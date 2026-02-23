Leonardo DiCaprio, el 22 de febrero, en los premios BAFTA de la Academia Británica, en el Royal Festival Hall, en Londres.

Todo indica que los premios Oscar 2026, que se entregarán el 15 de marzo, serán una competencia entre tres films estadounidenses, uno británico y una película brasileña, a juzgar por las nominaciones que recibieron el mes pasado.

Algo de lo que podrá ocurrir en esa premiación se puede deducir de lo que se vio el domingo en Londres durante la entrega de los premios de la British Academy of Film and Arts (Bafta), que muchos toman como un equivalente británico de los Oscar. Allí, El agente secreto, del brasileño Kleber Mendonça Filho, no se llevó premio alguno, aunque estaba nominada en mejor guion y mejor película de habla no inglesa (que fue para la noruega Valor sentimental.

Cabe suponer, que, por el contrario, Hamnet gozó de algunas de las ventajas de la localía: el drama sobre la vida privada de Shakespeare se llevó el premio a mejor película británica y mejor actriz (Jessie Buckley).

Sinners, por su parte, ganó tres premios. Era previsible que la historia de bluseros y vampiros se llevase el de mejor música (Ludwig Göransson); también se llevó el de mejor guion original (escrito por su director, Ryan Coogler), además de una distinción técnica. La versión que Guillermo del Toro hizo de Frankenstein se llevó tres distinciones en rubros técnicos.

La película que acumuló más premios en el Odeon Theatre londinense fue Una batalla tras otra: recibió el de mejor guion adaptado (se inspira en la novela Vineland, de Thomas Pynchon), actor de reparto (Sean Penn), mejor película, mejor director (Paul Thomas Anderson) y mejor montaje. Así, se convierte en la favorita para los premios de la academia estadounidense, aunque Sinners es la que tiene más nominaciones, con un récord histórico de nueve.

Zootopia 2 fue elegida mejor película animada, F1 fue distinguida por su sonido y Robert Aramayo, protagonista de I Swear, una historia sobre la superación del síndrome de Tourette, resultó mejor actor.

La película Mr Nobody against Putin, que registra desde una escuela primaria rusa los esfuerzos de propaganda del gobierno desde la invasión a Ucrania, fue elegida mejor documental.