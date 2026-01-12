Hace unos años que los galardones que entrega la Asociación de la Prensa Extranjera de Hollywood (HFPA) debieron reinventarse luego de escándalos de corrupción y de falta de representatividad. Los Globos de Oro que actualmente están bajo el control de la Golden Globe Foundation marcan la cancha en la temporada de premios y han vuelto a ser considerados la antesala del Oscar.
La comediante Nikki Glaser volvió a conducir la ceremonia y comenzó su monólogo con un par de referencias a los archivos “desclasificados” de Jeffrey Epstein. “Y el Globo de oro a Mejor edición va para... el Departamento de Justicia”. No tardó mucho en aprovechar que las principales estrellas están sentadas a la mesa muy cerca del escenario y se dedicó al siempre efectivo “¡X (actor o actriz) está aquí!”.
Sus chistes llegaron a buen puerto e hicieron reír a los presentes, aunque hubo algunos momentos de vergüenza ajena, como cuando se dirigió a Leonardo DiCaprio y bromeó sobre sus novias que nunca llegan a los 30 años. Glaser superó la incomodidad con un sobrerremate en el que lo culpó de ser lo único que se sabía de él, y fue aplaudida por los presentes. La comedia no faltó durante la ceremonia, gracias a apariciones más o menos extensas, más o menos improvisadas, de figuras como Judd Apatow, Wanda Sykes, Julia Roberts o George Clooney.
A la hora de los premios, fue otra ceremonia con predecibles discursos de agradecimiento e increíblemente muy poca política, más allá de menciones sutiles a “hacer las cosas bien”. Nadie se acercó ni un poco a la actriz Hannah Einbender cuando, después de ganar el Emmy en setiembre, terminó su alocución con un contundente “¡A la mierda el ICE y Palestina libre!”. Y eso que la reputación de ICE todavía no se había desplomado del todo.
Entre los momentos emotivos estuvo el Globo de Oro a Shea Seehorn por Pluribus, serie que no está disponible en nuestro país. La actriz había tenido una actuación descollante en la serie Better Call Saul, que pasará a la historia por ser la que tuvo más nominaciones a los Emmy (53) sin haber ganado un solo premio. Wagner Moura representó a Sudamérica con su triunfo gracias a El agente secreto y Steven Spielberg junto a Chloé Zhao cerraron la noche con su Hamnet, que llega a la cartelera uruguaya el 22 de enero.
Como curiosidad, el público latino seguramente siga esperando el premio a la banda sonora, que fue entregado durante la tanda publicitaria repleta de infomerciales. En la transmisión original también se intercalaron datos sobre las apuestas online en diferentes categorías, algo que fue bastante denostado por los internautas. Por suerte, no hubo inteligencia artificial generativa.
Pasando raya con respecto a los ganadores, en el rubro cinematográfico la gran ganadora fue Una batalla tras otra, que se llevó los premios a la Mejor comedia, director, guion y actriz de reparto. El mejor drama fue Hamnet, que también se llevó el premio a la mejor actriz dramática. Pecadores tuvo que conformarse con el premio al logro cinematográfico y de taquilla, que todavía no queda claro a qué se refiere (y el que se entregó en la tanda). Por último, Timothée Chalamet quedó bien perfilado para el Oscar, al llevarse la estatuilla por Marty Supremo, que aquí se estrena este jueves 15 de enero.
En televisión, Adolescencia arrasó en la categoría de miniseries, mientras que la comedia sobre Hollywood The Studio (tampoco disponible en Uruguay) y el drama médico The Pitt ganaron en sus categorías y en una más cada una. Mientras que en cine los Globos de Oro marcan tendencia, aquí repitiendo a los triunfadores de los Emmy en cada una de las tres grandes ramas que se premian.
Lista completa de ganadores:
Películas
Mejor película dramática
- Hamnet
Mejor actriz dramática
- Jessie Buckley, Hamnet
Mejor actor dramático
- Wagner Moura, El agente secreto
Mejor película de comedia o musical
Mejor actriz de comedia o musical
- Rose Byrne, If I Had Legs I’d Kick You
Mejor actor de comedia o musical
- Timothée Chalamet, Marty Supremo
Mejor película animada
Mejor película en lengua extranjera
- El agente secreto, Brasil
Mejor actriz de reparto
- Teyana Taylor, Una batalla tras otra
Mejor actor de reparto
- Stellan Skarsgård, Valor sentimental
Mejor director
- Paul Thomas Anderson, Una batalla tras otra
Mejor guion
- Paul Thomas Anderson, Una batalla tras otra
Mejor banda sonora
- Ludwig Göransson, Pecadores
Mejor canción original
- “Golden”, Las Guerreras K-Pop
Logro cinematográfico y de taquilla
- Pecadores
Series y telefilmes
Mejor serie dramática
Mejor actriz dramática
- Rhea Seehorn, Pluribus
Mejor actor dramático
- Noah Wyle, The Pitt
Mejor serie de comedia o musical
- The Studio
Mejor actriz de comedia o musical
- Jean Smart, Hacks
Mejor actor de comedia o musical
- Seth Rogen, The Studio
Mejor serie limitada, antológica o telefilme
Mejor actriz en serie limitada, antológica o telefilme
- Michelle Williams, Morir de placer
Mejor actor en serie limitada, antológica o telefilme
- Stephen Graham, Adolescencia
Mejor actriz de reparto en televisión
- Erin Doherty, Adolescencia
Mejor actor de reparto en televisión
- Owen Cooper, Adolescencia
Otros (indique)
Mejor actuación de stand-Up en televisión
- Ricky Gervais, Ricky Gervais: Mortality
Mejor podcast
- Good Hang with Amy Poehler