En los penales, después de no haber podido con una heroica defensa de Central de San José, que terminó el partido con nueve futbolistas, Deportivo Maldonado doblegó 5-3 a los josefinos y avanzó a octavos de final, instancia en la que deberá enfrentar al ganador de Progreso-Torque, que jugarán el domingo. Los octavos de final siguen este sábado con dos encuentros; el domingo habrá nueve, entre los que estarán el de Peñarol y el de Nacional, y el jueves los últimos cuatro.

El primer partido de los dieciseisavos de final, en el inicio del cuarto módulo de competencia de la Copa Uruguay, fue el primero en ser televisado y, por tanto, el primero en atravesar la barrera de los miles de espectadores que lo pudieron seguir por AUF TV.

Fue el 49° enfrentamiento del torneo más federal del país y se jugó en el Casto Martínez Laguarda con buen ingreso de público, sobre todo de los seguidores del decano maragato Central, que fue locatario en el escenario municipal de San José.

El partido fue muy parejo en el primer tiempo, en el que Central apostó a neutralizar a los fernandinos. Fabián Coito planteó en la visita una oncena con cierta mixtura pero con futbolistas íntegramente del plantel de primera división que venían de una histórica victoria frente a Nacional por el Clausura.

Los primeros 45 minutos se jugaron a neutralizar, no hubo posibilidades de que los fernandinos rompieran la barrera albinegra, pero tampoco pudieron hacer nada los locales, que prácticamente no tuvieron acciones de ofensiva, aunque también es bueno marcar que no debieron extremar su defensa frente a los rojiverdes.

En la segunda parte todo cambió, fundamentalmente cuando antes de los 20 minutos se fue expulsado por doble amarilla el capitán de Central, Nicolás Rebollo. El peso para los maragatos fue doble: se quedaron con un futbolista menos frente a una oncena de muchísima mayor potencialidad y preparación física, y perdieron al futbolista más influyente desde el punto de vista emocional y también como puntal defensivo de este histórico plantel que fue capaz de alcanzar cinco campeonatos del interior.

El partido se transformó en monólogo de los de Maldonado, con Coito dando ingreso a algunos más de los titulares fijos y Central jugando con uno menos y restringiéndose a defender una y otra vez ante el ataque de los rojiverdes.

El golero floridense Fabio García se revolvió atajando una y otra vez, y cuando no la atajó fue el travesaño el que fue salvando a los josefinos, que lo que querían era llegar a los penales.

Para peor para Central, cuando faltaban cinco minutos para el tiempo reglamentario se quedó con nueve por la expulsión por roja directa de Gerónimo Larrauri.

Era casi imposible para Central por lo que quedaba de juego, por su condición física y por la clara superioridad de Deportivo Maldonado desde todo punto de vista, más la inteligente concepción de Fabián Coito de intentar utilizar la gran cantidad de espacios libres que tenía su equipo.

Sin embargo, la defensa de los de San José fue heroica y pudieron llegar a los penales. Ya en esa fase de definición, Deportivo Maldonado estuvo perfecto en sus cinco remates –Eduardo Darias, Alexander González, Tomás Fernández, Nicolás Queiroz y Nicolás Mezquida– y Central quedó por el camino porque uno de los remates dio en el travesaño, el de Eduardo Chumbo Hernández, después de los aciertos de Pablo Cabrera Platas, Fabricio González y Mauro Portillo.