Abuela Coca festeja sus 35 años en La Rural del Prado

“Buscar la crítica pero desde el baile y el divertimento, sin olvidar las conquistas que teníamos que lograr”, dice Alfredo Chole Gianotti, una de las voces de Abuela Coca, cuando recuerda el nacimiento de la banda, hace 35 años. Es una cantidad de tiempo digna de festejar, y la banda lo hará a toda pompa este sábado en la Rural del Prado, con un show de más de dos horas y media, con un total de 35 canciones. Chole adelanta que será “un viaje no solo auditivo, sino visual”, en el que tratarán de relatar, con canciones e imágenes, toda la trayectoria del grupo “y lo que estaba pasando en cada momento social y político”.

Chole pone como ejemplo del estilo del grupo la canción “Cotorra”, la que abre su primer disco, Abuela Coca, editado en 1996. Arranca con una melodía de vientos festiva, un empuje rockero y luego arremete el ritmo reggae suelto y bailable. La letra habla de la situación económica de los 90: “No puedo con los precios de la panadería / y los del almacén que son más caros todavía. / Y qué ironía, chico, y qué ironía, / ni la cara del chancho a mí me queda en la alcancía”. Si bien las bandas de la camada anterior, del rock posdictadura, tenían crítica social y política, mayormente su estilo musical era punk o pospunk, por lo que Abuela Coca significó un quiebre con las formas de encarar el rock en Uruguay, poniendo sobre la mesa el pulso –y el timbre– bailable.

“Nuestra prosa básicamente hablaba de todos los acontecimientos sociales que iban ocurriendo a lo largo de nuestra historia, de amor, desamor, las políticas, el exilio, la guerra, la economía y la ecología. Me acuerdo de que era una rebelión: ‘Somos adolescentes, necesitamos nuestro lugar y queremos que nos escuchen, pero queremos divertirnos’”, subraya Chole. Luego de tantos años, varias de las letras del grupo siguen vigentes, y al cantante eso le parece “lamentable”, porque quiere decir que hace 35 años que siguen luchando por lo mismo y no se concreta. “Nuestra música habla de la paz y de la igualdad”, subraya.

Chole recuerda que vivió el rock uruguayo posdictadura, y subraya que antes, en el contexto del punk inglés, The Clash fue la banda que empezó “a entreverar todo”, y luego esa bandera la tomó Mano Negra, la banda del músico francoespañol José Manuel Tomás Arturo Chao Ortega, mejor conocido como Manu Chao. En junio de 1992 Mano Negra desembarcó en nuestro país y se presentó en la Estación Central de AFE, un recital que fue un antes y después para varios músicos uruguayos que luego formaron bandas o ya andaban en eso. “Esa mixtura nos identificaba, porque era rock mestizo, que fue la idea de Abuela Coca”, agrega. Chole recuerda que a los primeros integrantes del grupo, que tenían el sueño de armar una banda de fusión, aquel toque les abrió la cabeza (Chole participó como bajista en Kongo Bongo, que fue el grupo telonero de Mano Negra).

El cantante recuerda que antes de la salida del primer disco vivieron un under “muy fuerte”: la gente se pasaba los casetes piratas que se grababan desde la consola cuando tocaban en vivo, especialmente uno que tenía el registro de una fiesta de la primavera en Trouville, de 1993, que se pasó “de mano en mano, de boca a boca y de corazón a corazón”. Y así Abuela Coca se fue haciendo conocer cada vez más, como en un espiral. “Esos cinco años fueron un under muy hermoso, en el que llenamos el Atenas, sin internet, sin nada: todo el mundo corría la voz de que tocábamos. La gente llegaba y se sabía las canciones, y no sabíamos por qué. Después nos enteramos de que se grababan los shows en vivo y se pasaban los casetes”, recuerda.

Chole durante un recital de la Abuela Coca en el Cosquín Rock Uruguay 2026. Foto: Pablo Vignali

La Abuela no se muere

Aquel disco debut fue editado por el sello Perro Andaluz y contó con nada menos que Ruben Rada en la producción, a quien llegaron por intermedio de Lea Bensasson, que era la mánager del grupo. Chole subraya que eso les abrió un camino a lo profesional, y así fue que saltaron al sello multinacional Sony Music, por “recomendación de Jaime Roos”; entonces, “después de ese under largo, el ascenso fue más vertiginoso”. Ese segundo disco, Después te explico, lanzado en 1998, incluye algunas de las canciones más sonadas de la banda, como “Afoxe” y “Asesinos son”.

Después te explico no está disponible en plataformas digitales porque los derechos aún los tiene el sello multinacional. Chole cuenta que no quedaron conformes con la negociación con Sony Music, que para la banda no fue buena, y por eso su tercer disco, El ritmo del barrio (2001), lo publicaron en forma independiente.

“El tercer disco nos encontró muy maduros. Para mí es el disco bisagra de la banda y el que nos hizo conocer el mundo, porque con El ritmo del barrio no solo salimos de la zona, sino que empezamos a tocar por el continente y Europa”, recuerda. Y ahora, por los 25 años de ese álbum, fue editado por primera vez en vinilo (por el sello Montevideo Music Group). “Ya está agotado, tuvo una aceptación increíble, y nos dio ganas de seguir editando nuestra obra, que se merece el vinilo, un formato muy romántico”, acota.

Los 35 años de carrera tuvieron un corte entre 2018 y 2025, cuando la banda estuvo quieta. Chole dice que tuvieron “que parar la máquina porque se estaba recalentando”, e incluso muchos de los integrantes pensaron que se habían bajado del tren y que ya no iba a pasar más, que significaba “borrón y cuenta nueva”. Pero volvieron –para el Cosquín Rock de 2025– y así descubrieron que las nuevas generaciones, que tienen menos años que el grupo, “cantan de principio a fin todas las canciones”. Eso los sorprendió y los maravilló al mismo tiempo. “No dejamos morir a esta abuela rockera y reivindicativa”, finaliza.

Abuela Coca festeja sus 35 años. Sábado a las 21.00 en la Rural del Prado. Entradas por Redtickets a $ 1.290. 2x1 para la diaria.

David Bisbal en los premios Latin Grammy, en el Kaseya Center, en Miami, Florida (archivo, 2024). Foto: Jason Koerner, Getty Images, AFP

David Bisbal

El cantante español se presentará este sábado a las 21.00 en el Antel Arena, en el marco de su tour Eternos 2026, con el que está festejando sus 25 años de carrera. Las entradas se consiguen por Tickantel y quedan de $ 2.800 y $ 3.200.

Homenaje a Manuel de Falla

Este sábado a las 20.00, en el Auditorio Adela Reta, La Orquesta Sinfónica Nacional del Sodre, dirigida por Ignacio García Vidal, presentará un programa enteramente dedicado a la música del compositor español Manuel de Falla (1876-1946) y a la tradición popular española. Las entradas se consiguen por Tickantel y van desde $ 170 a $ 900.