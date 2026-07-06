“Tremendo músico, de esos que pocos conocen”: el adiós a Daniel Jacques, bajista de Traidores y Los Terapeutas

Amigos, colegas y familiares recordaron en la mañana del lunes la carrera del intérprete y compositor Daniel Jacques, tras conocerse la noticia de su fallecimiento a través de una publicación de Facebook de su tía, Edith Jacques.

“Tuve un problema durante muchos años: al haber tenido la suerte de tocar con músicos y compositores tan grosos, como Mandrake Wolf o Juan Casanova, y ser amigo de Jaime Roos, me volví muy exigente”, contaba el influyente bajista a la diaria, a propósito de la demora en el lanzamiento de su primer disco solista, Ahora y entonces, de 2017.

En su niñez, Jacques tomó clases de piano con su madre, la profesora Iris Heguaburo. Roberto Giordano, del grupo Totem, había sido su gran maestro y uno de los impulsores de su carrera musical, con el que estudió guitarra y bajo.

Arpegio fue el primer grupo con el que tocó profesionalmente —desde 1979 al 1983— “haciendo covers de The Police, The Knack, Pink Floyd y Duran Duran, con “grandes músicos de Maldonado y Rocha”. “Aprendí el oficio que tanto me ayudó en años posteriores”, contaba Jacques en sus redes sociales.

“Lamentamos profundamente el fallecimiento de Daniel Jacques, músico, bajista, docente y productor, quien también formó parte del cuerpo docente del TUMP”, expresaron desde el Taller Uruguayo de Música Popular, y recordaron que integró proyectos fundamentales, como Zhafharoni, Los Traidores y Los Terapeutas, y participó en grabaciones junto a artistas como Jorge Lazaroff, Eduardo Mateo, Chichito Cabral, El Príncipe, y los proyectos Pareceres, Solipalma, y Los Pájaros Pintados.

“Su aporte artístico deja una huella profunda en la música popular uruguaya y en quienes compartieron con él escenarios, proyectos y aprendizajes”, señalaron desde la institución.

“Terapeutas, 2003. Un adiós al Jacques…”, escribió el fotógrafo Rodolfo Fuentes en el encabezado de una foto del músico, ubicado con su bajo en los Estudios Sondor, junto a Alberto Mandrake Wolf y Wilson Negreyra, entre otros, en la época dorada del grupo, con el que grabó los emblemáticos discos Mestizo en todos lados, Amor en lo alto y Hay cosas que no importan.

“Hoy me toca despedir a uno de los músicos que más me influenció”, comenzó su posteo de Instagram otro integrante de Los Terapeutas, el guitarrista Pedro Alemany. “A Dani lo conocí en la TV con un acústico de Traidores. La forma de tocar el bajo, el sonido del Fender y sus dedos eran notables”, relató. “Cuando yo cambiaba algo, no había sacado bien o algo que no le gustaba; era impresionante el fly, la forma de hablarme como si fuera Paolo Montero; me daba ganas de llorar, pero a la tercera vez no solo aprendía a pararme, sino a darme cuenta de lo importante que era tocar bien las canciones y que nada era personal”, evocaba su compañero.

Para Juan Casanova y Víctor Nattero, de Traidores, su nuevo bajista fue una de las cartas ganadoras de su regreso de 1995, con el disco Radio Babilonia.

“Hoy nos toca despedir al amigo Daniel Jacques. Tremendo músico de esos que pocos conocen. A fines de los 80 lo conocí con Los Terapeutas y me llamó la atención su sonido. Era un bajista diferente”, escribió su colega Ney Peraza. Y remarcó: “Poco después lo vi con Zafhfaroni, una banda de jazz rock que me voló la cabeza. Nos dejó uno de los mejores bajistas del Uruguay”.

De forma solista, también editó el EP Llegaste al Sur, de 2023, y otras canciones sueltas como “Yo me fui”, de 2021, en la que canta: “Mucho amor, desolación, avenida, acelerador”.