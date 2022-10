Nacional levantó la copa del Torneo Clausura que no obtenía desde 2019, a falta de una fecha para que termine la competencia, tras nueve victorias, cuatro empates y sólo una derrota, habiendo ganado 31 puntos de los 42 posibles por los partidos jugados.

Luis Suárez volvió a ser campeón con Nacional tras 16 años, esta vez como goleador del campeonato, con cinco conversiones, una carrera ya desarrollada y una familia formada, que celebró junto a él el logro en la cancha del estadio Centenario, donde se escucharon cánticos en honor al Pistolero.

Con el equipo que tiene a Pablo Repetto como entrenador y a Sergio Rochet en el arco, los tricolores sumaron su octava copa del Clausura.

Para Pablo Repetto la conquista es merecida. El entrenador expresó que el equipo venía haciendo buenos partidos. “En los anteriores habíamos hecho buenos partidos. Con River generamos ocho, diez situaciones de gol, merecimos mejor suerte. Nos pasó algo parecido con Defensor, con el que al final tuvimos las chances más claras. A veces se dan esas rachas que te toca no poder ganar y después te genera cierta ansiedad porque estás definiendo. Pudimos en estos dos partidos que eran duros por la parte emocional, por lo que nos jugábamos. Pero creo que hoy se hizo justicia y ganamos en forma merecida el partido y el campeonato”, sostuvo en declaraciones con VTV al finalizar el encuentro.

Recordó que el conjunto convirtió en todas las disputas, pero que generó más chances de las que finalizaron en gol. “En todos los partidos, como mínimo seis, siete chances teníamos. Entonces, ¿por qué cambiar? Tal vez nos faltaba la precisión, en defensa no habíamos tenido la solidez de antes, y pasaba por ahí. Cambiar, a veces, no te hace mejorar. Confiamos en lo que habíamos hecho todo el año. Tenemos que jugar antes con Danubio, pero la mira está puesta en la final con Liverpool”, agregó.

Valla de oro

En la conferencia de prensa después de salir campeón, Sergio Rochet declaró que seguramente el partido que le queda a Nacional por el Clausura frente a Danubio y el que juegue frente a Liverpool para definir el Campeonato Uruguayo sean sus últimas instancias con el conjunto albo.

El capitán tricolor, al que todavía le queda un año de contrato con el club, declaró que es posible que sea transferido a otro equipo después del Mundial de Qatar 2022.

“Puede ser. Uno inconscientemente ya lo está pensando. El domingo en el Parque lo disfrutaré como si fuera el último y, si no lo es, estaré contento de seguir acá. Nacional me abrió las puertas y me brindó todo. He tenido chances de salir y no he querido. Seguramente haya alguna propuesta para irme después de diciembre y, si nos sirve a Nacional y a mí, nos sentaremos a hablar”, sostuvo.

Los tricolores pelearán por ser campeones uruguayos el 30 de octubre frente a Liverpool en el estadio Centenario. Luego, Sergio Rochet y Luis Suárez viajarán a Abu Dabi para integrarse a la delegación celeste que, concentrará allí previo al Mundial de Qatar.