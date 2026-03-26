Continúa el ciclo de entrevistas a los nuevos integrantes de la diaria Radio que estarán al frente de la programación que incluye la grilla extendida cuando, a partir del 6 de abril, también se transmita desde las emisoras 97.9 FM de Montevideo, 102.5 FM de Maldonado y 90.9 FM de Colonia. En esta oportunidad, Malena Lizarazú visitó el café de la calle Bacacay ya que junto a Gervasio Invernizzi conducirá Casi mañana, el último programa de la jornada que saldrá de lunes a viernes entre las 21.00 y las 22.00 con la producción periodística de Lucas Labandera.

Señaló que la programación funcionará como cierre de una “grilla fantástica” y estará teñida por una fuerte “impronta joven”. Un elemento central será problematizar la idea de que “los jóvenes andan en cualquiera, nadie está informado y a nadie le interesa nada”, ya que a pesar de que cree que puede ser “un clima de época”, también supone que se vincula a un “tema algorítmico” y a “cuáles son las cosas que se están mostrando en la hegemonía de los medios”.

Hizo hincapié en el desafío de “enmarcar” las prioridades temáticas del programa, ya que detectaron la complejidad que implican los vínculos entre tópicos: “Hay una necesidad de hablar de salud mental, y si hablás de salud mental tenés que hablar de psicofármacos, si hablás de psicofármacos tenés que hablar de la universidad y los estudiantes, si hablás de estudiantes tenés que hablar del presupuesto”, enumeró. Al mismo tiempo, para cada una de esas áreas, el objetivo es dar cuenta de cómo es transitarlas siendo joven.

Participarán como columnistas Tomás Gari con análisis musical; Magalí Gugliotta para hablar de moda y representantes del colectivo literario de poetas jóvenes Agua Mansa.

Con 19 años, Lizarazú se vinculó a la comunicación a través de las columnas de opinión que publica en la diaria. “Hay una cuestión de sentir que, como somos tan jóvenes, tenemos una voz que no es del todo autorizada o que quizás no es del todo valiosa y haber incursionado, haber mandado las primeras columnas y ver que me las aceptaban y había un buen recibimiento, me hizo interesarme mucho más”, acotó. También participó en la campaña Elegí informarte que impulsó este medio durante las últimas elecciones.

Sostuvo que proyectan un trabajo periodístico de “proponer debate y temas en agenda” que será “serio” pero no un “mazazo”. “Si bien no va a ser puramente entretenimiento o puramente conversación vacía, la idea es tener un poco de todo y dar cuenta de que informarse, estar en la actualidad, estar en los medios, poder leer algo o poder escuchar algo no tiene por qué siempre ser un consumo aburrido y adultocentrista”, aseguró.

En una grilla que tildó de “disruptiva” y apoyada en el streaming, la apuesta es que la acción de informarse también resulte entretenida al tiempo de reparar en la coyuntura nacional y en “qué discursos están dominando en la agenda, quiénes son los jóvenes que están hablando y de qué habla un joven cuando habla”, listó. En ese entendido, la idea es “dar luz a otro tipo de formas de vivir juventudes” que son “un poco más comunes y más del día a día” para “acercar esos dos mundos”.

“Que se esté hablando de la ley de empleo juvenil, de los monoambientes, sobre las petroleras y el ambientalismo, ¿eso qué tiene que ver conmigo? Hay mucho de a veces sentirnos un poco desconectados con las cosas que están pasando y la idea de este programa es conectar esos dos mundos”, dijo. Además, el hecho de emitir por radio y por streaming permite acceder a “dos comunidades o dos públicos que se pueden formar”; representados por los más jóvenes que prefieren ese formato y las personas que sintonizan en radio.