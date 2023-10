Ya con los 24 futbolistas y el cuerpo técnico completo trabajando en Barranquilla, la selección uruguaya de fútbol prepara su partido que, por la tercera fecha de las clasificatorias mundialistas sudamericanas para 2026, afrontará como visitante ante Colombia en el estadio Metropolitano de Barranquilla este jueves a las 15.30 (17.30 hora uruguaya) cuando haya una media de 32 grados y un 70% de humedad.

No tenemos información alguna de cómo será la oncena que aparecerá en el Metropolitano porque naturalmente Marcelo Bielsa no la adelantó -y seguramente no la adelantará-, pero sí podemos cruzar información en relación al estado sanitario de los futbolistas con algunas apreciaciones que el entrenador argentino plasmó en su última conferencia de prensa, en la que adelantó que no cambiaría la idea central del partido en Quito ante Ecuador, y que “las dificultades que vamos a encontrar [ante Colombia] van a ser muy parecidas a las que tuvimos ante Ecuador, y vamos a tratar de jugar a atacar. Si no saliera bien, el responsable soy yo, porque estoy diciendo que jugaremos de la misma manera que lo hicimos ante Ecuador”.

Si es así, podríamos pensar que casi repetiría el equipo que empezó en Quito, aunque no podrá ser íntegramente porque Matías Viña está suspendido para este partido.

Hay otro inconveniente, y es el estado sanitario del arquero palmirense Sergio Rochet, que sufriera la fisura de una costilla en el partido de la semifinal por la Libertadores que jugaron Internacional de Porto Alegre ante Fluminense, pero que sin embargo no le impidió jugar el clásico gaúcho ante Gremio ni que la sanidad de la selección uruguaya considerara que podía estar en el plantel.

Si el jueves no pudiese atajar Rochet, los otros dos arqueros que integran la lista son Franco Israel, arquero de Sporting Lisboa, y Santiago Mele, que justamente esta temporada está atajando en el Junior de Barranquilla. A falta de datos acerca de por quién se inclinaría Bielsa para el caso de que Rochet no pudiese estar, un razonamiento apoyado en la lógica de que Mele juega en esa ciudad y conoce perfectamente la experiencia de jugar con ese calor y humedad impresionante es que el arquero del Junior aparezca en cancha; sin embargo, las versiones que trasladan desde Colombia es que si el exarquero de Nacional no está apto para salir a la cancha, el arco será ocupado por Israel.

En la línea de cuatro con seguridad se mantendrá Nahitan Nández en el lateral derecho, debutará como central en esta clasificatoria Ronald Araújo, que no se pone la celeste desde el 23 de setiembre de 2022 cuando al minuto se lesionó en el amistoso ante Irán, y Sebastián Cáceres lo acompañará en la zaga, mientras que resta saber si mantendrá a Joaquín Piquerez como lateral izquierdo o si toma la opción de Mathías Olivera, que vio la amarilla en los pocos minutos que jugó en Ecuador.

En el medio volverían a estar Federico Valverde y seguramente también Manuel Ugarte, por más que en esta citación se sumó Matías Vecino, sobre quien Bielsa precisó que se trata de “un jugador que tiene buen juego aéreo, con un sentido muy claro de la ubicación. Juega en el eje central de la cancha con pase muy bueno, intuitivo, con buena lectura de juego, experimentado, pero no experimentado por acumular partidos, sino porque es un futbolista que sabe lo que pasa durante un partido. No son muchos los jugadores así. Nadie llega a la élite sin saber jugar, pero Vecino analiza el juego”. ¿Y si juega Valverde por derecha, y contra la banda, como lo ha hecho muchas veces en Real Madrid, y en el centro del campo quedan Ugarte y Vecino?

Quitemos esa especulación de vestuario o de tribuna -o de redacción- y volvamos a los tres que van un poquito más adelante: Agustín Canobbio lo hizo bien en Quito por derecha y parece sacarle ventaja a Facundo Pellistri; Nicolás de la Cruz está en un nivel altísimo y lo ha demostrado también con la celeste, y Maximiliano Araújo se ha ganado su lugar por izquierda.

Por primera vez también está Giorgian de Arrascaeta y aún no sabemos cuál es la consideración de Bielsa sobre su rol en el equipo, pero tampoco sería extraño que le buscara un lugar.

Adelante no hay dudas ni especulaciones: debe jugar Darwin Núñez porque es el mejor delantero de área, pero además porque es el único.

Hay reservas

Colombia, la selección dirigida desde hace un año por el argentino Néstor Lorenzo, tiene una gran cantidad de bajas para esta doble fecha y por ello ha dispuesto de 26 futbolistas, que ya están en Barranquilla.

Para el partido ante los celestes Lorenzo rearmará su oncena con Camilo Vargas en el arco. El arquero del Atlas de México ya alineó en los partidos iniciales de la eliminatoria y sustituyó muy bien a David Ospina, que está lesionado.

De la línea de cuatro sólo se mantiene de los partidos anteriores Deiver Machado del Lens francés, y debutarán en la eliminatoria para el Mundial 2026 Davison Sánchez, que juega en Galatasaray, Carlos Cuesta, del Genk de Bélgica, y la vuelta después de dos años de Santiago Arias, que ahora juega en Cincinnati de la MLS.

En mediacancha estarían Wilmar Barrios (Zenith de San Petersburgo) y Mateus Uribe, que juega en Qatar en Al Sadd, más adelante Jhon Arias de Fluminense, Jorge Carrascal, ahora en el Dínamo de Moscú, y Luis Díaz, seguramente la mayor figura del fútbol colombiano, actual compañero de Darwin Núñez en Liverpool, y como delantero de área Rafael Santos Borré.

Colombia está en el segundo escalón de la Eliminatoria con cuatro puntos tras haber derrotado 1-0 a Venezuela y empatado sin goles con Chile.