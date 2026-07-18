Este sábado se celebran 130 años de la primera exhibición de cine en Uruguay con varias actividades

El 18 de julio se cumplen 130 años de la primera exhibición de cine en Uruguay. Para celebrarlo habrá varias actividades en el Salón Rouge de la Casa de Antonio Montero - Museo Romántico (25 de Mayo 428). Este espacio emblemático permite evocar el ambiente de las primeras exhibiciones cinematográficas llevadas a cabo en Uruguay, en el mismísimo Salón Rouge, pocos meses después de que los hermanos Lumière presentaran su cinematógrafo en París.

La invitación, con cupos agotados, es a formar parte de un circuito que comenzará a las 11.00, 12.00 y 13.00 de este sábado. Cada circuito comienza con una proyección de cine recuperado, con ocho obras uruguayas producidas entre 1904 y 1938 de cine silente, musicalizadas en vivo por Carmen Pi, totalizando unos 20 minutos. A continuación hay una charla con la investigadora Georgina Torello, quien pone en contexto las características de la época, más adelante una visita a la hemeroteca del museo, una función especial de teatro bajo el título Fotoviaje y, finalmente, otras acciones educativas. Más allá de las funciones, el resto del circuito no tiene limitación de aforo.

Según sus organizadores, “además de conmemorar este hito fundacional, la propuesta busca poner en valor el trabajo que desarrollan las instituciones dedicadas a la preservación, investigación, difusión y acceso al patrimonio audiovisual uruguayo, promoviendo un espacio de encuentro, memoria y celebración colectiva en torno al cine”.

La actividad es una invitación de la Agencia del Cine y el Audiovisual del Uruguay junto con el Museo Histórico Nacional de la Dirección Nacional de Cultura del Ministerio de Educación y Cultura, la Mesa Interinstitucional de Patrimonio Audiovisual (Grupo Gesta, Universidad de la República, Cinemateca Uruguaya, Archivo Nacional de la Imagen y la Palabra del Sodre, Comisión de Patrimonio del Ministerio de Educación y Cultura, y la Universidad Católica del Uruguay) y el Centro de Fotografía de la Intendencia de Montevideo.