Sería un error afirmar que las narrativas homosexuales nunca formaron parte del audiovisual: desde el inicio del cine han estado allí. Pero lo cierto es que pocas veces en la historia estas historias han sido tan nombradas como en la actualidad. Pasaron de ocupar el espacio de insinuaciones, chistes y tramas paralelas a convertirse en historias que ya no se mantienen al margen, sino que ocupan la parte central de muchas producciones.

Esta apertura habilita la existencia de series como la canadiense Heated Rivalry, que coloca el foco en dos jugadores profesionales de hockey que compiten en equipos contrarios mientras sostienen un romance clandestino.

Expectativa de representación

Para que Heated Rivalry se volviera un éxito la industria audiovisual tuvo que ir introduciendo más productos en los que había parejas homosexuales y se encontró con que, en lugar de sufrir pérdidas, los films daban ganancias. Fue evidente luego del triunfo de Moonlight (2017), ganadora del Oscar a mejor película, que cuenta la niñez, adolescencia y madurez de Chiron; a lo largo de la película se lo ve lidiar con problemas como la adicción, el tráfico de drogas, el acoso, la violencia y, sobre todo, el descubrimiento de su identidad sexual.

Por otra parte, en el mundo de las series comenzaron a surgir historias como Young Royals (2021) y Heartstopper (2022) ambas protagonizadas por personajes jóvenes que se enamoran en un contexto educativo, lo que las lleva a intentar descifrar sus sentimientos en un espacio donde el romance atraviesa la presión social y la construcción de la identidad adolescente.

Con el éxito de estas series y renovaciones para segundas y terceras temporadas, la industria ha dejado de asumir estas historias como excepcionales y ha cambiado el criterio de lo representable, de lo que se entiende como una producción audiovisual viable. Los públicos ya no se contentan con la insinuación y reclaman que sus propias experiencias sean reflejadas en la pantalla.

Esta expansión es visible, pero no sucede con la misma rapidez en todos los contextos. En ámbitos como el deporte profesional masculino, que se rige bajo mandatos de virilidad, la representación de estas historias es casi inexistente y todavía ocupa un lugar marginal en las grandes producciones.

En este panorama, el 28 de noviembre de 2025 se estrenó Heated Rivalry, Más que rivales en su traducción al español. Dirigida por Jacob Tierney, adapta el libro homónimo de la autora Rachel Reid. Seguimos la historia de dos jugadores de hockey profesional, el ruso Ilya Rozanov (Connor Storrie) y el canadiense Shane Hollander (Hudson Story), que se conocen desde que tienen 17 años y están comenzando su carrera en las grandes ligas. Cuando ambos son fichados para jugar en equipos contrarios, comienza una rivalidad que los ejecutivos y sus propios compañeros de equipo agravan.

Paradójicamente, mientras todo a su alrededor los empuja a odiarse, esa tensión genera una atracción que transforma su vínculo de forma que el orgullo, la arrogancia y la competencia se convierten en un juego interno más que en promesas o amenazas reales, mientras su relación se desplaza hacia un contexto más íntimo. Los personajes forman una conexión que deben ocultar no solo del ojo público, sino de sus seres queridos, e incluso continúan perpetrando la fachada de su odio mutuo.

Además, en el hockey el contacto violento no es la excepción, sino la regla. La agresividad está naturalizada y las peleas forman parte del espectáculo y se consideran una parte indispensable del juego.

Nos encontramos entonces en un contexto novedoso: una historia de amor imposible entre dos deportistas de primera división, un romance homosexual en el mundo del deporte, donde se espera una masculinidad que roza lo performativo.

El deporte marca el vínculo de Ilya y Shane, y el hockey no funciona como fondo o decorado del romance, sino como la estructura sobre la que se construye. La relación no está marcada únicamente por sus personalidades, sino también por el riesgo real que corren. Ambos son obligados a mantener una doble vida, pero para Ilya es doblemente necesario, ya que no podría volver a Rusia si su vínculo se hiciera público.

Pocas veces hemos visto la mención de homosexualidad y deporte juntas, sobre todo como el motor principal de la historia. Heated Rivalry no solo cuenta una historia de amor, sino que ocupa un vacío dentro de la representación, interviniendo un espacio cultural en el que la visibilidad de estas historias es incómoda y ridiculizada. Más que una historia de amor, la serie sitúa el romance, el deseo y la vulnerabilidad en uno de los lugares más hostiles, y con eso nos deja ver una nueva perspectiva.