little Butterfly Records)

• Filo, Filo (Bizarro)

• Lo oscuro queda claro, Chillan las Bestias (Bizarro)

• Plata, Eté & Los Problems (Little Butterfly Records)

• Recuerdo del futuro, Los Nuevos Creyentes (Little Butterfly Records)

Mejor single de música electrónica

• “Abanicos negros” , Belén Cuturi (independiente)

• “Ciudad desquicio”, Pitu ft. Eros White (independiente)

• “Fotonovela”, Eros White (Algorritmo)

• “Te vi”, Gia love y Paula Go (Studio101)

• “X files”, Martín Panizza (Hund)

Mejor single de música urbana

• “Airport risotto”, Zeballos ft. Wesley Schultz (Asimetría)

• “Brindo”, Clipper feat VI Alam (MMG)

• “Cristalina”, Dostrescinco ft. Zeballos, Balta (Pure Class Music)

• “Lanza”, Bárbara Jorcin ft. Eli Almic (Bizarro)

• “Volver a creer”, Arquero (Bizarro)

Mejor single de trap

• “Fastcar”, KIRA1312 (Bizarro)

• “Daily remix”, Knak ft. Khea, Neo Pistea y Davus (independiente)

• “Herencia”, Sáez’93 (independiente)

• “Lonely”, Arquero (Bizarro)

• “Ring / Niñe”, Eli Almic (independiente)

Mejor single de reguetón

• “HIKI”, Uri (MMG, Acid Music)

• “Imaginándome”, sArah, Didac Torres, Rodridi (MMG, Acid Music)

• “Rocketon 2”, MATU.O (ICONICx Music)

• “Tu fanático”, La Nueva Escuela ft. Mesita (MMG)

• “Verano maldito”, El Reja ft. Tussiwarriors (MMG)

Mejor canción de música tropical

• “Mentiritas”, Luana (MMG)

• “Que nadie sepa de mi sufrir”, Cumbia Club ft. Los Cumbia Stars (MMG)

• “Sábado”, El Reja ft. La Deskarga (MMG)

• “Tal vez remix”, Marama ft. Luciano Pereyra (MMG)

• “Vidas pasadas”, Enzo y La Sub 21 (MMG)

Mejor canción de plena

• “Amargura”, Martín Quiroga (MMG)

• “Pasale el dato / muévelo”, La Deskarga ft. 100% (MMG)

• “Pa’lante”, La Nueva Escuela (MMG)

• “Plena buena”, Kumbiaracha (independiente)

• “Ya te olvidé”, Luana (MMG)

Mejor canción de música popular uruguaya

• “Arde”, Inés Errandonea (independiente)

• “Bolero principiante”, Florencia Núñez ft. Laura Canoura (Little Butterfly Records)

• “La canción pide, la canción tiene”, Diego González ft. Boni (Bizarro)

• “Pez del cielo”, Alejandra Wolff (Bizarro)

• “Va rodando”, Franny Glass (Bizarro)

Mejor single pop

• “Capital de amor”, Lucas Cary ft. Juano (MMG)

• “Las vueltas”, Florencia Núñez ft. Jorge Drexler (Little Butterfly Records)

• “Llueve en la ciudad”, Diego Matturro (Bizarro)

• “No fue amor”, Bárbara Jorcin (Bizarro)

• “Vuelta a casa”, Socio (Bizarro)

Mejor single rock

• “Cayendo”, Trotsky Vengarán ft. Pedro Dalton (Bizarro)

• “En flicka, en flicka”, Tüssi Dematteis y Bruma Cabra Club (Little Butterfly Records)

• “En subida”, Filo (Bizarro)

• “Fuera de foco”, Mota y Lula Bertoldi (independiente)

• “Hijos del mar”, Eté y los Problems ft. Sebastián Teysera (Little Butterfly Records)

Compositor/a del año

• Bárbara Jorcin, Corazón de metal (Bizarro)

• Diego González, La canción pide la canción tiene (Bizarro)

• Ernesto Tabárez, Plata (Eté & Los Problems) (Little Butterfly Records)

• Florencia Núñez, Fe (Little Butterfly Records)

• Paul Higgs, El misterio de Paul Higgs (Indie Folks)

Productor/a del año

• Alejandro Vázquez, Plata (Eté & Los Problems) (Little Butterfly Records)

• Bárbara Jorcin y Horacio Cabrera, Corazón de metal (Bizarro)

• Diego Matturro, Éxito (Samantha Navarro) (Bizarro)

• Florencia Núñez, Guillermo Berta y Gustavo Guerrero, Fe (Little Butterfly Records)

• Gastón Ackermann y Filo, Filo (Bizarro)

Mejor artista nuevo

• Agustina Giovio, Generación de cristal (Pirca)

• Che Papusa Dúo, Che Papusa Dúo …y el tango se hizo mujer (Uruguay Musical)

• El Gato de Ponce, Canario (independiente)

• Ihara Burgos, Luar (Bizarro)

• La Santa Rita, La Santa Rita (independiente)

• Mel Altieri, Devenir (Bizarro)

• Mentolados, a.M. (independiente)

• Patuco López, Hunde (Bisiesto)

• Renata Pieri, Hoy soy poeta (independiente)

• Temporada de Patos, Terror, porno & acción (independiente)

Banda del año

• Cumbia Club, El club de la cumbia (MMG)

• Eté & Los Problems, Plata (Little Butterfly Records)

• Filo, Filo (Bizarro)

• La Nueva Escuela, El amor no existe (MMG)

• Otro Tavella & Los Embajadores del Buen Gusto, Tuyo (MMG, Bohemio Records)

Solista masculino del año

• Diego González, La canción pide la canción tiene (Bizarro)

• Diego Presa, Flor abierta (Bizarro)

• Franny Glass, Ahora después (Bizarro)

• Matías Valdez, Cierra los ojos y siente (MMG)

• Paul Higgs, El misterio de Paul Higgs (Indie Folks)

Solista femenina del año

• Bárbara Jorcin, Corazón de metal (Bizarro)

• Florencia Núñez, Fe (Little Butterfly Records)

• Julieta Rada, Candombe (independiente)

• Rossana Taddei, Raíces aéreas (Bizarro)

• Vicky Ripa, Álbum uno (Bizarro)

Mejor EP

• Castillos Soho, Nicolás Molina (independiente)

• Equis, Mota (independiente)

• Eterno retorno, AFC (Faro Latino)

• Nueva disciplina, Hablan por la Espalda (Little Butterfly Records)

• Sol de otoño, Dostrescinco (Pure Class Music)

Tema del año

• “En subida”, Filo (Bizarro)

• “Hijos del mar”, Eté & Los Problems (Little Butterfly Records)

• “Las vueltas”, Florencia Núñez ft. Jorge Drexler (Little Butterfly Records)

• “Llueve en la ciudad”, Diego Matturro

• “Primera fonda”, Fernando Cabrera (Ayuí)

Álbum del año

• Candombe, Julieta Rada (independiente)

• Corazón de metal, Bárbara Jorcin (Bizarro)

• Fe, Florencia Núñez (Little Butterfly Records)

• Filo, Filo (Bizarro)

• Plata, Eté & Los Problems (Little Butterfly Records)