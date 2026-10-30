Este viernes se estrena un nuevo episodio de La vaca atada, el podcast de la diaria Radio sobre Conexión Ganadera

“Hijos y entenados” estará disponible en los canales de Youtube y Spotify de la diaria Radio a partir de las 20.00.

Este viernes a las 20.00 se estrena un nuevo episodio del podcast La vaca atada, una producción de la diaria que ahonda en la estafa de Conexión Ganadera y sus ramificaciones que, luego de casi dos años de tratamiento en la Justicia, aún forman parte del mosaico informativo de cada día.

“Hace más de un año que un día sí y otro también recibimos noticias sobre ‘el caso Conexión Ganadera’. Este goteo incesante de información nos deja un poco perdidos. Ya sabemos quiénes son los principales responsables, pero parecería que la madeja es interminable y siguen surgiendo nombres y empresas, formas de la estafa”, describe su sinopsis.

Tras detenerse en las figuras de Gustavo Basso y Pablo Carrasco, los fundadores de Conexión Ganadera, y sus esposas, Daniela Cabral y Ana Ieudikow, también principales responsables de la estafa, el episodio a estrenar, “Hijos y entenados”, estará enfocado en una serie de “figuras laterales”, explicó su narrador, el periodista Guillermo Ameixeiras a la diaria Radio.

“Hay mucho audio de las audiencias en la Fiscalía, entonces algunos aspectos, que a mí particularmente se me pasaron, los escuchás y te ponés a pensar: ‘No puedo creer lo que hacían, no lo puedo creer’”, recapituló. Y remarcó: “Te vas a llevar sorpresas de ese tipo”.

Ameixeiras también destacó el rigor informativo de cada episodio, que cuenta con Pablo Manuel Méndez y Lucas Silva como responsables de la investigación periodística y, al mismo tiempo, catalogó como “fundamental” el aporte de la dirección, a cargo de los cineastas Pablo Stoll y Daniel Yafalian. El equipo se completa con las actuaciones de Florencia Zabaleta y Lucio Hernández, de la Comedia Nacional, Facundo Bentura como asistente de archivo e Inés Peñagaricano en la producción y locución.

Ameixeiras precisó que el episodio “no deja de ser un producto de entretenimiento” y destacó los aportes de Stoll, que también se encargó del guion junto con Silva, y Yafalian, que trabajó el diseño de sonido y la música con piezas inéditas para el nuevo episodio. “Fue como un gusto que nunca pensé que me iba a sacar laburar con dos tipos del cine que me gusta consumir”, valoró.

Por su parte, Stoll se detuvo en la dificultad de abordar un tema que sigue actualizándose y dijo que revisó “decenas de notas” escritas por Méndez, Silva y Mariana Cianelli. “En el momento en que terminamos un guion, aparecían otras cosas”, repasó, y comentó que llegado el momento el equipo optó por “poner un punto final y tratar de armar la historia”. “No podemos decir que es el último capítulo”, consideró.

El cineasta destacó que el episodio tiene como base un “formato híbrido”, que está “periodísticamente sostenido por mucha investigación”, con “un mundo de cosas que se salieron a buscar especialmente para el podcast”, pero que también busca “incluir de alguna forma ese lado del drama humano”, más allá de las ramificaciones judiciales y financieras del caso. Eso requirió recoger testimonios de “gente que fue realmente damnificada” y a la que hubo que retratar en personajes ficticios, que interpretan Zabaleta y Hernández, de manera de preservar sus identidades. “Un poco es la historia de ellos y la historia de esa gente que no termina”, sintetizó.

Respecto a los desafíos que se le presentaron a la hora de construir una pieza exclusivamente sonora, Stoll expresó su satisfacción de trabajar desde un sitio distinto al de la imagen y “poder armarlo todo de otra manera” junto con Yafalian, un viejo socio en su carrera audiovisual que “estuvo muy metido en el proyecto” y “fue construyendo los climas y los sonidos”.

En esa línea, explicó que el producto se sirve de “un montón de cosas que hacemos diariamente”, cuyo formato es el audio, y que durante el transcurso del episodio “los personajes están todo el tiempo escuchando cosas, escuchándose entre ellos y comunicándose de determinadas maneras”.

También se refirió a una serie de registros en las deposiciones judiciales que le resultaron sorprendentes, que en algunos casos también sirven como sustento para el episodio, en pequeños fragmentos. “Hay audiencias que duran cuatro horas y son completamente apasionantes. Elegir esos pedacitos fue un trabajo bastante importante”, estimó.