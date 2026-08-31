Por primera vez, la Academia de Cine eligió el envío uruguayo a los Oscar

Un cabo suelto, la película de Daniel Hendler, también será propuesta para los Premio Goya de España.

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La película Un cabo suelto, de Daniel Hendler, representará a Uruguay en la próxima edición de los Premios Oscar.

Por primera vez, la elección del envío uruguayo a los premios de Hollywood fue llevada a cabo por la Academia del Cine de Uruguay, creada hace un año. Hasta ahora, la tarea recaía en la Agencia de Cine (ACAU), creada en 2023 a partir del Instituto de Cine, que se encargaba de elegir las postulaciones a los premios extranjeros desde 1992.

Más sobre esto: Entrevista con Daniel Hendler a propósito de Un cabo suelto.

Un cabo suelto también buscará competir en los Premios Goya, que organiza la Academia Española, también por decisión de la Academia de Cine.

El comité de selección de la Academia estuvo compuesto por 11 personas y fue presidido por la productora Virginia Hinze, presidenta de la institución.

Además de miembros de la Junta Directiva, el comité de selección fue integrado por miembros de la Academia que respondieron a una convocatoria, que debían carecer de conflictos de interés respecto a las obras postuladas, dijo a la diaria la actriz y gestora Jenny Goldstein, directora ejecutiva de la Academia.

“Nuestra intención era que estuvieran representadas la mayor parte de los rubros que integran el cine, es decir, que estuvieran representadas la mayor parte de las profesiones”, agregó Goldstein.

“Es la primera vez que asumimos este rol y estamos muy contentos con el proceso de trabajo que llevamos adelante y que continuaremos ejerciendo cada vez que se precise seleccionar una película uruguaya para un premio internacional”, dijo Hinze, según consta en el comunicado de la Academia de Cine.

La película, filmada en Fray Bentos, es una comedia protagonizada por el argentino Sergio Prina, que encarna a un oficial de la policía del vecino país que ingresa clandestinamente al litoral uruguayo.