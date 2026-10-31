Recitales del fin de semana: Música de la Tierra, The Rasmus y más

En el Parque de la Amistad

Este sábado y domingo, desde las 12.00 a las 20.00, el festival Música de la Tierra, que llega a su edición 15, copa el Parque de la Amistad (ex Zoológico de Villa Dolores). Entre otros, tocarán Malena Muyala y Ana Prada, Fernando Cabrera y Bolsa de Naylon en la Rama de un Árbol, Catherine Vergnes, Mariana Ingold, los brasileños Vitor, Kleiton y Kledir Ramil y su compatriota Roberta Sá, la colombiana Marta Gómez, el Dúo Karma de Cuba, el argentino Carlos Negro y el ensamble de Edú Pitufo Lombardo y Pablo Pinocho Routin. Además de decenas de recitales, habrá diversos talleres en paralelo a la música, dirigidos a distintos grupos etarios y temas de interés. La programación completa está en músicadelatierra.org.

Gonzalo Moreira en Villa Dolores

El músico de Canciones Para No Dormir La Siesta y Rumbo se presentará este sábado a las 20.30 en Sociedad Urbana Villa Dolores (Alejo Rossell y Rius y Capitán Videla) con su espectáculo Segunda copa, en el que reúne “los temas de siempre –los que la gente canta sin que nadie se los recuerde– con canciones nuevas que prueban que la voz, las ideas y las ganas siguen intactas”, según se publicita. “Entre ellas, la que da nombre a esta gira, ‘La segunda copa’, una canción sobre lo que viene después, sobre el ritmo distinto de estos años, sobre la esperanza que sigue prendiendo el motor”, se agrega. Las entradas se consiguen en Redtickets desde $ 400 a $ 800. Hay 2x1 para suscriptores de la diaria.

Spuntone y Mendaro en Tacuarembó

Este sábado a las 21.00 en el teatro Escayola de Tacuarembó se presentarán Spuntone y Mendaro con el espectáculo que realizaron en La Trastienda, llamado Esencial, una vuelta al comienzo del dúo, en formato “íntimo”, comenta Alejandro Spuntone, y subraya que les “gusta pila” hacerlo así. “Hay canciones nuestras, viejas, algunas que no grabamos nunca, que estamos por grabar, y hasta hay una canción nueva, que vamos a sacar en noviembre. La vamos a sacar con banda, pero ahora vamos a hacer la versión como la compusimos”, comenta. Las entradas se consiguen en Tickantel y van desde $ 550 a $ 850. Además, el domingo a las 20.00 el dúo se presentará en el Centro Cultural Teatro Español de Durazno, con entradas en Redtickets desde $ 500 a $ 700.

Guillermo Peluffo y Juan Pablo Granito de Trotsky Vengaran, en Cosquín Rock 2026. Foto: Rodrigo Viera Amaral

Trotsky Vengarán y Mariano Martínez

La banda de Guillermo Peluffo y Hugo Díaz, Trotsky Vengarán, que acaba de lanzar un nuevo disco, Videoclub, vuelve a celebrar La noche de los muertos vivos en las cercanías del 2 de noviembre. Este sábado a las 21.00 tocan en el Teatro de Verano junto con el argentino Mariano Martínez, que interpretará varios de los éxitos de su antigua banda, Ataque 77. Las entradas se consiguen en Tickantel y van desde $ 890 a $ 1.400. Hay 2x1 para suscriptores de la diaria.

Esteban Klísich en el Auditorio del Sodre

El guitarrista y cantautor uruguayo Esteban Klísich, de 70 años, está festejando 50 años de trayectoria en la música, y cerrará la celebración este sábado a las 20.30 en el Auditorio del Sodre. “Para esta noche hará un recorrido por canciones de todos sus discos. Referente popular de la música uruguaya y docente de cientos de músicos de nuestro país, ha producido numerosas obras de diversos géneros desde la composición con letra hasta la instrumental y orquestal”, se destaca. Klísich se presentará junto con las cantantes Virginia Cabrera, Colomba Biasco, Celia Eymann, Clara García y los guitarristas Fabián Sánchez y Augusto Narancio. Las entradas se venden en Tickantel a $ 600. Hay 2x1 para suscriptores de la diaria.

Romina Peluffo y Gonzalo Silva

Luego de dos años alejada de los escenarios, la cantante, compositora y actriz Romina Peluffo vuelve para tocar con su banda completa, adelantando temas de su próximo disco, además de sus temas de siempre. La fecha será compartida con Gonzalo Silva, que continúa presentando su disco Los buenos tiempos. La cita será este sábado a las 21.00 en Tazu Bar Cultural (Canelones y Florida). Las entradas se consiguen en Redtickets a $ 450.

Los finlandeses The Rasmus por primera vez en Uruguay

A principios de los 2000, cuando el rock gótico inundaba las radios, The Rasmus conquistó a toda una generación con hits como “In the Shadows” y “First Day of My Life”. El lunes, la banda finlandesa llega por primera vez a Uruguay para presentar Weirdo, su último disco, que recupera el sonido original del grupo y consolida una identidad ligada a la contracultura. Los liderados por Lauri Ylönen tocan el 2 de noviembre a las 20.00 en Montevideo Music Box, con entradas a $ 3.080 y $ 3.980 en Redtickets.