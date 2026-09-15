Una Coppélia para tiempos de IA: el estreno del Ballet Nacional del Sodre

El ballet Coppélia se estrenó el 25 de mayo de 1870 en la Ópera de París. Arthur Saint-Léon y Charles-Louis-Étienne Nuitter se inspiraron en el cuento “El hombre de arena”, de E. T. A. Hoffmann, para crear la historia sobre vida artificial que hoy conocemos. El Ballet Nacional del Sodre (BNS) la había realizado por última vez en 2015 en versión coreográfica de Enrique Martínez, y esa puesta es la guía para la nueva versión que se estrenará este viernes bajo la dirección de María Riccetto en el Auditorio Nacional Adela Reta.

Se trata de producción enteramente nacional, con coreografía de Marina Sánchez, música de Léo Delibes, escenografía de Gustavo Petkoff, vestuario de Mercedes Lalanne y diseño de iluminación de Pablo Pulido. El BNS estará acompañado por la Ossodre junto con el director invitado Nicolás Kapustiansky.

“La referencia más grande que tenemos es la de Martínez; yo mantengo esos arreglos musicales. En esta Coppélia son nuevas la coreografía y la dramaturgia”, dice Sánchez a la diaria. Para la coreógrafa, la historia de Coppélia plantea un deseo humano de larga data: crear vida a partir de materia inanimada.

Marina Sánchez. Foto: Gentileza Marina Sánchez

“Hoy en día tenemos la inteligencia artificial y los robots humanoides. Por eso esta versión tiene ideas más actuales; no son muñecos, son robots; Coppélia tiene cierto movimiento por sí sola, no es una muñeca estática. Para mí los protagonistas debían ser Coppélia y Coppelius y su obsesión por un corazón que late. No quise hacer una versión diferente por el simple hecho de cambiarla. Quise profundizar una idea que, para mí, ya estaba presente en la obra. Por eso, en esta versión, Coppelius no es un personaje ridículo ni un villano. Es un hombre brillante, un científico y un visionario que dedicó toda su vida a perseguir un sueño que todos consideran imposible; sin embargo, se mantiene la historia paralela de las andanzas de Swanilda y Franz, que es lo que el público identifica como ballet tradicional, la pareja, el amor, los celos, el desamor”, explica.

En esta nueva versión la fantasía del cuento será protagonista. “Fuimos por el lado de buscar la tradición, pero más contemporáneo. Un cuento es fantasía, entonces, en el primer acto, hay cosas en escala más grande, que llevan a un lugar de ensueño. El segundo acto es más oscuro, y en el tercero quería algo más místico; el casamiento se realiza en un campo de trigo, trayendo toda la mística tradicional de una leyenda muy antigua, la danza de las espigas, que tiene que ver con la promesa de amor y el amor verdadero. La idea es que veas un campo maravilloso de trigo, con la naturaleza en su máxima expresión”.

Made in Uruguay

Egresada de la Escuela Nacional de Danza, Marina Sánchez ingresó como extra a la compañía en 1996, y dos años después concursó para integrarla de forma estable. Ascendió a solista en 2006 y en 2017 se retiró como bailarina. Su primera coreografía, Zitarrosa en todos, fue parte de un workshop impartido por Julio Bocca en 2014. Tres años más tarde llegó su primera coreografía para el BNS: Encuentros. En 2018 ingresó al equipo artístico del BNS y en 2020 realizó la coreografía de La tregua, en conmemoración de los 100 años del nacimiento de Mario Benedetti y los 60 de la publicación de la novela.

Ahora destaca que la producción de Coppélia se hizo enteramente en nuestro país: “El auditorio es el único teatro de Uruguay que tiene todos los talleres necesarios para grandes producciones. Para mí, que soy de una generación que anheló un teatro, poder ver que se hace todo acá, desde el diseño hasta lo que se ve en el escenario, es maravilloso. Hay que tener en cuenta las dimensiones del teatro: son horas de trabajo, de dedicación, de mucha gente. Es muy importante que el público acompañe estas grandes producciones, porque es valorar la creatividad y el esfuerzo de muchos talentos nuestros. Todo lo que van a ver en Coppélia se hizo enteramente acá: diseño, talleres, gestión, comunicación, etcétera”.

La idea es que puedan disfrutarlo distintos públicos: “Es un ballet tanto para adultos como para niños. Tienen que venir para sentirse identificados con la historia, porque en los tiempos que corren todos tenemos esa fascinación o esa búsqueda de la creación de vida artificial. Tienen que venir para volver a encontrarnos viendo un ballet clásico que tiene su historia. Los que lo conocen se van a encontrar con muchas sorpresas, y para los que lo ven por primera vez es una hermosa historia para conocer. Esa es la mirada que guía esta reinterpretación: una Coppélia que conserva la esencia del ballet original y nos recuerda que los grandes sueños solo dejan de ser imposibles cuando alguien decide dedicar su vida a hacerlo”.