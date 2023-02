Este sábado comienza la cuarta fecha del Torneo Apertura que lidera Peñarol con puntaje perfecto: ganó los tres partidos que disputó. El aurinegro jugará el sábado a las 20.00 frente a Defensor -que se ubica en el décimo lugar-, en el estadio Franzini.

El conjunto de Alfredo Arias está encendido por la suma de tres victorias al hilo, pero todavía no logra plantarse sólidamente con su juego: al equipo todavía le falta conectar bien entre líneas y forjar algunas otras virtudes necesarias para seguir en el camino del triunfo, pero las victorias lo impulsan a trabajar mejor.

La fecha comienza mucho antes. El sábado a las 9.45 River Plate recibe a Cerro en el Parque Saroldi, en una disputa interesante ya que, aunque se trata del comienzo del torneo, los villeros están sextos y los darseneros séptimos.

A las 17.00 Fénix será local en el Parque Capurro ante Cerro Largo. El capurrense se encuentra en el puesto 11 mientras que los arachanes están terceros, atrás de Wanderers y de Peñarol.

El domingo, la jornada también comienza en las primeras horas de la mañana: Danubio y Plaza Colonia se miden a las 9.45 en el María Mincheff de Lazarof. La franja tiene dos puntos por dos empates y una derrota, y los colonienses acumulan un triunfo y dos derrotas.

A las 17.00 jugarán Deportivo Maldonado -que está cuarto con cinco puntos- y Boston River en el Campus de Maldonado -que está decimosegundo con tres tantos-. En la planificación inicial, estos partidos estaban invertidos, pero el sastre pidió a la Mesa Ejecutiva de la AUF el cambio de horario para tener unas horas más de descanso, el conjunto de Daniel Farías viene de mucho rodaje por estar jugando la Copa Libertadores.

El plato jugoso del día será el duelo entre Nacional y Racing en el Gran Parque Central, no tanto por lo que promete el partido, sino por las expectativas que están puestas sobre los albos. El tricolor está complicado y necesita el triunfo para cambiar la pisada: le ganó a Liverpool en la primera fecha, luego empató sin goles con Cerro Largo y perdió 2-1 con Plaza Colonia. Para el entrenador, el equipo todavía no tiene buenas condiciones porque hay jugadores que no alcanzaron el nivel necesario. “Hemos sostenido algo y algunos jugadores todavía no están al nivel que queremos, va a haber una competencia interna y vamos a poner al que mejor está. No hemos variado nombres ni jugadores excepto lesión, suspensión o algo así”, sostuvo el DT este jueves en conferencia de prensa.

El lunes continúa rondando la pelota: La Luz -que está último- y Montevideo City Torque -que está octavo- se enfrentarán a las 17.00 en el Liebig’s de Fray Bentos, y Wanderers -escolta de Peñarol- con Liverpool -quinto- a las 20.00 en el Parque Viera.

Extra deportivas

Entre tanto fútbol, pasan otras cosas, y la mayoría suceden en el entorno de Peñarol y Nacional. La hinchada aurinegra estuvo en la mira por colocar una bandera en la tribuna Cataldi con el lema “Tealdi traidor”, algo que está siendo investigado en la justicia y por lo que ya se enviaron a la lista negra a algunos seguidores aurinegros.

En la vereda de enfrente, Nacional fue sancionado por la Comisión Disciplinaria de AUF por cánticos violentos dirigidos a su clásico rival durante el partido con Plaza. A la vez, la justicia investiga un hecho que ocurrió en el mismo encuentro: presuntamente un hincha intentó ingresar con un arma a la tribuna del Parque Prandi.