Rada vuelve a las cámaras: este jueves revela ¿Quién va a cantar? en Youtube

El primer episodio del ciclo tendrá a La Vela Puerca como banda invitada, que tocará un tema propio y otro del músico que cumple 83 años.

“Todos quieren cantar con el Negro Rada. Este canal es el lugar donde se dan el gusto”. Así se describe el canal de Youtube ¿Quién va a cantar?, que alberga el ciclo homónimo que este jueves tiene su estreno oficial. En el primer episodio, quienes se dan el gusto son los músicos de La Vela Puerca.

En su pasaje por La música me llueve, de la diaria Radio, Ruben Rada explicó el origen y las características de su nueva iniciativa. “‘Quién va a cantar’ empezó siendo una canción, y después todos los periodistas empiezan a encontrarle un sentido a la cosa. Entonces ¿Quién va a cantar? es un show donde yo canto una canción y el artista que viene canta otra”. El repertorio consiste en una canción del invitado y una del anfitrión.

“Se pone divino, porque ya tenemos en mente a un montón de gente, de artistas que van a venir a tocar con nosotros”, agregó Rada, quien fue conminado a no dar nombres, pero dio un adelanto al periodista Carlos Dopico. “Te vas a asombrar. Viene gente rarísima. Pasa por todo: por el rock, por el pop, la música negra, el folclore. Pasa por todos lados. Porque en tantos años he cantado tantas cosas...”, dijo el músico que este jueves cumple 83 años y que prepara el regreso de los legendarios Totem.

A Rada no le cuesta pararse delante de una cámara. “Yo hice televisión muchos años. Para mí, sentarme a hablar contigo o estar en televisión es como estar en casa. Lo único que tenés que hacer es ser sincero. Y divertido cuando toca una persona divertida, y serio cuando es seria”. En la década de 1960 fue parte del humorístico Telecataplum y en la de 1990 condujo el programa de entretenimientos El teléfono, ambos en Canal 12 de Montevideo, y en Buenos Aires condujo Lo de Rada, una propuesta de entrevistas que emitió la televisión pública en 2007.

“Con el Enano lo único que hicimos fue reírnos todo el tiempo”, adelantó Rada en referencia a Sebastián Teysera, cantante de La Vela.

Amándolo

Entre las canciones que se escucharon y mencionaron durante la charla en el programa conducido por Dopico estuvo “Amándote”, el tema de Jaime Roos que Rada grabó en el disco Richie Silver, de 2006. Eso propició un recuerdo de aquellos años en los que los dos músicos contemporáneos más populares no se llevaban de la mejor manera.

“‘Amándote’ es una canción maravillosa, yo la sentí como una canción de [Louis] Armstrong. De tanto andar buscando por el mundo, y de tanto andar robando, también, melodías y cosas, me salió esta de Jaime, que la toqué un día en El Ciudadano con Hugo Fattoruso”, recordó Rada. “Ese día fue Jaime a verme y se le caían las lágrimas, no lo podía creer. En esa época estábamos distanciados los dos, entonces terminé de cantar y me fui. Y me dijeron que Jaime pasó para atrás del escenario a saludarme y yo no estaba. Te pido disculpas, Jaime. En esa época era un tarado, pero ahora me destaré”.