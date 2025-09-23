El lunes, en un evento en la sala Corchea, que contó con la actuación de la cantante Diana Ramundey, se conocieron los nominados de la vigesimotercera edición de los Premios Graffiti a la Música Uruguaya. Los 80 jurados designados decidieron entre las 3.100 postulaciones recibidas por la organización y deberán premiar a los mejores en 39 categorías.
“Y se vienen tres ceremonias más”, adelantó la anfitriona y comunicadora Nanda Peke Sander, antes de seguir con los seleccionados.
El primero de los encuentros de premiación tendrá lugar el 15 de octubre a las 21.00 en el Centro Cultural Politeama de Canelones e incluirá presentaciones en vivo de Rossana Taddei, Diego González, El Reja, Flor Sakeo, León Verde y Maite Gadea.
La ceremonia continuará los días 5 y 6 de noviembre en la sala Zitarrosa con otros diez shows musicales cuyos protagonistas se revelarán en las redes sociales de los Premios Graffiti.
A continuación, la lista completa de nominados:
Mejor diseño de arte
• Bruma Cabra Club, Tüssi Dematteis (Little Butterfly Records)
• La canción pide la canción tiene, Diego González (Bizarro)
• La historia de mis canciones, José Carbajal El Sabalero (MMG)
• Montevideano, Luciano Supervielle, Orquesta Filarmónica de Montevideo (Little Butterfly Records)
• Tuyo, Otro Tavella & Los Embajadores del Buen Gusto (MMG, Bohemio Records)
Mejor libro sobre música uruguaya
• Las criaturas del pantano, Nelson Barceló (Ediciones B)
• Teatro a cielo abierto, Milita Alfaro y Karina Acosta, Belén Pafundi
• Todos detrás de Momo, Gustavo Espinosa (Estuario)
• Totem | Todos tenemos música, Rodolfo Fuentes (Little Butterfly Records, La Nao)
• Uruguayan locos: los comienzos del rap en UY, Diego Rocha (Estuario)
Mejor video de larga duración
• 360 show en vivo Antel Arena, Buitres (MMG)
• Bajo la luz, Popo Romano (Fotosíntesis, Ayuí)
• Canciones Corchea 2024, artistas varios (Uruguay Musical)
• Candombe: visiones de ayer, hoy y mañana, Sebastián Natal (DSTOP, Fonam, FCC)
• El rock en el norte, Gabriel Pereira López (independiente)
Mejor videoclip en vivo
• “Asesino son”, Chole ft. Alejandro Balbis, Martín Quiroga (MMG)
• “En subida”, Filo (Bizarro)
• “Felipe Plef”, Fernando Cabrera (Ayuí)
• “La canción pide la canción tiene”, Diego González con Boni (Bizarro)
• “La niebla”, Agarrate Catalina y Luana (MMG)
Mejor videoclip
• “Airport Risotto”, Zeballos ft. Wesley Schultz (Asimetría)
• “Arde”, Inés Errandonea (independiente)
• “El tambor, Julieta Rada (independiente)
• “Ismael”, Eté & Los Problems (Little Butterfly Records)
• “La vida empieza”, Jorge Nasser, Fabián Krut, Raúl Castro y Agarrate Catalina (MMG)
Mejor edición especial
• 80 años: saldos y retazos, vol.1, Hugo Fattoruso (MMG)
• Casi farsante, Chillan las Bestias (Bizarro)
• Puntero, CELP (Little Butterfly Records)
• Solo quiero salir de aquí, Cross (Little Butterfly Records)
• Vol. II rRemasterizado), Los Kafkarudos (Bizarro)
Mejor álbum en vivo
• Bajo la luz, Popo Romano (Ayuí)
• Homenaje a Kos Tontos, Gavilán (Bizarro)
• La historia de mis canciones, José Carbajal El Sabalero (MMG)
• Sinfónica, Papina de Palma (independiente)
• Velódromo 2023, Cumbia Club (MMG)
Mejor álbum de inspiración religiosa
• Camino a Emaús, Daniel Vargas (PM Music)
• Directo al cielo, Pasaporte (independiente)
• Por tu llaga, Flavia Guasch (PM Music)
• Rap con propósito, Neyken Flow (W Music)
• Un nuevo comienzo, Álvaro Trinidad (Big Sound)
Mejor álbum de música infantil
• ¿Cómo se defienden los animales del Uruguay?, artistas varios (independiente)
• Baila con los peces, Jacqueline Listur (independiente)
• El día del dragón, Dragón Dorado (independiente)
• La fiesta más alta, Rodolfo Fito Lacava (La Zeta)
• Vamos de pícnic, Capitán Temor (independiente)
Mejor álbum de música instrumental
• Andamiento II, Martín Muguerza (independiente)
• Mateo Ottonello / Hernán Jacinto, Mateo Ottonello y Hernán Jacinto (Little Butterfly Records)
• Montevideano, Luciano Supervielle, Orquesta Filarmónica de Montevideo (Little Butterfly Records)
• Montevideo índigo, Horacio Di Yorio (independiente)
• Uruguayan jazz, Gustavo Casenave Trío (Tiger Turn)
Mejor álbum de música electrónica
• El sueño despierta, Cacciatore (independiente)
• Grela, Grela (Distender)
• La comedia recién empieza, Max Tejera (La Banda del VIP)
• La furia del resurgir, Rosal Prisma (Uruguay Musical, Quenya Music)
• Relámpagos, Goro Gocher (Sondor)
Mejor álbum de candombe fusión
• Candombe, Julieta Rada (independiente)
• Candombes al violín, Fernando Luzardo (independiente)
• Persona, Valores Ansina (independiente)
• Tiempo de andar, Claudio Martínez (CheBo)
• Tradición, Hugo Fattoruso y Quinteto Barrio Sur (MMG)
Mejor álbum de folclore
• Araicuay, Julio Brum y la Polkapagüer (Ayuí)
•Clásicos del folklore uruguayo, Catherine Vergnes (independiente)
•El gran encuentro, Carlos Alberto Rodríguez (Sondor)
• La Santa Rita, La Santa Rita (independiente)
• Valiente, Anita Valiente (Bizarro)
Mejor álbum de tango
• Che Papusa Dúo …y el tango se hizo mujer, Che Papusa Dúo (Uruguay Musical)
• Criollo, Proyecto Caníbal Troilo (Ayuí)
• Milonga arrabalera, Dúo Matina (independiente)
• No me da la menta, Juana y los Heladeros del Tango (independiente)
• Rubí, Morgare & Hernández (Club del Disco)
Mejor álbum de música popular y canción urbana
• Ahora después, Franny Glass (Bizarro)
• Éxito, Samantha Navarro (Bizarro)
• Flor abierta, Diego Presa (Bizarro)
• La canción pide la canción tiene, Diego González (Bizarro)
• Raíces aéreas, Rossana Taddei (Bizarro)
Mejor álbum de música tropical
• 16 aniversario, Javier Pacheco (MMG)
• Cierra los ojos y siente, Matías Valdez (MMG)
• El amor no existe, La Nueva Escuela (MMG)
• El club de la cumbia, Cumbia Club (MMG)
• No nos detendrán, Raúl Testa y su Banda (Sondor)
Mejor álbum de hip-hop
• Awaviva, Miel (Little Butterfly Records)
• Crecer, Avr x Chn & Dj RC (independiente)
• Ciudad desquicio, Pitu (independiente)
• Kapsula, Knak (independiente)
• Henko, Aler Blanco (independiente)
Mejor álbum de metal y hard rock
• De acero, Subnormal (independiente)
• La razón de ser, Dr. Rocka (Aural)
• No es solo un día, Herrumbre (Cimarrones)
• Quinta dimensión, Project 131 (independiente)
• Tensión superficial, CalaveraZen (MMG)
Mejor álbum de pop alternativo
• Alucinaciones en Familia III, Alucinaciones en Familia (Paulino Records, Little Butterfly Records)
• Como un pingüino empetrolado, Exilio Psíquico (Little Butterfly Records)
• El misterio de Paul Higgs, Paul Higgs (Indie Folks)
• El tiempo en una canción, Lucía Severino (Bizarro)
• Paisaje fósil, Hermanos Láser (independiente)
Mejor álbum pop
• Corazón de metal, Bárbara Jorcin (Bizarro)
• Cuando estabas cerca, Lucas Cary (MMG)
• Fe, Florencia Núñez (Little Butterfly Records)
• Generación de cristal, Agustina Giovio (Pirca)
• Tuyo, Otro Tavella & Los Embajadores del Buen Gusto (MMG, Bohemio Records)
Mejor álbum rock
• Bruma Cabra Club, Tüssi Dematteis (Little Butterfly Records)
• Filo, Filo (Bizarro)
• Lo oscuro queda claro, Chillan las Bestias (Bizarro)
• Plata, Eté & Los Problems (Little Butterfly Records)
• Recuerdo del futuro, Los Nuevos Creyentes (Little Butterfly Records)
Mejor single de música electrónica
• “Abanicos negros” , Belén Cuturi (independiente)
• “Ciudad desquicio”, Pitu ft. Eros White (independiente)
• “Fotonovela”, Eros White (Algorritmo)
• “Te vi”, Gia love y Paula Go (Studio101)
• “X files”, Martín Panizza (Hund)
Mejor single de música urbana
• “Airport risotto”, Zeballos ft. Wesley Schultz (Asimetría)
• “Brindo”, Clipper feat VI Alam (MMG)
• “Cristalina”, Dostrescinco ft. Zeballos, Balta (Pure Class Music)
• “Lanza”, Bárbara Jorcin ft. Eli Almic (Bizarro)
• “Volver a creer”, Arquero (Bizarro)
Mejor single de trap
• “Fastcar”, KIRA1312 (Bizarro)
• “Daily remix”, Knak ft. Khea, Neo Pistea y Davus (independiente)
• “Herencia”, Sáez’93 (independiente)
• “Lonely”, Arquero (Bizarro)
• “Ring / Niñe”, Eli Almic (independiente)
Mejor single de reguetón
• “HIKI”, Uri (MMG, Acid Music)
• “Imaginándome”, sArah, Didac Torres, Rodridi (MMG, Acid Music)
• “Rocketon 2”, MATU.O (ICONICx Music)
• “Tu fanático”, La Nueva Escuela ft. Mesita (MMG)
• “Verano maldito”, El Reja ft. Tussiwarriors (MMG)
Mejor canción de música tropical
• “Mentiritas”, Luana (MMG)
• “Que nadie sepa de mi sufrir”, Cumbia Club ft. Los Cumbia Stars (MMG)
• “Sábado”, El Reja ft. La Deskarga (MMG)
• “Tal vez remix”, Marama ft. Luciano Pereyra (MMG)
• “Vidas pasadas”, Enzo y La Sub 21 (MMG)
Mejor canción de plena
• “Amargura”, Martín Quiroga (MMG)
• “Pasale el dato / muévelo”, La Deskarga ft. 100% (MMG)
• “Pa’lante”, La Nueva Escuela (MMG)
• “Plena buena”, Kumbiaracha (independiente)
• “Ya te olvidé”, Luana (MMG)
Mejor canción de música popular uruguaya
• “Arde”, Inés Errandonea (independiente)
• “Bolero principiante”, Florencia Núñez ft. Laura Canoura (Little Butterfly Records)
• “La canción pide, la canción tiene”, Diego González ft. Boni (Bizarro)
• “Pez del cielo”, Alejandra Wolff (Bizarro)
• “Va rodando”, Franny Glass (Bizarro)
Mejor single pop
• “Capital de amor”, Lucas Cary ft. Juano (MMG)
• “Las vueltas”, Florencia Núñez ft. Jorge Drexler (Little Butterfly Records)
• “Llueve en la ciudad”, Diego Matturro (Bizarro)
• “No fue amor”, Bárbara Jorcin (Bizarro)
• “Vuelta a casa”, Socio (Bizarro)
Mejor single rock
• “Cayendo”, Trotsky Vengarán ft. Pedro Dalton (Bizarro)
• “En flicka, en flicka”, Tüssi Dematteis y Bruma Cabra Club (Little Butterfly Records)
• “En subida”, Filo (Bizarro)
• “Fuera de foco”, Mota y Lula Bertoldi (independiente)
• “Hijos del mar”, Eté y los Problems ft. Sebastián Teysera (Little Butterfly Records)
Compositor/a del año
• Bárbara Jorcin, Corazón de metal (Bizarro)
• Diego González, La canción pide la canción tiene (Bizarro)
• Ernesto Tabárez, Plata (Eté & Los Problems) (Little Butterfly Records)
• Florencia Núñez, Fe (Little Butterfly Records)
• Paul Higgs, El misterio de Paul Higgs (Indie Folks)
Productor/a del año
• Alejandro Vázquez, Plata (Eté & Los Problems) (Little Butterfly Records)
• Bárbara Jorcin y Horacio Cabrera, Corazón de metal (Bizarro)
• Diego Matturro, Éxito (Samantha Navarro) (Bizarro)
• Florencia Núñez, Guillermo Berta y Gustavo Guerrero, Fe (Little Butterfly Records)
• Gastón Ackermann y Filo, Filo (Bizarro)
Mejor artista nuevo
• Agustina Giovio, Generación de cristal (Pirca)
• Che Papusa Dúo, Che Papusa Dúo …y el tango se hizo mujer (Uruguay Musical)
• El Gato de Ponce, Canario (independiente)
• Ihara Burgos, Luar (Bizarro)
• La Santa Rita, La Santa Rita (independiente)
• Mel Altieri, Devenir (Bizarro)
• Mentolados, a.M. (independiente)
• Patuco López, Hunde (Bisiesto)
• Renata Pieri, Hoy soy poeta (independiente)
• Temporada de Patos, Terror, porno & acción (independiente)
Banda del año
• Cumbia Club, El club de la cumbia (MMG)
• Eté & Los Problems, Plata (Little Butterfly Records)
• Filo, Filo (Bizarro)
• La Nueva Escuela, El amor no existe (MMG)
• Otro Tavella & Los Embajadores del Buen Gusto, Tuyo (MMG, Bohemio Records)
Solista masculino del año
• Diego González, La canción pide la canción tiene (Bizarro)
• Diego Presa, Flor abierta (Bizarro)
• Franny Glass, Ahora después (Bizarro)
• Matías Valdez, Cierra los ojos y siente (MMG)
• Paul Higgs, El misterio de Paul Higgs (Indie Folks)
Solista femenina del año
• Bárbara Jorcin, Corazón de metal (Bizarro)
• Florencia Núñez, Fe (Little Butterfly Records)
• Julieta Rada, Candombe (independiente)
• Rossana Taddei, Raíces aéreas (Bizarro)
• Vicky Ripa, Álbum uno (Bizarro)
Mejor EP
• Castillos Soho, Nicolás Molina (independiente)
• Equis, Mota (independiente)
• Eterno retorno, AFC (Faro Latino)
• Nueva disciplina, Hablan por la Espalda (Little Butterfly Records)
• Sol de otoño, Dostrescinco (Pure Class Music)
Tema del año
• “En subida”, Filo (Bizarro)
• “Hijos del mar”, Eté & Los Problems (Little Butterfly Records)
• “Las vueltas”, Florencia Núñez ft. Jorge Drexler (Little Butterfly Records)
• “Llueve en la ciudad”, Diego Matturro
• “Primera fonda”, Fernando Cabrera (Ayuí)
Álbum del año
• Candombe, Julieta Rada (independiente)
• Corazón de metal, Bárbara Jorcin (Bizarro)
• Fe, Florencia Núñez (Little Butterfly Records)
• Filo, Filo (Bizarro)
• Plata, Eté & Los Problems (Little Butterfly Records)