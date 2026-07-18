Diego Presa y Julieta Díaz presentan canciones nuevas

Este sábado a las 21.00 en la sala Rondeau (Lima y Rondeau) se presentarán el cantautor uruguayo Diego Presa junto a la cantante y actriz argentina Julieta Díaz, en formato quinteto eléctrico, con Checo Anselmi (bajo), Ariel Iglesias (batería) y Santiago Peralta (guitarra eléctrica), la banda que los ha acompañado tanto en las grabaciones como en las presentaciones en vivo –de este lado del Río de la Plata: cuando el dúo se presenta del otro lado lo acompañan otros músicos–.

Díaz y Presa llevan editados un EP, El revés de la sombra (2021), y un disco de diez canciones titulado Río (2023). En diciembre de 2025 lanzaron el sencillo “Buscamos”. “Aquella verdad / ya no pregunta, / de sombra y luz, / ya no pregunta. / Siempre buscar, / buscamos, / siempre buscar, / buscamos”, canta Díaz, en una canción cargada de atmósfera, en la que la voz se pasea por el paneo estéreo.

Presa subraya que en dúo siempre están pivoteando “entre una cosa más fuerte, una textura más rockera, y momentos más acústicos, de guitarra y las dos voces”, que forma parte “de cierta identidad del dúo: bordear distintos estilos y distintas formas de presentar las canciones”. El músico comenta que en la presentación de este sábado, aparte de revisitar sus discos, van a tocar algunas canciones nuevas, incluidas “Buscamos” y otra que ya está grabada y que seguramente en poco tiempo también la publiquen como sencillo, que se llama “En la encrucijada”.

El cantautor agrega que siguen componiendo canciones juntos y que el método que predomina es que él musicaliza textos de Díaz, y en general ha sido así, en un alto porcentaje del cuerpo de canciones que tienen. “Seguimos haciendo cosas, sin apuro pero de manera constante, así que ya tenemos un conjunto de canciones nuevas como para, a mediano plazo, grabarlas y editar algo de largo aliento”, finaliza.

La Banda de los Lunes con Samantha Navarro

Este sábado a las 20.00 en Sociedad Urbana Villa Dolores (Alejo Rossell y Rius y Capitán Videla) tocará La Banda de los Lunes con Samantha Navarro. Son ocho músicos reunidos alrededor de una mesa, “con su repertorio clásico y perfectamente anárquico, como si tu playlist de Spotify cobrara vida”, se publicita. El grupo se mete entre el público y todo se vuelve una fiesta compartida en la que se cantan juntos canciones que “de todas partes vienen”. Las entradas se consiguen por Redtickets y valen $ 600.

Tabaré Cardozo en la sala de ensayo Ciudad Música, en Montevideo (archivo). Foto: Rodrigo Viera Amaral

Tabaré Cardozo y San José Big Band

Este sábado a las 21.00 en el teatro Macció de San José (18 de Julio y 25 de Mayo) se presentará el murguista y cantautor Tabaré Cardozo en un concierto con más de 20 músicos en escena, con la San José Big Band, orquesta dirigida por Álvaro Pérez, con arreglos creados especialmente para la ocasión.

“A esta propuesta se suma especialmente la participación de las voces de un ‘maragato y viejo coro murguero’, quienes aportarán en distintas obras del repertorio, fortaleciendo la identidad cultural del espectáculo y generando un encuentro artístico que integra la tradición murguera, la canción popular uruguaya y el lenguaje musical de las grandes orquestas”, se subraya en la gacetilla de prensa. Las entradas se consiguen por Tickantel y van desde $ 650 a $ 1.250.

Rey Toro en Live Era

Este sábado a las 21.00 en Live Era (Uruguay y Río Branco) se presentará la banda uruguaya de metal Rey Toro, recién llegada de un tour por España. El grupo recorrerá todos sus discos y adelantará canciones del próximo, Guerra por el agua. El último sencillo que lanzaron, disponible en plataformas digitales, se titula “Némesis”. En el toque de este sábado también se presentarán las bandas Confusión Masiva y Guardianes. Las entradas se consiguen por Redtickets a $ 660.

Noche de candombe

También este sábado a las 21.30, en el Centro Cultural Casa Pindorama (Presbítero Lorenzo Fernández y Enrique Martínez), habrá “una noche de música, tambores y canciones junto a dos bandas emergentes que vienen construyendo su propio camino en la escena del candombe canción”, según se anuncia, con Barrio Chino y Sabor Grosero. Las entradas se venden por Redtickets a $ 300.