Llamale H todo el mes: el festival de cine sobre diversidad y género va del 1 al 30 de setiembre

Llamale setiembre: Llamale H, el Festival Internacional de Cine sobre Diversidad Sexual y de Género, celebra su edición número 21 desde este martes 1° y hasta el miércoles 30 del mes. Como siempre, su programación y su ánimo de celebración estarán presentes, con actividades en una veintena de espacios de exhibición, nueve departamentos del país y parte de su programación en streaming de forma gratuita a través de +Cinemateca.

En conversación con la diaria, el director de Llamale H, Cote Romero, anticipa que esta será la edición más grande de todas. “El material es impresionante. Cada vez llega más cantidad de títulos; se han visionado cerca de 300 títulos para la programación de este año. Me saco el sombrero por el equipo de programación que, si bien lo integro, las compañeras Antonella Larocca y Cynthia García Calvo hicieron un trabajo muy, muy cuidadoso”.

Romero ahonda sobre la temática de esta edición. “Hubo un consenso de que fueran las identidades trans. Josefina González, nueva directora nacional del Departamento de Diversidad Sexual del Mides, nos estará acompañando en la apertura. Y cuando estábamos viendo el arte y la estética nos dijo: ‘Hagámosle un homenaje a Gloria Álvez’. Por eso su rostro está plasmado en la gráfica de Llamale H 2026”.

“Se eligió la línea curatorial y editorial, y luego qué títulos y actividades haríamos. Por eso viene Linn da Quebrada, una artista con más de dos millones de seguidores en Instagram. Una referente que nunca vino a Uruguay y que tendrá varias actividades clave, como dos películas que protagoniza y un conversatorio de artivistas trans en el teatro Solís que va a estar muy bueno. Y el sábado 5 se presenta por primera vez con un show en Montevideo Music Box, a partir de las 17.00 con entrada gratuita”, anticipa el director del festival. También estarán Ana Prada, Samantha Navarro, Benja Runco y Mica Sapin, entre otras presencias.

Más allá de las actividades presenciales, Romero destaca la virtualidad que acompañará durante todo el mes. “Es algo muy importante. No solo nos permite llegar a todos los rincones del país de forma gratuita on demand, con dos tandas de 40 cortometrajes que vamos a programar, sino que el streaming brinda a las personas el anonimato. Sabemos que en muchas localidades de nuestro país ir a una actividad vinculada al activismo y la diversidad implicaría un riesgo, un estigma. Visibilizarse como una persona aliada o parte de la población LGBTI+ le podría complicar la vida”.

“Pasaba en las primeras ediciones que la gente pasaba, miraba y no sabía si entrar. Eso por suerte ha cambiado: el festival es un espacio de encuentro, de celebración, de reflexión, también de identificarse. De encontrar títulos que te muestran que otras personas viven con las mismas disyuntivas o en realidades similares, pero también distintas. Y nos ayudan a valorar cómo se puede vivir en Uruguay, por suerte. Sabemos que somos un país faro en términos de derechos humanos en la región, y eso no es poca cosa”, agrega Romero.

Son numerosas las actividades, y el organizador destaca algunas más. “André Fischer, que es el director de MixBrasil, vendrá a dar una charla sobre contenidos queer creados con IA [inteligencia artificial]. Ahí el festival acompaña la tendencia: esto de la irrupción de la IA generativa en todos los aspectos, no solo para contenidos en redes sociales, las fake news. sino también en la realización audiovisual y cómo se puede aprovechar de una manera correcta para retratar a la población queer. También hay una charla sobre BDSM en el Solís; nos gusta llevar actividades que están fuera de la agenda de nuestro principal escenario cultural, y que el BDSM como práctica esté en la Delmira Agustini nos parece importante”.

Una H que suena

Para esta edición se logró un acuerdo con la agencia de publicidad Punto Ogilvy, lo que permitió “tener una campaña de comunicación inédita en la historia de los 21 años de Llamale H”, revela Romero. Eso incluye un cambio de imagen institucional, con aquella H con curvas y en letra manuscrita que fue reemplazada por un nuevo logo cuadrado, con las letras LLH coloridas. “La vida a veces puede ser cuadrada, pero hay que darle color, y si sobrará color en la diversidad”. Con estos cambios llegó un nuevo sitio web en consonancia con la nueva imagen, un spot radial y otro televisivo. “Hay una campaña de la hostia”, enfatiza el director.

La mayoría de las actividades del festival son gratuitas, excepto las funciones en Cinemateca y Life Alfabeta, que son con entradas que pueden adquirirse en boleterías o en sus respectivos sitios de internet.