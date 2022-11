El entrenador de la selección nacional, Diego Alonso, habló por casi media hora en conferencia de prensa en el estadio Centenario. Fue su último encuentro con los periodistas en suelo oriental antes de irse al Mundial. Alonso dejó unas cuantas conclusiones, no disipó dudas que no son de él -sino de la afición futbolera- y mostró su entusiasmo y el del grupo por ser protagonistas de un evento de élite.

Comenzó revelando que ya tiene una idea bastante definida del 11 inicial, aunque no lo reveló. “Al 11 inicial de este primer partido ya lo tenemos en la cabeza. Hemos venido planificando, trabajando, preparándonos. Pero no sólo tengo un equipo, también tengo las diferentes variantes y planteamientos que podemos realizar y ante los imponderables que pueda haber para el comienzo del Mundial. Estamos obligados a tener un plan A, B y C, pensar en los diferentes escenarios que puedan pasar”.

El entrenador de la selección nacional también dijo que a Ronald Araújo “lo esperará hasta el final”. “Está en el proceso de recuperación, viene muy bien y la información que tenemos es buena. Lo vamos a esperar hasta el final”, aclaró Alonso.

También habló de la situación actual de Diego Godín y dejó la sensación de que el capitán de la selección estará en Qatar y se convertirá en récord. “Creo que Diego ha tenido durante este último año algunos problemas que lo han aquejado, pero no es nuevo. Le pasó en la Eliminatoria, y lo hizo con una solvencia muy grande. Ya se ha acostumbrado a sobrellevar y a jugar con dolor. Ha vuelto a jugar, puede hacerlo de forma permanente y las valoraciones fisiológicas a nivel de GPS y demás datos que poseemos son muy buenas. Es un jugador recuperado, ha disputado dos partidos en tres días, y está bien”.

Respecto de la lista de 26 jugadores que debe ser entregada a la FIFA el 24 de noviembre, afirmó que se conocerá sobre finales de la semana que viene, seguramente el viernes. No sería de extrañar que fuese antes, el miércoles, cuando él y el staff técnico viajen a Abu Dhabi, donde Uruguay entrenará una semana antes de instalarse en Qatar; o el jueves, cuando ya esté todo pronto para que viajen los futbolistas desde Montevideo, y tal vez la mayoría de los que aún están defendiendo a sus clubes en Europa.

El exdelantero dijo que sus preocupaciones pasan por las lesiones que puedan surgir, los imponderables. “Están en competencia la mayoría de los futbolistas y tienen un riesgo grande de tener algún contratiempo. Eso es lo que más nos preocupa porque para todo lo demás estamos confiados con la calidad que hay, los jugadores que tenemos y la predisposición demostrada. Por ese lado estamos tranquilos. Hay que esperar estos partidos finales en las ligas que tienen por delante y encarar el Mundial”, expresó.

Asimismo, habló del gran grupo de los 55, de los que están entrenando y de cómo será el momento de elegir a unos y dejar afuera a otros: “Fuimos claros desde el primer día con ellos, honestos como debe ser. Estar en una lista de 55 significa mucho para los jugadores, estar reservado previo al Mundial habla de lo que pensamos de ellos. Contento de compartir cada día, conocer a varios y reencontrarnos con otros. Lo manejamos con honestidad con los futbolistas, les hablamos desde la franqueza y estamos felices con todo. Entiendo el privilegio que tenemos de ser partícipes y sentirnos en la élite del fútbol, como es competir en un Mundial”, expresó.

La selección volverá a practicar entre lunes y jueves, y viernes y sábado viajarán los futbolistas a Abu Dhabi, la capital de Emiratos Árabes Unidos, donde el grupo de los 26 definitivos se preparará para el Mundial hasta el 19, cuando viajarán a Doha para debutar el 24 de noviembre ante Corea del Sur en el arranque del Grupo H que también conforman Portugal y Ghana.