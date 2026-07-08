Se conocieron los ganadores del concurso Romeo Gavioli a las mejores interpretaciones del carnaval 2026

Revista Tabú, durante el Desfile Inaugural del Carnaval, en la avenida 18 de Julio de Montevideo (archivo, enero de 2026).

Figuras de parodistas de Momosapiens y Zíngaros fueron las más premiadas en el certamen que organiza Sudei.

8 de julio de 2026 - 1 minuto de lectura

El lunes, en una ceremonia sin público que se pudo ver por las pantallas de VTV, la Sociedad Uruguaya de Artistas Intérpretes (Sudei) dio a conocer los ganadores del concurso Romeo Gavioli a las mejores interpretaciones del concurso oficial de carnaval 2026.

La transmisión televisiva contó con la conducción de la comunicadora Fernanda Peke Sanders y la vicepresidenta de Sudei, la cantante y actriz Fiorella Mazzino.

El programa nocturno intercaló la nómina de triunfadores con imágenes audiovisuales de sus espectáculos en el Teatro de Verano Ramón Collazo. Así culminó esta especie de concurso paralelo, cuyos nominados, además de una lista de menciones especiales, se habían anunciado a principios de marzo.

Mónica Santos, Fiorella Mazzino y Eduardo Artigas Pérez integraron el jurado de esta decimoquinta edición del premio que homenajea con su nombre al cantante de tangos y fundador de Sudei.

Este año, en las categorías de mejor interpretación vocal y actoral y mejor interpretación solista de murga, los ganadores recibieron un premio de 14.000 pesos. En la categoría de mejor banda musical, los distinguidos obtuvieron un premio de 24.000 pesos.

Mejor interpretación vocal femenina: Estefanía Rodríguez (parodistas Zíngaros) y Antonella Puga (revista Tabú).

Mejor interpretación vocal masculina: Diego Iraola (parodistas Caballeros) y Damián Luzardo (Zíngaros).

Mejor interpretación actoral masculina: Imanol Sibes (murga Doña Bastarda) y Federico Pereyra (parodistas Momosapiens).

Mejor interpretación actoral femenina: Daiana Basadone (humoristas Cyranos) y Camila Caeiro (Momosapiens).

Mejor interpretación solista de murga: Ricardo Villalba (Patos Cabreros) y Federica Pereyra (Falta y Resto).

Mejor interpretación de banda musical: comparsa Yambo Kenia y Tabú.