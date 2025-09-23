El lunes, en un evento en la sala Corchea, que contó con la actuación de la cantante Diana Ramundey, se conocieron los nominados de la vigesimotercera edición de los Premios Graffiti a la Música Uruguaya. Los 80 jurados designados decidieron entre las 3.100 postulaciones recibidas por la organización y deberán premiar a los mejores en 39 categorías.

“Y se vienen tres ceremonias más”, adelantó la anfitriona y comunicadora Nanda Peke Sander, antes de seguir con los seleccionados.

El primero de los encuentros de premiación tendrá lugar el 15 de octubre a las 21.00 en el Centro Cultural Politeama de Canelones e incluirá presentaciones en vivo de Rossana Taddei, Diego González, El Reja, Flor Sakeo, León Verde y Maite Gadea.

La ceremonia continuará los días 5 y 6 de noviembre en la sala Zitarrosa con otros diez shows musicales cuyos protagonistas se revelarán en las redes sociales de los Premios Graffiti.

A continuación, la lista completa de nominados:

Mejor diseño de arte

Bruma Cabra Club, Tüssi Dematteis (Little Butterfly Records)
La canción pide la canción tiene, Diego González (Bizarro)
La historia de mis canciones, José Carbajal El Sabalero (MMG)
Montevideano, Luciano Supervielle, Orquesta Filarmónica de Montevideo (Little Butterfly Records)
Tuyo, Otro Tavella & Los Embajadores del Buen Gusto (MMG, Bohemio Records)

Mejor libro sobre música uruguaya

Las criaturas del pantano, Nelson Barceló (Ediciones B)
Teatro a cielo abierto, Milita Alfaro y Karina Acosta, Belén Pafundi
Todos detrás de Momo, Gustavo Espinosa (Estuario)
Totem | Todos tenemos música, Rodolfo Fuentes (Little Butterfly Records, La Nao)
Uruguayan locos: los comienzos del rap en UY, Diego Rocha (Estuario)

Mejor video de larga duración

360 show en vivo Antel Arena, Buitres (MMG)
Bajo la luz, Popo Romano (Fotosíntesis, Ayuí)
Canciones Corchea 2024, artistas varios (Uruguay Musical)
Candombe: visiones de ayer, hoy y mañana, Sebastián Natal (DSTOP, Fonam, FCC)
El rock en el norte, Gabriel Pereira López (independiente)

Mejor videoclip en vivo

• “Asesino son”, Chole ft. Alejandro Balbis, Martín Quiroga (MMG)
• “En subida”, Filo (Bizarro)
• “Felipe Plef”, Fernando Cabrera (Ayuí)
• “La canción pide la canción tiene”, Diego González con Boni (Bizarro)
• “La niebla”, Agarrate Catalina y Luana (MMG)

Mejor videoclip

• “Airport Risotto”, Zeballos ft. Wesley Schultz (Asimetría)
• “Arde”, Inés Errandonea (independiente)
• “El tambor, Julieta Rada (independiente)
• “Ismael”, Eté & Los Problems (Little Butterfly Records)
• “La vida empieza”, Jorge Nasser, Fabián Krut, Raúl Castro y Agarrate Catalina (MMG)

Mejor edición especial

80 años: saldos y retazos, vol.1, Hugo Fattoruso (MMG)
Casi farsante, Chillan las Bestias (Bizarro)
Puntero, CELP (Little Butterfly Records)
Solo quiero salir de aquí, Cross (Little Butterfly Records)
Vol. II rRemasterizado), Los Kafkarudos (Bizarro)

Mejor álbum en vivo

Bajo la luz, Popo Romano (Ayuí)
Homenaje a Kos Tontos, Gavilán (Bizarro)
La historia de mis canciones, José Carbajal El Sabalero (MMG)
Sinfónica, Papina de Palma (independiente)
Velódromo 2023, Cumbia Club (MMG)

Mejor álbum de inspiración religiosa

Camino a Emaús, Daniel Vargas (PM Music)
Directo al cielo, Pasaporte (independiente)
Por tu llaga, Flavia Guasch (PM Music)
Rap con propósito, Neyken Flow (W Music)
Un nuevo comienzo, Álvaro Trinidad (Big Sound)

Mejor álbum de música infantil

¿Cómo se defienden los animales del Uruguay?, artistas varios (independiente)
Baila con los peces, Jacqueline Listur (independiente)
El día del dragón, Dragón Dorado (independiente)
La fiesta más alta, Rodolfo Fito Lacava (La Zeta)
Vamos de pícnic, Capitán Temor (independiente)

Mejor álbum de música instrumental

Andamiento II, Martín Muguerza (independiente)
Mateo Ottonello / Hernán Jacinto, Mateo Ottonello y Hernán Jacinto (Little Butterfly Records)
Montevideano, Luciano Supervielle, Orquesta Filarmónica de Montevideo (Little Butterfly Records)
Montevideo índigo, Horacio Di Yorio (independiente)
Uruguayan jazz, Gustavo Casenave Trío (Tiger Turn)

Mejor álbum de música electrónica

El sueño despierta, Cacciatore (independiente)
Grela, Grela (Distender)
La comedia recién empieza, Max Tejera (La Banda del VIP)
La furia del resurgir, Rosal Prisma (Uruguay Musical, Quenya Music)
Relámpagos, Goro Gocher (Sondor)

Mejor álbum de candombe fusión

Candombe, Julieta Rada (independiente)
Candombes al violín, Fernando Luzardo (independiente)
Persona, Valores Ansina (independiente)
Tiempo de andar, Claudio Martínez (CheBo)
Tradición, Hugo Fattoruso y Quinteto Barrio Sur (MMG)

Mejor álbum de folclore

Araicuay, Julio Brum y la Polkapagüer (Ayuí)
Clásicos del folklore uruguayo, Catherine Vergnes (independiente)
El gran encuentro, Carlos Alberto Rodríguez (Sondor)
La Santa Rita, La Santa Rita (independiente)
Valiente, Anita Valiente (Bizarro)

Mejor álbum de tango

Che Papusa Dúo …y el tango se hizo mujer, Che Papusa Dúo (Uruguay Musical)
Criollo, Proyecto Caníbal Troilo (Ayuí)
Milonga arrabalera, Dúo Matina (independiente)
No me da la menta, Juana y los Heladeros del Tango (independiente)
Rubí, Morgare & Hernández (Club del Disco)

Mejor álbum de música popular y canción urbana

Ahora después, Franny Glass (Bizarro)
Éxito, Samantha Navarro (Bizarro)
Flor abierta, Diego Presa (Bizarro)
La canción pide la canción tiene, Diego González (Bizarro)
Raíces aéreas, Rossana Taddei (Bizarro)

Mejor álbum de música tropical

16 aniversario, Javier Pacheco (MMG)
Cierra los ojos y siente, Matías Valdez (MMG)
El amor no existe, La Nueva Escuela (MMG)
El club de la cumbia, Cumbia Club (MMG)
No nos detendrán, Raúl Testa y su Banda (Sondor)

Mejor álbum de hip-hop

Awaviva, Miel (Little Butterfly Records)
Crecer, Avr x Chn & Dj RC (independiente)
Ciudad desquicio, Pitu (independiente)
Kapsula, Knak (independiente)
Henko, Aler Blanco (independiente)

Mejor álbum de metal y hard rock

De acero, Subnormal (independiente)
La razón de ser, Dr. Rocka (Aural)
No es solo un día, Herrumbre (Cimarrones)
Quinta dimensión, Project 131 (independiente)
Tensión superficial, CalaveraZen (MMG)

Mejor álbum de pop alternativo

Alucinaciones en Familia III, Alucinaciones en Familia (Paulino Records, Little Butterfly Records)
Como un pingüino empetrolado, Exilio Psíquico (Little Butterfly Records)
El misterio de Paul Higgs, Paul Higgs (Indie Folks)
El tiempo en una canción, Lucía Severino (Bizarro)
Paisaje fósil, Hermanos Láser (independiente)

Mejor álbum pop

Corazón de metal, Bárbara Jorcin (Bizarro)
Cuando estabas cerca, Lucas Cary (MMG)
Fe, Florencia Núñez (Little Butterfly Records)
Generación de cristal, Agustina Giovio (Pirca)
Tuyo, Otro Tavella & Los Embajadores del Buen Gusto (MMG, Bohemio Records)

Mejor álbum rock

Bruma Cabra Club, Tüssi Dematteis (Little Butterfly Records)
Filo, Filo (Bizarro)
Lo oscuro queda claro, Chillan las Bestias (Bizarro)
Plata, Eté & Los Problems (Little Butterfly Records)
Recuerdo del futuro, Los Nuevos Creyentes (Little Butterfly Records)

Mejor single de música electrónica

• “Abanicos negros” , Belén Cuturi (independiente)
• “Ciudad desquicio”, Pitu ft. Eros White (independiente)
• “Fotonovela”, Eros White (Algorritmo)
• “Te vi”, Gia love y Paula Go (Studio101)
• “X files”, Martín Panizza (Hund)

Mejor single de música urbana

• “Airport risotto”, Zeballos ft. Wesley Schultz (Asimetría)
• “Brindo”, Clipper feat VI Alam (MMG)
• “Cristalina”, Dostrescinco ft. Zeballos, Balta (Pure Class Music)
• “Lanza”, Bárbara Jorcin ft. Eli Almic (Bizarro)
• “Volver a creer”, Arquero (Bizarro)

Mejor single de trap

• “Fastcar”, KIRA1312 (Bizarro)
• “Daily remix”, Knak ft. Khea, Neo Pistea y Davus (independiente)
• “Herencia”, Sáez’93 (independiente)
• “Lonely”, Arquero (Bizarro)
• “Ring / Niñe”, Eli Almic (independiente)

Mejor single de reguetón

• “HIKI”, Uri (MMG, Acid Music)
• “Imaginándome”, sArah, Didac Torres, Rodridi (MMG, Acid Music)
• “Rocketon 2”, MATU.O (ICONICx Music)
• “Tu fanático”, La Nueva Escuela ft. Mesita (MMG)
• “Verano maldito”, El Reja ft. Tussiwarriors (MMG)

Mejor canción de música tropical

• “Mentiritas”, Luana (MMG)
• “Que nadie sepa de mi sufrir”, Cumbia Club ft. Los Cumbia Stars (MMG)
• “Sábado”, El Reja ft. La Deskarga (MMG)
• “Tal vez remix”, Marama ft. Luciano Pereyra (MMG)
• “Vidas pasadas”, Enzo y La Sub 21 (MMG)

Mejor canción de plena

• “Amargura”, Martín Quiroga (MMG)
• “Pasale el dato / muévelo”, La Deskarga ft. 100% (MMG)
• “Pa’lante”, La Nueva Escuela (MMG)
• “Plena buena”, Kumbiaracha (independiente)
• “Ya te olvidé”, Luana (MMG)

Mejor canción de música popular uruguaya

• “Arde”, Inés Errandonea (independiente)
• “Bolero principiante”, Florencia Núñez ft. Laura Canoura (Little Butterfly Records)
• “La canción pide, la canción tiene”, Diego González ft. Boni (Bizarro)
• “Pez del cielo”, Alejandra Wolff (Bizarro)
• “Va rodando”, Franny Glass (Bizarro)

Mejor single pop

• “Capital de amor”, Lucas Cary ft. Juano (MMG)
• “Las vueltas”, Florencia Núñez ft. Jorge Drexler (Little Butterfly Records)
• “Llueve en la ciudad”, Diego Matturro (Bizarro)
• “No fue amor”, Bárbara Jorcin (Bizarro)
• “Vuelta a casa”, Socio (Bizarro)

Mejor single rock

• “Cayendo”, Trotsky Vengarán ft. Pedro Dalton (Bizarro)
• “En flicka, en flicka”, Tüssi Dematteis y Bruma Cabra Club (Little Butterfly Records)
• “En subida”, Filo (Bizarro)
• “Fuera de foco”, Mota y Lula Bertoldi (independiente)
• “Hijos del mar”, Eté y los Problems ft. Sebastián Teysera (Little Butterfly Records)

Compositor/a del año

• Bárbara Jorcin, Corazón de metal (Bizarro)
• Diego González, La canción pide la canción tiene (Bizarro)
• Ernesto Tabárez, Plata (Eté & Los Problems) (Little Butterfly Records)
• Florencia Núñez, Fe (Little Butterfly Records)
• Paul Higgs, El misterio de Paul Higgs (Indie Folks)

Productor/a del año

• Alejandro Vázquez, Plata (Eté & Los Problems) (Little Butterfly Records)
• Bárbara Jorcin y Horacio Cabrera, Corazón de metal (Bizarro)
• Diego Matturro, Éxito (Samantha Navarro) (Bizarro)
• Florencia Núñez, Guillermo Berta y Gustavo Guerrero, Fe (Little Butterfly Records)
• Gastón Ackermann y Filo, Filo (Bizarro)

Mejor artista nuevo

• Agustina Giovio, Generación de cristal (Pirca)
• Che Papusa Dúo, Che Papusa Dúo …y el tango se hizo mujer (Uruguay Musical)
• El Gato de Ponce, Canario (independiente)
• Ihara Burgos, Luar (Bizarro)
• La Santa Rita, La Santa Rita (independiente)
• Mel Altieri, Devenir (Bizarro)
• Mentolados, a.M. (independiente)
• Patuco López, Hunde (Bisiesto)
• Renata Pieri, Hoy soy poeta (independiente)
• Temporada de Patos, Terror, porno & acción (independiente)

Banda del año

• Cumbia Club, El club de la cumbia (MMG)
• Eté & Los Problems, Plata (Little Butterfly Records)
• Filo, Filo (Bizarro)
• La Nueva Escuela, El amor no existe (MMG)
• Otro Tavella & Los Embajadores del Buen Gusto, Tuyo (MMG, Bohemio Records)

Solista masculino del año

• Diego González, La canción pide la canción tiene (Bizarro)
• Diego Presa, Flor abierta (Bizarro)
• Franny Glass, Ahora después (Bizarro)
• Matías Valdez, Cierra los ojos y siente (MMG)
• Paul Higgs, El misterio de Paul Higgs (Indie Folks)

Solista femenina del año

• Bárbara Jorcin, Corazón de metal (Bizarro)
• Florencia Núñez, Fe (Little Butterfly Records)
• Julieta Rada, Candombe (independiente)
• Rossana Taddei, Raíces aéreas (Bizarro)
• Vicky Ripa, Álbum uno (Bizarro)

Mejor EP

Castillos Soho, Nicolás Molina (independiente)
Equis, Mota (independiente)
Eterno retorno, AFC (Faro Latino)
Nueva disciplina, Hablan por la Espalda (Little Butterfly Records)
Sol de otoño, Dostrescinco (Pure Class Music)

Tema del año

• “En subida”, Filo (Bizarro)
• “Hijos del mar”, Eté & Los Problems (Little Butterfly Records)
• “Las vueltas”, Florencia Núñez ft. Jorge Drexler (Little Butterfly Records)
• “Llueve en la ciudad”, Diego Matturro
• “Primera fonda”, Fernando Cabrera (Ayuí)

Álbum del año

Candombe, Julieta Rada (independiente)
Corazón de metal, Bárbara Jorcin (Bizarro)
Fe, Florencia Núñez (Little Butterfly Records)
Filo, Filo (Bizarro)
Plata, Eté & Los Problems (Little Butterfly Records)