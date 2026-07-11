Temporada final de Mi otra yo, el drama turco favorito de América Latina

El fenómeno de las series turcas (las dizi) no se basa en casualidades, sino en un método. La fórmula combina narrativa clásica, trabajo visual impecable y, sobre todo, apuesta a la empatía, que, en una en la que todo es vertiginoso e instantáneo, conecta con las emociones de los espectadores desde un lugar más cálido, apacible y cercano. A pesar de que brindan una visión un poco idealizada de las relaciones afectivas, no dejan de ser buenas ficciones que entretiene con su balance de tradición y actualidad.

Mi otra yo es un drama creado por Nuran Evren Şit, guionista y directora turca que escribió y dirigió la serie completa desde la primera temporada. Se estrenó en Netflix en 2022 con enorme éxito, fue renovada en 2023 y ahora acaba de llegar la tercera y última temporada. Amistad femenina, traumas familiares, espiritualidad y un hermoso escenario costero turco: la receta encontró en América Latina una audiencia especialmente receptiva, comparable a la que tuvo en su momento Old Money (2025).

Estamos ante el cierre perfecto: Ada, Sevgi y Leyla regresan a la costa de Aivalik para resolver sus temas pendientes. La serie siempre tuvo su toque de realismo mágico, que en esta temporada se acentúa. El viaje de autodescubrimiento del trío es el marco de su inmersión en traumas ancestrales y la aparición de la madurez, el amor y la resiliencia. Un evento, relacionado a Sevgni, lo modifica todo, y termina reforzando las ideas de sororidad y resistencia.

Tras dos temporadas de siembra de dudas, secretos y heridas, esta culminación estira la tensión hasta el límite. Los arcos de los personajes decantan orgánicamente en decisiones que ya no dejan espacio para la evasión. El cierre apunta a las consecuencias emocionales de las constelaciones familiares, la pérdida y la redención, y plantea un posible debate sobre el peso social de la maternidad y el deber ser. Con locaciones bellísimas, es el broche de oro que la historia exigía.