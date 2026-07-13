Murió Sam Neill, el actor que nos convenció de que los dinosaurios habían vuelto

Además de su papel en Parque Jurásico y dos secuelas, el británico estuvo en La lección de piano y casi fue James Bond.

En una de las escenas más icónicas del cine de todos los tiempos, el paleontólogo Alan Grant observa algo desde dentro de un jeep. Primero se saca el sombrero, luego los lentes oscuros con la dificultad de alguien que trata de controlar los nervios. Steven Spielberg nos revelaba, pocos segundos después, a los gigantescos dinosaurios que poblaban su Parque Jurásico (1993), mientras empezaba a sonar la música de John Williams, y el público desde las butacas reaccionaba como Alan Grant.

Sin dudas ese fue el papel más popular de Sam Neill, el actor nacido en Irlanda del Norte y radicado desde niño en Nueva Zelanda. Tuvo una extensa carrera en el cine y la televisión, y murió este martes a los 78 años en Sydney, Australia. “Sam estuvo rodeado de su familia y falleció con la misma dignidad con la que vivió. Su pérdida fue repentina e inesperada, pero estuvo bendecida por el hecho de que permaneció libre de cáncer”, escribieron en su cuenta oficial de Instagram.

La mención al cáncer se explica porque en 2022 le habían diagnosticado un linfoma en fase avanzada, algo que reveló al año siguiente en su autobiografía Did I Ever Tell You This?. “No tengo miedo a morir, pero me molestaría. De verdad me gustaría tener un par de décadas más”, contó por entonces a The Guardian. “Tengo a mis preciosos nietos y me gustaría verlos crecer. Pero la parte de morirse no me preocupa ni un poco”.

En abril de este año, en una entrevista con la cadena australiana 7News, reveló que no tenía cáncer. “Estuve viviendo con este tipo particular de linfoma por cinco años y recibí quimioterapia; una experiencia bastante penosa pero que me mantuvo con vida”. El tratamiento dejó de funcionar, pero formó parte de un ensayo clínico que finalmente fue exitoso. “Estoy muy emocionado con lo que pasó. Es hora de que haga otra película”, agregó.

La carrera cinematográfica de Neill había comenzado en 1977 con Entre dos fuegos, la primera película neozelandesa con distribución en Estados Unidos. En 1981 interpretó a Damien, el hijo del Diablo, en La última profecía, que cerraba la trilogía comenzada por Richard Donner cinco años antes. Otros films destacados de los que formó parte son La caza al Octubre Rojo (1990), La lección de piano (1993), Event Horizon: La nave de la muerte (1997) y El señor de los caballos (1998).

En 1986 había audicionado para ser James Bond en Su nombre es peligro, aunque el rol finalmente quedó en manos de Timothy Dalton. “Ese día me sentí muy incómodo al tener que pasar por eso. No terminaba más”, recordó en 2021 entrevistado por Today. Me sentí muy aliviado cuando le ofrecieron el papel a alguien más. No quería ser el Bond que nadie quiere. Es un destino peor que la muerte”.

Neill volvería a interpretar al doctor Alan Grant en otras dos entregas de la saga basada en las novelas de Michael Crichton: Jurassic Park III (2001) y Jurassic World: Dominio (2022).

En paralelo a su carrera de actuación, Neill compró un terreno en la región neozelandesa de Otago y en 1993 inauguró el viñedo Two Paddocks, un proyecto que según él “consume una cantidad increíble de tiempo y dinero. No lo haría si no fuera tan gratificante y divertido, aunque de vez en cuando me saca de quicio”.